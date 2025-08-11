Mẹ Đường Tăng trong 'Tây du ký 1986' sống cả đời trong tủi nhục

Mới đây, tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin nữ diễn viên Mã Lan nổi tiếng với vai diễn mẹ Đường Tăng trong Tây du ký 1986 hiện có cuộc sống sung túc bên chồng là nhà văn nổi tiếng Dư Thu Vũ. Cả hai được biết đến là những nghệ sĩ hàng đầu trong giới nghệ thuật, bên nhau 33 năm, họ chưa từng xảy ra cãi vã.

Hình ảnh mới nhất của vợ chồng diễn viên Mã Lan.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ lại bắt đầu bằng những scandal gây tranh cãi. Thực tế, khi Mã Lan và Dư Thu Vũ gặp nhau, nam nhà văn đã có một người vợ tào khang từng đồng cam cộng khổ với mình trong nhiều năm. Tuy nhiên, Dư Thu Vũ yêu Mã Lan từ cái nhìn đầu tiên, ông bị thu hút bởi tài năng nghệ thuật và khí chất tao nhã của Mã Lan nên quyết tâm ly hôn vợ để đến với người tình trẻ.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, Dư Thu Vũ hơn Mã Lan 16 tuổi, thời điểm đó Mã Lan là diễn viên kịch Hoàng Mai nổi tiếng, cô tình cờ được tặng một cuốn sách của Dư Thu Vũ và đã ngưỡng mộ tài năng của ông. Mã Lan nghĩ rằng Dư Thu Vũ là học giả già dặn tóc đã điểm bạc, vì vậy muốn xin gặp mặt, còn mời Dư Thu Vũ tới xem buổi biểu diễn của mình.

Mã Lan yêu Dư Thu Vũ bất chấp việc ông đã kết hôn 14 năm.

Cả hai phải lòng nhau từ lần gặp gỡ định mệnh đó, bất chấp việc Dư Thu Vũ đã có vợ, Mã Lan vẫn muốn ở bên ông vì cho rằng mình đã tìm được tri kỷ, người đồng điệu trong tâm hồn. Cuối cùng, để đến với Mã Lan, Dư Thu Vũ viết một bức thư tay cho vợ là nữ diễn viên Lý Hồng, giãi bày cảm xúc của mình với người tình trẻ, mong được vợ chúc phúc. Năm 1992, Dư Thu Vũ, lúc đó 45 tuổi, đã kết hôn với Mã Lan ở tuổi 29.

Mã Lan sinh năm 1962 tại An Huy và là diễn viên kịch Hoàng Mai nổi tiếng. Nữ diễn viên tham gia biểu diễn từ năm 18 tuổi, được công nhận là diễn viên hạng A cấp quốc gia. Cô từng là giáo sư giảng dạy tại Đại học truyền thông Chiết Giang, chuyên gia danh dự Học viện sân khấu Thượng Hải và là MC cho một chương trình chuyên về âm nhạc sân khấu.

Mã Lan từng là ngôi sao kịch nổi danh, nhưng cả đời mang tiếng tiểu tam.

Vai diễn truyền hình nổi tiếng nhất của Mã Lan là Ân tiểu thư (mẹ của Đường Tăng) trong phim Tây Du Ký (phiên bản 1986). Theo Sina, vì để mời được Mã Lan tới đoàn phim, đạo diễn Dương Khiết đã không tiếc tiền thuê trực thăng từ Bắc Kinh đón cô tới Vân Nam đóng phim rồi đưa cô về ngay trong ngày.

Thù lao của Mã Lan cũng cao nhất đoàn phim Tây du ký dù cô chỉ là khách mời xuất hiện vài phút. Theo đó, chi phí cho màn xuất hiện này lên tới 20.000 NDT, là con số lớn lúc bấy giờ. Đạo diễn Dương Khiết thậm chí còn tuyên bố: ''Nếu không có Mã Lan thì sẽ không quay Tây Du Ký nữa''.

Theo Sohu, có lẽ vì cả hai đã làm tổn thương Lý Hồng, nên họ quyết định cả đời không sinh con. Tuy nhiên, Mã Lan chia sẻ ở bên Dư Thư Vũ cho phép cô nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn, mối liên hệ về tâm hồn là chìa khóa để duy trì cuộc hôn nhân này suốt hơn 30 năm.

Mã Lan là diễn viên có thù lao cao nhất của Tây du ký 1986.