“The Life of a Showgirl: The Encore”: Món quà từ lòng biết ơn của Taylor Swift

Album mới của Taylor Swift mang tên “The Life of a Showgirl: The Encore” gồm 4 bài hát. Thông tin từ các trang đặt trước trên Apple Music và Spotify, ngoài bài hát đã được công bố “Patient Zero” còn có các bài hát mới như “Cleveland!”, “Pink Clouding” và “Babylon”, được liệt kê là các bài hát từ 13 đến 16 trong phiên bản mở rộng mới của album “Showgirl” năm 2025.

Trên mạng xã hội, Swift viết: “Khoảng một năm trước, các bạn đã làm một điều thực sự không thể tưởng tượng nổi. Một điều khiến tôi hoàn toàn choáng váng… Các bạn đã giúp ‘The Life of a Showgirl’ đạt doanh số tuần đầu tiên cao nhất trong lịch sử đối với một album. Tôi đã có chuyến đi đến Thụy Điển để ăn mừng cùng Max và Shellback, hai cộng sự của tôi trong album này. Thực sự chúng tôi chỉ muốn suy ngẫm và cảm nhận lòng biết ơn đối với khoảnh khắc mà chúng tôi đang trải qua, nhưng ở đó có một phòng thu và chúng tôi đã làm những gì chúng tôi thường làm khi cảm thấy có điều gì đó: Chúng tôi đã viết thêm nhiều bài hát”.

Taylor Swift. (Ảnh: TAS)

Taylor Swift cũng chia sẻ rằng cô hy vọng khán giả sẽ yêu thích những bài hát mới bởi vì chúng được sinh ra từ lòng biết ơn chân thành đối với sự nhiệt tình và sự ăn mừng của các bạn dành cho album mà cô và các cộng sự đã tạo ra “The Life of a Showgirl: The Encore”.

Từ lâu, người hâm mộ của Taylor Swift đã cho rằng sẽ không có phiên bản cao cấp hay phiên bản bổ sung nào cho album “The Life of a Showgirl” phát hành năm 2025, bởi vì vào thời điểm đó, Swift đã đảm bảo với người hâm mộ rằng cô ấy hài lòng với cấu hình 12 bài hát chính xác mà mình đã phát hành và không muốn bổ sung thêm bất cứ điều gì mà cô ấy có thể đã bỏ sót.

Nhưng, như người hâm mộ giờ đây đã biết, “The Life of a Showgirl: The Encore” bởi sự hài lòng của Taylor Swift không ngăn cản việc sáng tác thêm chất liệu sau đó. Nữ ca sĩ cho biết, đó là một sự bùng nổ ngẫu hứng sau khi phát hành album, cùng với hai cộng sự của cô trong album đó.

Bìa Album “The Life of a Showgirl: The Encore”. (Ảnh: Instagram cá nhân của Taylor Swift)

Trước “Showgirl”, Taylor Swift chưa từng hợp tác với bộ đôi Max Martin và Shellback kể từ “Reputation” năm 2018, nhưng rõ ràng sự tái hợp này đã tạo nên một ấn tượng mạnh mẽ. Những fan tinh ý của Taylor Swift đã nhận thấy rằng cô ấy đã âm thầm hé lộ dự án này từ khá lâu trước đó, bằng cách thêm cụm từ “Kiên nhẫn chờ màn encore” vào bên cạnh khung hình trong video âm nhạc cho ca khúc “Opalite” của album “Showgirl”.

Gần đây hơn, cô ấy đã tặng người hâm mộ những “trứng phục sinh” dưới dạng câu đố trong một đoạn phim ngắn được ghi hình trước và phát sóng trong lễ trao giải Emmy. Trong đó, Taylor Swift vào vai một thám tử của “Law & Order: SVU” và nói: “Tôi nghĩ điều chúng ta cần tìm kiếm đang ẩn giấu ngay trước mắt”. Sau đó, cô ấy nhìn thẳng vào máy quay và nói một vài cụm từ có vẻ vô nghĩa. Cuối cùng người hâm mộ đã tìm ra rằng, nếu lấy chữ cái thứ ba từ mỗi câu nói đó, họ sẽ có được các chữ cái tạo thành từ “encore”.

Việc công bố phiên bản “Encore” cũng giải đáp một điểm gây tranh cãi khác đã nảy sinh khi Taylor Swift tiết lộ đĩa đơn “Patient Zero”. Nhiều người chỉ ra rằng gần đây Swift không có thói quen phát hành đĩa đơn độc lập trước khi album chính thức ra mắt; lần cuối cùng cô làm vậy là với ca khúc “Me!” được phát hành vài tháng trước album “Lover” vào năm 2019.

Taylor Swift chia sẻ trên trang Instagram cá nhân.

Chưa có thông báo nào về việc phát hành bản vật lý cho dự án mở rộng của “The Life of a Showgirl” này. Album dự kiến ​​sẽ ra mắt trên các nền tảng nhạc số vào ngày 25/9. Dịch vụ phát trực tuyến Apple Music hiển thị danh sách bài hát được chia thành Đĩa 1 (12 bài hát gốc) và Đĩa 2 (bốn bài hát mới phát hành), nhưng không rõ liệu đó có phải là phiên bản đĩa than hai đĩa hay đĩa CD. Trong khi Spotify liệt kê 16 bài hát theo thứ tự trên cùng một danh sách.

Hiện tại, việc phát hành bổ sung cho "Showgirl" đã dập tắt những suy đoán rộng rãi trước đó rằng Swift chắc chắn sẽ phát hành "Taylor Swift (Phiên bản của Taylor)" vào mùa thu 2025 để kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt album đầu tay của cô. Nhưng việc gác lại điều đó để dành chỗ cho những bài hát mới là một sự đánh đổi mà hầu hết người hâm mộ sẽ hài lòng.