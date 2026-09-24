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Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố

Sự kiện: Sao Việt MC Quyền Linh

MC Quyền Linh nói con gái đã cao vượt bố, Diễm My 6X mừng mẹ 90 tuổi và nhiều sao Việt khoe khoảnh khắc bên gia đình.

Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố - 1

Quyền Linh đăng ảnh bên con gái út - Hạt Dẻ và hài hước viết: 'Hình như em gái này cao hơn mình rồi'.

Qua khung hình, con gái nam MC khoe vóc dáng cao hơn 1m7, vượt chiều cao của bố dù mang giày thấp.

Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố - 2

Diễn viên Diễm My 6X tổ chức sinh nhật cho mẹ tròn 90 tuổi. Cô viết càng có tuổi, bản thân càng hiểu giá trị của việc còn mẹ bên đời, được yêu thương và chăm sóc bà mỗi ngày.

Nữ diễn viên mong mẹ luôn khỏe mạnh, bình an, vui vẻ bên con cháu.

Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố - 3

Ca sĩ Thu Thủy tổ chức sinh nhật cho con gái Lana tròn sáu tuổi. Nữ ca sĩ cho biết bé vui vì được đón tuổi mới cùng các bạn từng học lớp Lá. Dù đã lên lớp một, các bé vẫn giữ tình cảm và thường chơi cùng nhau.

Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố - 4

Diễn viên Thu Trang mừng sinh nhật và tự nhận hôm nay mình là 'nhân vật chính'.

Cô viết vui rằng chỉ nhận lời chúc, quà và những 'kèo ăn ngon'. Bài đăng nhận nhiều lời chúc từ con trai Andy, ông xã Tiến Luật và đồng nghiệp.

Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố - 5

Á hậu Ngô Trà My và Ngô Thanh Thanh Tú tổ chức sinh nhật cho mẹ vào tháng 9.

Trà My gọi đây là 'ngày của má', đồng thời rủ những người có sinh nhật trong tháng cùng điểm danh.

Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố - 6

Á hậu Mâu Thủy đăng ảnh con trai và đặt loạt câu hỏi hài hước: 'Ai ép con cười? Con có thật sự muốn chụp không?'. Cách bà mẹ trêu con tạo không khí vui vẻ dưới bài đăng.

Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố - 7

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp chia sẻ khoảnh khắc đi làm xa hai con trai. Giữa cơn mưa, cô viết về cảm giác gột rửa những nặng nề, muộn phiền và thấy lòng nhẹ nhõm hơn.

Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố - 8

Quỳnh Quỳnh, bà xã diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, đăng hình ảnh được tạo bằng AI, ghép cô và em gái bên người mẹ quá cố. Bức ảnh là cách cô tưởng nhớ mẹ và lưu giữ hình ảnh gia đình.

Ảnh sao 24/9: Con gái út Quyền Linh cao vượt bố - 9

Doanh nhân Cường Đôla đăng ảnh đón hai con Suchin và Sutin sau giờ tan học. Anh gọi đây là niềm vui khó tả khi các con vui vì gặp bố, còn anh cũng hạnh phúc khi được đón con.

Công việc không lương suốt 20 năm của MC Quyền Linh
Công việc không lương suốt 20 năm của MC Quyền Linh

MC Quyền Linh hạnh phúc chia sẻ khoảnh khắc làm việc không lương cho con gái suốt 20 năm qua. Bà xã của nam MC bình luận một câu khiến fan chú ý.

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Theo Khắc Bình ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/09/2026 00:02 AM (GMT+7)
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