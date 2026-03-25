Thực hư tin cấm sóng 11 diễn viên

Nhiều trang tin showbiz tại Việt Nam dẫn lại thông tin từ Weibo cho biết danh sách gồm 11 diễn viên từng tham gia các dự án phim đam mỹ phát hành ngoài Trung Quốc đã bị hạn chế hoạt động.

Theo các bài đăng này, một số nhãn hàng đã nhận thông báo không tiếp tục hợp tác với các nghệ sĩ trong danh sách.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt khi xuất hiện thêm chi tiết cho rằng đây là bản rút gọn từ danh sách 17 người từng được lan truyền trước đó vào đầu tháng 3, gồm Hách Dập Nhiên, Trần Kiến Vũ, Tử Du, Điền Hủ Ninh, Triển Hiên, Lưu Hiên Thừa, Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh, Liêu Thăng Bồi, Lương Hồng Lợi, Kha Hân, Vân Kỳ, Lý Phái Ân, Giang Hành, Trương Duệ Di, Lộ Hân, Tôn Diễm Thanh.

Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa (phải) đều đóng phim đam mỹ.

Nguyên nhân được đồn đoán là các diễn viên tham gia sản xuất nội dung thuộc thể loại đam mỹ ở nước ngoài, không phù hợp với quy định quản lý nội dung của cơ quan chức năng Trung Quốc.

Tuy nhiên, toàn bộ thông tin chưa được kiểm chứng. Không có văn bản chính thức nào từ cơ quan quản lý được công bố. Các nguồn tin uy tín tại Trung Quốc cũng chưa xác nhận sự tồn tại của danh sách này.

Cùng thời điểm, một văn bản có đóng dấu đỏ được lan truyền trên mạng, liên quan đến việc hoãn lịch phát sóng của dự án phim ngắn Phượng minh tam sinh 1. Nội dung văn bản cho biết bộ phim phải điều chỉnh lịch chiếu do có sự tham gia của một nghệ sĩ từng hoạt động ở thị trường ngoài đại lục, dẫn đến việc bị đánh giá rủi ro về định hướng dư luận.

Theo tuyên bố từ phía Công ty Điện ảnh Chí Ngưỡng (Thượng Hải) - đơn vị sản xuất dự án, bộ phim dự kiến phát sóng ngày 26/3 nhưng buộc phải lùi lịch khoảng 10-15 ngày để tiến hành các điều chỉnh cần thiết. Đại diện nhà sản xuất cho biết dự án được đầu tư công phu trong nhiều tháng, từ khâu kịch bản, tạo hình đến thiết kế bối cảnh, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Lê Thần Huyên, Khương Lai, Lưu Tinh Lộc.

Phía nhà sản xuất nhấn mạnh việc lựa chọn diễn viên dựa trên yêu cầu nghệ thuật và tính thống nhất của tác phẩm. Trước tình huống phát sinh, ê-kíp đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý và bày tỏ mong muốn bộ phim sớm được ra mắt khán giả.

Văn bản này chỉ đề cập đến việc điều chỉnh lịch chiếu của dự án cụ thể, không phải thông báo mang tính quy định hay lệnh cấm từ cơ quan quản lý.

Nhiều khán giả cũng chỉ ra rằng các bảng danh sách lan truyền trên mạng chưa từng xuất hiện trên các kênh truyền thông chính thống hoặc bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trên Weibo. Các trang mạng thi nhau đăng tải lại và khẳng định đó là văn bản từ Tổng cục Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc (hay còn gọi là Quảng Điện).

Về mặt quản lý, Quảng Điện có thẩm quyền kiểm soát nội dung phát sóng, biểu diễn và các hoạt động nghệ thuật, nhưng chưa có tiền lệ về việc ban hành văn bản chính thức cấm toàn diện hoạt động của nghệ sĩ, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác thương mại.

Phía cơ quan chức năng Trung Quốc không có động thái nào, song các diễn viên có tên trong danh sách đồn thổi lại đang gặp khó khăn. Ngày 20/3, Lưu Hiên Thừa bị xóa hết cảnh quay trong phim mới. Anh từng đóng phim đam mỹ gây chú ý Nghịch ái năm 2025.

Tiếp đó, khán giả đang xôn xao vai của diễn viên Triển Hiên trong Mị ảnh thần bộ đóng cùng La Vân Hi cũng bị chôn vùi. Phía sản xuất đang xử lý bằng cách thay mặt bằng công nghệ AI.