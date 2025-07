MC Thảo Vân, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh và các nghệ sĩ đau buồn vụ lật tàu ở Quảng Ninh

Báo VietNamNet đưa tin trước đó, khoảng 12h55' ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (biển kiểm soát QN-7105) chở 48 hành khách và 5 thuyền viên khởi hành tham quan tuyến số 2 trên Vịnh Hạ Long (bao gồm hang Sửng Sốt - đảo Ti Tốp).

Trong quá trình di chuyển, khoảng 13h30', tàu bất ngờ gặp giông lốc, đến 14h05' thì mất tín hiệu GPS và mất liên lạc hoàn toàn. Tính đến 22h cùng ngày, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy 34 thi thể.

Thông tin khiến dư luận đau buồn, sốt ruột dõi theo. Chia sẻ với phóng viên, ca sĩ Nguyễn Ngọc Anh - người con đất mỏ Quảng Ninh - lo lắng theo dõi thông tin về bão Wipha và vụ lật tàu suốt hôm nay.

Khi hay tin bão, chị gọi ngay về nhà hỏi han tình hình của bố mẹ, họ hàng, sau đó cập nhật qua báo chí.

"Cứ mỗi lần thấy con số thi thể được tìm thấy tăng lên, tôi lại thấy tim mình đau nhói. Không phải người thân của mình nhưng thực sự quá thương cho số phận của những người kém may mắn. Tôi vừa đọc tin trên báo VietNamNet về một bé trai 10 tuổi được cứu sống nhờ may mắn vào được khoang có không khí. Rất mong còn nhiều phép màu sẽ đến với những du khách có mặt trên chiếc tàu bị lật do bão ở Quảng Ninh!", chị cho hay.

Hiện trường vụ lật tàu ở Quảng Ninh.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ chia sẻ cảm xúc, cầu nguyện và chia buồn đến các nạn nhân và gia đình trong vụ lật tàu.

MC Thảo Vân viết: "Xin cầu mong con số tử vong dừng lại ở đây, quá xót xa. Mọi người đừng trách gì các nạn nhân, bão chưa về, đây là sự bất thường của thời tiết không ai lường được. Nếu là do bão thì Quảng Ninh đã cấm hết mọi hoạt động ra biển rồi. Họ chỉ là những người rất không may mắn, xin chia buồn cùng những người thân của họ. Mong có thêm nhiều người được cứu. Tối lạnh rồi, về thôi mọi người".

Nghệ sĩ Gia Bảo viết: "Mất mát quá lớn khi bão đổ bộ làm lật tàu hôm nay tại Quảng Ninh. Vô cùng thương tiếc và chia sẻ cùng gia đình những nạn nhân".

Ca sĩ Minh Hằng viết: "Hạ Long, xin được cầu nguyện cho tất cả mọi người và cầu mong bình an nhiều nhất có thể".

Nhà văn Hồ Điệp Thanh Thanh chia sẻ: "Xem đoạn clip ghi lại cảnh tàu lật, tôi cảm nhận được sự tang thương trong đó. Đến thời điểm này, phép màu đã không thể đến với 34 sinh mệnh, trong đó có trẻ em. Đau xót vô hạn! Xin được chia sẻ nỗi đau với gia đình các nạn nhân! Bão còn chưa tới, mong mọi người được bình an".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quốc Thiên, MC Vân Hugo, Hoàng Rapper... và nhiều nghệ sĩ gửi lời cầu bình an cho người gặp nạn cũng như chia buồn với gia đình họ.