Nghệ sĩ Việt nhớ kỷ niệm với ông Hoàng Nam Tiến

Phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT Hoàng Nam Tiến qua đời lúc 16h10 ngày 31/7 vì ngừng tim đột ngột, hưởng dương 57 tuổi. Bên cạnh vai trò doanh nhân, chuyên gia công nghệ, nhà giáo, ông cũng nhận được nhiều sự yêu mến với tư cách cố vấn trong hoạt động khởi nghiệp hay diễn giả tại nhiều sự kiện lớn.

Nhận tin dữ, ca sĩ Bằng Kiều chia sẻ bức ảnh chụp cùng ông Hoàng Nam Tiến và bộc bạch: "Tạm biệt anh hàng xóm, nhân tài vạn người có một. Anh yên nghỉ nhé".

Bằng Kiều (giữa) lưu lại kỷ niệm bên ông Hoàng Nam Tiến (trái).

Ca sĩ Nguyên Vũ cho biết cảm thấy hụt hẫng, trống rỗng khi nghe tin, như thể con đường từng được ông Tiến soi sáng nay bỗng tắt đèn. "Tôi không phải học trò hay đồng nghiệp, mà là một trong rất nhiều người từng ngồi xem hàng chục video của anh - nói về công nghệ, trí tuệ nhân tạo, tương lai của người trẻ và cả cách sống thông minh trong một thế giới đang thay đổi từng ngày. Anh nói không màu mè, không cần slide lấp lánh hay từ ngữ chuyên môn, chỉ là người đàn ông với ánh mắt tỉnh táo và giọng nói thẳng thắn, chia sẻ từng mẹo nhỏ, ứng dụng hay, từng cách mà AI có thể giúp người Việt sống tốt hơn, làm việc hiệu quả hơn".

Nguyên Vũ tâm đắc với câu ông Tiến từng nói: "Không phải AI thay thế bạn, mà là người biết dùng AI sẽ thay thế bạn". Quan điểm này khiến anh tỉnh ra và bắt đầu xem lại những điều mình đang làm, học cách thích nghi để không bị tụt hậu trong thế giới đang dịch chuyển.

Trò chuyện với Ngôi Sao, á hậu Thúy Vân nói cô bàng hoàng và vô cùng thương tiếc doanh nhân tài năng. Theo cô, đây là sự mất mát của đất nước bởi ông Tiến là nhân vật xuất chúng, có nhiều cống hiến cho cộng đồng. "Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là ở chương trình Shark Tank Forum, tôi làm MC, còn anh Tiến là diễn giả. Khi ấy tôi chưa biết anh Tiến là ai, nhưng đang ngồi trong cánh gà cũng phải đi ra xem anh ấy nói vì nội dung và cách truyền tải hay quá", người đẹp kể. Sau đó, cả hai nhiều lần gặp nhau vì có bạn bè chung, nhưng đến khi Thúy Vân làm host một chương trình podcast mà ông Tiến là khách mời, họ mới có dịp trò chuyện sâu hơn. Cô luôn có ấn tượng tốt về doanh nhân 6X bởi tri thức uyên thâm và lý tưởng hướng đến cộng đồng.

Host Thúy Vân trò chuyện cùng ông Hoàng Nam Tiến trong một chương trình podcast.

Ôn lại kỷ niệm, MC Hồng Phượng tiết lộ ông Tiến là người thầy đầu tiên của cô tại Tập đoàn FPT, từ ngày cô còn là sinh viên năm cuối đại học. Dù chỉ làm việc ở đó ba tháng trước khi thi Én vàng, Hồng Phượng lưu giữ ký ức đẹp và luôn trân trọng, ngưỡng mộ tiền bối. "Anh là người thầy đầu tiên khi em chạm ngõ cuộc sống. Em đã, đang và mãi nhớ những bài học của anh khi em vừa bước vào 'trường đời', 'trường nghề' để có được thành quả như hôm nay. Thành kính tiễn anh với tất cả sự trân trọng", MC trải lòng.

Diễn viên Mai Thu Huyền hồi tưởng cách đây chỉ một tháng, vào sinh nhật lần thứ 56 của ông Hoàng Nam Tiến, cô được gặp doanh nhân tại buổi ra mắt cuốn sách Ứng dụng AI vào doanh nghiệp. "Hôm đó, anh vẫn rạng rỡ, mạnh khỏe, nói cười vui vẻ như bao lần. Cả hai còn hẹn nhau sẽ gặp lại sớm để em nhờ anh tư vấn việc ứng dụng AI vào điện ảnh. Vậy mà hôm nay, tin dữ khiến em không thể tin nổi. Xin tiễn biệt anh - người thuyền trưởng tài ba, người truyền cảm hứng không biết mệt mỏi. Cầu mong anh yên nghỉ thanh thản nơi vĩnh hằng", bà mẹ hai con nhắn nhủ.

Trong mắt Mai Thu Huyền, ông Tiến không chỉ là nhà lãnh đạo truyền cảm hứng, "người truyền lửa" cho nhiều thế hệ tại FPT cũng như cộng đồng doanh nhân, mà còn là người anh, người bạn đầy năng lượng tích cực, luôn sẵn sàng sẻ chia và dẫn dắt. "Sự ra đi đột ngột của anh là mất mát vô cùng to lớn với những ai từng làm việc, học hỏi và đồng hành cùng anh trong hành trình phát triển công nghệ Việt Nam".

Á hậu Quý bà Thế giới 2011 Thu Hương bộc bạch cảm xúc: "Vĩnh biệt anh, người bạn lâu năm của gia đình. Gặp anh lúc nào cũng vui vẻ, nói chuyện trên trời dưới biển. Tuần trước còn nhắn tin hẹn ngày cà phê để tặng anh sách, nhưng giờ đã không kịp. Nặng lòng vì tiếc một người tài năng, tốt bụng lại ra đi quá sớm".

Nhạc sĩ - nhà sản xuất Only C cho biết ông Hoàng Nam Tiến là "người đàn ông duy nhất bảo mình đọc sách gì thì mình đọc cuốn đó". Nghệ sĩ 37 tuổi không có mối quan hệ trực tiếp với ông Tiến, nhưng anh ngưỡng mộ sự hiểu biết và cách truyền tải của doanh nhân quá cố. Theo dõi ông Tiến trên mạng xã hội, anh tìm đọc mọi cuốn sách ông giới thiệu và đặc biệt yêu thích tác phẩm viết về ChatGPT, qua đó "giác ngộ được cách sử dụng AI" để công việc được hỗ trợ hiệu quả.

"Tôi vốn là người low-tech, anh Tiến đã truyền động lực để tôi mạnh dạn chạm tới công nghệ. Không chỉ dùng AI để phục vụ công việc của mình, tôi còn thuyết phục các đồng nghiệp, bạn bè và nhân viên công ty bắt kịp thời đại. Ban đầu mọi người chưa tin tưởng tôi lắm, nhưng khi nhắc tới anh Tiến, câu chuyện có sức thuyết phục hơn nhiều. Ngoài ra, tôi cũng xem các workshop mà anh ấy chia sẻ với sinh viên, câu chữ không đao to búa lớn mà rất chân tình, chạm tới người nghe", Only C tâm sự cùng Ngôi Sao.

Diễn viên Mai Thu Huyền gặp gỡ ông Hoàng Nam Tiến tại buổi ra mắt cuốn sách Ứng dụng AI vào doanh nghiệp hôm 28/6.

Ông Hoàng Nam Tiến sinh năm 1969 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1993, sau đó gia nhập FPT và gắn bó với tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam cho đến nay. Trong 32 năm, ông trải qua nhiều vị trí tại các doanh nghiệp thành viên trong Tập đoàn FPT.

Giai đoạn 2003-2008, ông Tiến giữ chức tổng giám đốc Công ty TNHH Phân phối FPT. Ông góp phần quan trọng giúp FPT hiện thực hóa mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD năm 2008. Đến 2011, ông được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị FPT Software. Dưới sự dẫn dắt của ông, FPT Software trở thành một trong 500 công ty phần mềm lớn nhất và lọt vào top 100 nhà cung cấp dịch vụ ủy thác hàng đầu thế giới.

Tháng 3/2020, ông Tiến chuyển sang FPT Telecom, đảm nhận vai trò chủ tịch hội đồng quản trị. Ông đã cùng nhà mạng FPT vượt qua nhiều thách thức của đại dịch Covid-19. Giai đoạn này, doanh thu FPT Telecom tăng từ 11.466 tỷ lên hơn 14.700 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng trưởng từ hơn 1.600 tỷ lên trên 2.250 tỷ đồng. Từ tháng 4/2023 đến nay, ông Tiến làm phó chủ tịch Hội đồng trường Đại học FPT.