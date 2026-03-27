Thông tin mới nhất về "Táo Quân - Gặp nhau cuối năm"

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm sẽ tái xuất với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ"

Sáng 27/3, Ban Văn hoá - Giải trí – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã giới thiệu loạt chương trình đặc biệt. Điểm nhấn là chương trình Cuộc hẹn với tháng Ba kỷ mừng VTV3 tròn 30 tuổi, lên sóng lúc 20h ngày 29/3. Chương trình sẽ đưa khán giả gặp lại các chương trình truyền hình, nhân vật nổi tiếng, người dẫn chương trình từng xuất hiện trên kênh VTV3. Trong đó, Táo Quân - Gặp nhau cuối năm sẽ “tái xuất” với tiểu phẩm Hái hoa dân chủ.

Tiểu phẩm có sự tham gia của dàn nghệ sĩ Táo Quân như: NSND Tự Long, NSND Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, diễn viên Vân Dung, Trung ruồi...

Chương trình Táo Quân - Gặp nhau cuối năm sẽ lên sóng với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ". Ảnh: VTV

Các nghệ sĩ cho biết, họ luôn mong muốn sáng tạo, cống hiến, lồng ghép những thông điệp mới trên nền những tình huống quen thuộc, điều mà khán giả truyền hình luôn mong đợi.

Bên cạnh đó, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều ca sĩ như Trọng Tấn, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Hồ Ngọc Hà, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên, Đức Phúc, Đông Hùng, Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến với các tiết mục âm nhạc được đầu tư công phu.

Theo đại diện Ban Văn hóa - Giải trí, Cuộc hẹn với tháng Ba không chỉ là lời tri ân khán giả mà còn là điểm khởi đầu cho những thay đổi trong chiến lược nội dung của VTV3.

“Với nhiều dự án phim mới, dải giờ mới, chương trình mới, sự kiện mới đang được ấp ủ, VTV3 mong muốn gửi tới khán giả thông điệp về sự lạc quan, niềm tin, bởi truyền hình là người bạn gần gũi của mọi gia đình.

Ở chiều ngược lại, tình cảm của khán giả dành cho những người làm truyền hình sẽ giúp cho đội ngũ sản xuất chương trình của VTV có thêm nhiều động lực và khát vọng cống hiến”, đại diện VTV3 nhấn mạnh.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc VTV cùng lãnh đạo Ban Văn hóa - Giải trí. Ảnh: VTV

Trong tháng 3/2026, VTV3 cũng sẽ ra mắt hàng loạt chương trình trên dải giờ mới như: Ting ting, Gì thế nhỉ, Trạm đa sắc, Sao 24h, Bạn kể tôi nghe, Sao Check...; các chương trình phiên bản mới: Lá xanh, Chuyến xe âm nhạc xanh…

Khung phim 20h trên VTV3 cũng được làm mới với dòng phim chất lượng miniseries, một hướng đi mới trong chiến lược đổi mới tư duy sản xuất, nhằm mang đến cho khán giả những trải nghiệm điện ảnh hiện đại, giàu cảm xúc trên sóng truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh các phim đang thu hút khán giả trên sóng như: Bước chân vào đời, Đồng hồ đếm ngược… Đài Truyền hình Việt Nam cũng đã khởi động nhiều dự án phim như Lời hứa đầu tiên, Lửa trắng…

Điểm nhấn nổi bật mà những người làm truyền hình hướng tới đó là nhiệm vụ lan toả văn hoá Việt cùng thông điệp tích cực, lạc quan. Dải giờ Việt Nam đa sắc chuyển tải sức sống của các loại hình văn hoá, nghệ thuật của đất nước. Chương trình Đường lên đỉnh Olympia thành công trong việc khơi dậy tinh thần hiếu học, phấn đấu nâng cao tri thức cho nhiều thế hệ học sinh.

Các nghệ sĩ, diễn viên, MC hội ngộ tại buổi giới thiệu các chương trình của VTV3. Ảnh: VTV

Bên cạnh đó, VTV3 mở rộng quy mô sản xuất trong những dự án phối hợp với quốc tế. Hiện tại, VTV đang hợp tác với Đài Truyền hình TBS Nhật Bản đem đến cho khán giả một phiên bản Sasuke - Không giới hạn mới năng động, hấp dẫn và thu hút đông đảo người yêu thể thao tham gia; Hợp tác với Đài Phát thanh - Truyền hình Trung ương Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm sản xuất chương trình nghệ thuật tổng hợp lớn như Xuân vãn (CCTV) và Hoa xuân ca (VTV)...

“Năm 1996, Đài Truyền hình Việt Nam chính thức ra mắt VTV3 chuyên về văn hóa giải trí. Tại thời điểm đó, rất nhiều chương trình mới, cách làm truyền hình mới đã được ra đời. Đặc biệt là không khí và tinh thần đổi mới sáng tạo của các ê-kíp VTV3 đã tạo nên sức hấp dẫn và gắn kết giữa các tầng lớp khán giả, các gia đình Việt trước màn ảnh nhỏ của VTV.

Trong nhiều năm qua, chúng ta thấy trên sóng VTV không chỉ có những bản tin, những chương trình khoa giáo mà còn rất nhiều chương trình giải trí đã được phát sóng. Nhiều format mới được triển khai, nhiều bộ phim hay được công chiếu… Chúng ta nhìn thấy tinh thần đam mê, nhiệt huyết cống hiến của những người làm truyền hình của VTV3.

Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thanh Hải phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VTV

Trong 30 năm qua, các thế hệ khán giả đã trưởng thành và gắn kết với kênh sóng của VTV nói chung, VTV3 nói riêng… Chính điều này tạo động lực cho những người làm truyền hình không ngừng nỗ lực sáng tạo để luôn mang đến những gì mới mẻ, hấp dẫn, bổ ích nhất cho khán giả. Càng ngày, sự mới mẻ, sự đa dạng, tính chuyên nghiệp… ngày càng được nâng lên một tầm cao mới.

Đến ngày hôm nay, VTV3 có thể tự hào vì đã cùng nhau làm nên một hành trình rực rỡ 30 năm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, những yêu cầu mới của thời đại, đòi hỏi ngày càng cao của công chúng… VTV nói chung và VTV3 nói riêng buộc phải thay đổi, chấp nhận sự cạnh tranh để tạo nên những chương trình mới mẻ hơn, hấp dẫn hơn.

Điều quan trọng là khán giả luôn chờ đợi ở VTV3 những giá trị sâu sắc về nội dung, thông điệp ý nghĩa và cách thể hiện mới mẻ… điều đó đòi hỏi các ê-kíp, các cá nhân luôn phải trăn trở với việc làm mới mình, không ngừng đổi mới sáng tạo và cống hiến hết mình cho công việc”, Nghệ sĩ Ưu tú Đỗ Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc VTV phát biểu.

Nhân dịp này, VTV cũng khởi xướng dự án Thư viện số mang tên Mặt trời nhỏ. Đây là dự án cộng đồng mở ra cơ hội thụ hưởng các tác phẩm văn học cho trẻ em Việt Nam. Dự án Thư viện số quy tụ các gương mặt nghệ sĩ nổi tiếng trên khắp cả nước tham gia đọc sách, lan tỏa văn hóa đọc.

Tham gia dự án, mỗi nghệ sĩ sẽ là một “người ươm nắng” và mỗi em thiếu nhi thụ hưởng là một “tia nắng nhỏ”, họ sẽ cùng làm nên Thư viện số Mặt trời nhỏ cho trẻ em Việt Nam.

Ngay từ khi nắm bắt thông tin dự án đang khởi động, nhiều nghệ sĩ – người nổi tiếng như: nhà báo Lại Văn Sâm, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, Dương Hoàng Yến, Đông Hùng, Bảo Trâm, diễn viên Hồng Diễm, Kiều Anh, Thu Quỳnh, Minh Huyền và các MC của VTV… đã tình nguyện tham gia đọc sách. Ở giai đoạn đầu, dự án kêu gọi 100 nghệ sĩ – người nổi tiếng tham gia đọc sách, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày lên sóng kênh VTV3.