Dàn nghệ sĩ 'Táo Quân' tụ họp

Các nghệ sĩ cho biết sẽ xuất hiện trong tiểu phẩm mang tên Hái hoa dân chủ, thuộc chương trình Cuộc hẹn với tháng 3 - sản xuất dịp kỷ niệm 30 năm kênh VTV3 phát sóng chương trình đầu tiên. Theo NSƯT Chí Trung, anh và các nghệ sĩ cùng biến tấu tiểu phẩm từ format cũ để đem lại niềm vui cũng như gợi nhớ hương vị của Táo Quân đến khán giả truyền hình.

Các nghệ sĩ Tự Long, Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung, Quốc Khánh, Trung Ruồi (từ trái sang) tại buổi tập cho tiểu phẩm mới.

Chương trình được chiếu vào 20h ngày 29/3, nhà sản xuất chưa công bố nội dung cũng như thời lượng của tiết mục. Các nghệ sĩ bắt đầu luyện tập từ hôm 21/3. Bên cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội gắn với Táo Quân hàng chục năm, một số thành viên gắn bó với êkíp như diễn viên Trung Ruồi, nhà thiết kế Đức Hùng... cũng có mặt trong buổi luyện tập. Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải chỉ đạo chung.

Dịp Tết Bính Ngọ, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối vì không có Táo Quân như mọi năm. Chương trình thay thế mang tên Quảng trường mùa xuân, phát sóng vào khung giờ trước giao thừa, không nhận phản hồi tích cực.

Các nghệ sĩ khi đóng 'Táo Quân'.

Một số nguồn tin cho rằng quyết định dừng Táo Quân có thể liên quan đến tình trạng sức khỏe của nghệ sĩ Quốc Khánh - người đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng. Mạng xã hội lúc đó xuất hiện thông tin "NSND Quốc Khánh bị ung thư phổi di căn sang xương". Tuy nhiên, nghệ sĩ sau đó cho biết anh ổn, không có chuyện như tin đồn. Một số bạn bè của nghệ sĩ cho biết anh từng phải điều trị nhưng đã xuất viện.

Kể từ khi ra đời vào năm 2003, Táo Quân liên tục xuất hiện trong các đêm giao thừa và từng gián đoạn năm 2020. VTV năm đó thực hiện chương trình Táo quân vi hành, phát sóng vào dịp 23 tháng Chạp nhưng không được quan tâm. Một năm sau, Táo Quân trở lại và diễn ra đều đặn cho đến 2025.

Táo Quân - Gặp nhau cuối năm là chương trình hài kịch truyền hình, phát sóng vào đêm giao thừa hàng năm, sản xuất lần đầu năm 2003. Tiết mục mượn điển tích Táo Quân về trời báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã làm trong năm. Thông qua đó, chương trình phản ánh, đả kích nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, văn hóa, giáo dục... nổi cộm. Series quy tụ nhiều nghệ sĩ hài nổi tiếng, trong đó có Vân Dung, Quang Thắng, Chí Trung... đều gắn bó với chương trình trên 20 năm.