Ba ngôi sao lên xe hoa trong ngày 30-11
Hai mỹ nhân và một diễn viên hài của làng giải trí Hàn Quốc tổ chức hôn lễ tại Seoul trong ngày cuối cùng của tháng 11 năm nay.
Nữ diễn viên Park Jin-joo, sinh năm 1988, từng tham gia nhiều phim: "Hạnh phúc bất ngờ", "Đôi mắt thiên thần", "Khi nàng say giấc", "Khách sạn ma quái", "Điên thì có sao", "Sunny"…, kết hôn cùng người ngoài ngành ngày 30-11.
Park Jin-joo lên xe hoa
Đám cưới tổ chức riêng tư tại Seoul, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Park Jin-joo sẽ tiếp tục sự nghiệp diễn xuất sau khi kết hôn.
Ca sĩ Hahm Eun-jung, thành viên nhóm nhạc T-ara, kết hôn cùng đạo diễn Kim Byung-woo cũng trong hôm nay.
Ca sĩ Hahm Eun-jung, thành viên nhóm nhạc T-ara, cưới đạo diễn
Ảnh cưới của ca sĩ Hahm Eun-jung
Hai người gặp nhau thông qua các buổi gặp mặt trong ngành và sau đó bắt đầu hẹn hò. Khi công bố cưới, Hahm Eun-jung đã viết: "Tôi quyết định bắt đầu một chương mới với một người hiểu và tôn trọng công việc của tôi hơn bất kỳ ai và luôn ở bên tôi trong mọi khó khăn, thử thách"
Diễn viên hài Yoon Jung-soo tổ chức đám cưới riêng tư cùng người đẹp Won Jin-seo tại một khách sạn. Cặp đôi đã đăng ký kết hôn.
Diễn viên hài Nam Chang-hee và Kim Sook đảm nhận vai trò dẫn chương trình, ca sĩ KCM trình bày bài hát mừng cưới.
Diễn viên hài Yoon Jung-soo
30/11/2025 16:03 PM (GMT+7)