Quan Hiểu Đồng bị xúc phạm

Theo Sina, bộ phim Năm tháng hữu tình do Hoàng Cảnh Du và Quan Hiểu Đồng đóng chính sau khi lên sóng có thành tích bình thường. Tuy nhiên, người hâm mộ của Quan Hiểu Đồng cho rằng dù cô mang danh nữ chính nhưng đất diễn lại quá ít, nhân vật không được xây dựng chỉn chu, những tình tiết sáng giá đều bị giao cho nhân vật khác.

Vì vậy, người hâm mộ của Quan Hiểu Đồng đã khiếu nại lên đoàn phim, cho rằng họ không tôn trọng công sức của nữ diễn viên. Sau đó, nhà sản xuất Ngô Hồng Mai đã lên mạng xã hội đấu khẩu với fan Quan Hiểu Đồng.

Theo Ngô Hồng Mai, Năm tháng hữu tình là bộ phim có nhiều nhân vật, nội dung không tập trung vào vai diễn Nghiêm Hiểu Đan của Quan Hiểu Đồng, người hâm mộ nữ diễn viên không nên quan tâm quá nhiều tới thời lượng ghi hình. Ngô Hồng Mai khẳng định nếu theo đúng nguyên tác, vai diễn của Quan Hiểu Đồng chỉ có 5 cảnh. Nhưng biên kịch và nhà sản xuất đã thêm thắt để cô xuất hiện nhiều hơn trên phim.

Quan Hiểu Đồng bị nhà sản xuất phim bôi nhọ, ám chỉ cô sử dụng "quy tắc ngầm bẩn thỉu" để nhận vai.

Sau đó, Ngô Hồng Mai còn ám chỉ: "Mày có muốn biết vai diễn này cô ta đã có được bằng cách nào không? Mày ở đây công kích nhà sản xuất, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao? Tìm hiểu cho rõ đi, đừng ép tao phải nói ra".

Chia sẻ của Ngô Hồng Mai khiến Quan Hiểu Đồng rơi vào tình huống khó xử. Điều này khiến nữ diễn viên mang tiếng xấu "đánh đổi" để nhận vai.

Theo Sina, trong các buổi phỏng vấn trước đó, Ngô Hồng Mai tỏ thái độ ngưỡng mộ Quan Hiểu Đồng. Sau khi hoàn thành kịch bản, Ngô Hồng Mai lập tức mời Quan Hiểu Đồng tham gia dự án.

Khán giả chỉ trích Ngô Hồng Mai ám chỉ Quan Hiểu Đồng sử dụng "quy tắc ngầm" để có vai diễn. Khi phim thất bại lại đổ trách nhiệm cho Quan Hiểu Đồng. Nhiều người cho rằng với danh tiếng của Quan Hiểu Đồng, cô không cần phải cố gắng vào đoàn phim Năm tháng hữu tình bằng mọi cách như nhà sản xuất khẳng định, vì nữ diễn viên có nhiều vai diễn thành công trong quá khứ.

Việc người hâm mộ thấy bức xúc vì đất diễn của Quan Hiểu Đồng trong phim ít là điều dễ hiểu và không có liên quan tới nữ diễn viên. Nhưng nhà sản xuất Ngô Hồng Mai lại chọn cách bôi xấu danh tiếng Quan Hiểu Đồng.

Quan Hiểu Đồng bị tổn hại danh tiếng, thiệt thòi khi nhận dự án Năm tháng hữu tình.

Hiện tại, Quan Hiểu Đồng có hơn 36 triệu người theo dõi trên Weibo và được đánh giá là một trong bốn nữ diễn viên nổi bật nhất sinh sau năm 1990. Năm 2017, Forbes Trung Quốc đã liệt kê cô vào danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á. Cô từng nhận được giải Nữ phụ xuất sắc tại giải thưởng Bạch Ngọc Lan lần thứ 23 với bộ phim Người Đàn Ông Tốt (2016). Đến nay, Quan Hiểu Đồng vẫn là tiểu hoa đán thế hệ sinh sau 1995 duy nhất nắm được cúp diễn xuất chính thống trong tay.

Theo Sina, Quan Hiểu Đồng có nhiều ưu thế để cạnh tranh với các tiểu hoa đán cùng lứa. Quan Hiểu Đồng được mệnh danh là "công chúa", "Cách Cách" với xuất thân hoàng tộc. Nữ diễn viên là con gái cưng của gia đình có truyền thống và địa vị cao về nghệ thuật. Bố cô là Quan Thiếu Tăng - nghệ sĩ sân khấu nổi tiếng, mẹ cũng là diễn viên kịch nói. Ông nội Quan Hiểu Đồng là nghệ sĩ cầm thư nổi tiếng, đồng thời sáng lập ra loại hình này ở Bắc Kinh. Nhờ có nôi nghệ thuật của gia đình, từ nhỏ nữ diễn viên được bồi dưỡng học múa, piano lẫn diễn xuất. Chính vì vậy, Quan Hiểu Đồng được đánh giá là ngôi sao vừa có diễn xuất, ngoại hình đẹp, bối cảnh cao hiếm có trong giới giải trí.

Mới đây, cô được thương hiệu đồng hồ cao cấp mời sang Milan (Italia) để tham dự sự kiện giới thiệu sản phẩm và xem Olympic Mùa Đông. Tại sự kiện Đêm hội Weibo 2025, Quan Hiểu Đồng nhận giải thưởng Diễn viên có độ thảo luận của năm. Cô cũng là nữ diễn viên 9X hiếm hoi của Trung Quốc thường xuyên làm khách mời trên thảm đỏ LHP Quốc tế Cannes (Pháp).

Khán giả ủng hộ Quan Hiểu Đồng, cho rằng cô chẳng cần phải cố gắng vào đoàn phim Năm tháng hữu tình như nhà sản xuất Ngô Hồng Mai khẳng định.