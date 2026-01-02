The Weeknd soán ngôi Taylor Swift, trở thành nghệ sĩ kiếm tiền giỏi nhất năm 2025

Vượt qua cái bóng khổng lồ của Taylor Swift, nam ca sĩ người Canada - The Weeknd - đã chính thức trở thành nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm với tổng số tiền kiếm được ước tính lên tới 298 triệu USD. Thành tích này không chỉ đến từ giọng hát mà còn nhờ tư duy kinh doanh sắc bén và sức hút khủng khiếp từ các tour diễn toàn cầu.

Kỷ lục tỷ USD từ lưu diễn và chiến lược kinh doanh khác biệt

Động lực chính đưa The Weeknd (tên thật Abel Tesfaye) lên đỉnh cao thu nhập chính là thành công vang dội của chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn. Khởi động từ tháng 7/2022, chuỗi sự kiện này đã bán được hơn 7,5 triệu vé qua 153 buổi diễn tại Bắc Mỹ, châu Âu, Mỹ Latin và Australia. Đặc biệt, sau khi công bố lịch trình năm 2026, tour diễn này đã chính thức vượt mốc doanh thu 1 tỷ USD.

Con số này giúp The Weeknd phá vỡ kỷ lục trước đó của danh ca Elton John với tour Farewell Yellow Brick Road (939 triệu USD), đưa After Hours Til Dawn trở thành chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất lịch sử đối với một nam nghệ sĩ solo. Ông Omar Al-Joulani, Chủ tịch mảng concert của Live Nation, nhận định rằng The Weeknd đã "định nghĩa lại khái niệm nghệ sĩ lưu diễn toàn cầu" nhờ sức bền hiếm có và nhu cầu vé khổng lồ từ khán giả, bất chấp sự cố mất giọng từng khiến anh phải hủy show tại Los Angeles vào cuối năm 2022.

Taylor Swift và The Weeknd. IG.

Bên cạnh doanh thu từ vé, túi tiền của The Weeknd còn rủng rỉnh nhờ các thương vụ bản quyền âm nhạc khôn ngoan. Anh đã ký một thỏa thuận hợp tác trị giá khoảng 1 tỷ USD với Lyric Capital Group. Khác với xu hướng "bán đứt" kho nhạc (catalog) thường thấy, nam ca sĩ chọn mô hình "share master". Theo đó, anh thu về 250 triệu USD tiền mặt nhưng vẫn giữ quyền kiểm soát sáng tạo và phần lớn quyền sở hữu các bản ghi gốc. Thỏa thuận này bao gồm quyền xuất bản các tác phẩm từ đầu sự nghiệp đến hết năm 2025, được giới chuyên môn đánh giá là bước đi táo bạo giúp nghệ sĩ vừa huy động vốn lớn vừa bảo toàn di sản nghệ thuật.

Ngoài ra, The Weeknd cũng ghi điểm với các hoạt động nhân đạo khi quyên góp hơn 8,5 triệu USD cho Quỹ Nhân đạo XO và tổ chức Global Citizen, đồng thời cam kết trích doanh thu năm 2026 để hỗ trợ Chương trình Lương thực Thế giới.

Taylor Swift lùi về vị trí thứ hai và sự trỗi dậy của các tỷ phú âm nhạc

Sự vươn lên mạnh mẽ của The Weeknd đã đẩy Taylor Swift xuống vị trí thứ hai trong danh sách những nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất năm 2025. Dù bị soán ngôi, "công chúa nhạc đồng quê" vẫn sở hữu mức thu nhập đáng mơ ước là 205 triệu USD. Nguồn thu của cô chủ yếu đến từ việc phát hành nhiều phiên bản của album The Life of a Showgirl và hợp đồng béo bở trị giá 80 triệu USD với Disney cho bộ phim tài liệu The Eras Tour.

Đứng ngay sau Taylor Swift là "ong chúa" Beyoncé Knowles với 148 triệu USD, nhờ sức nóng từ chuyến lưu diễn Cowboy Carter Tour. Thành tích tài chính ấn tượng này đã giúp Beyoncé được tạp chí Forbes chính thức điền tên vào danh sách tỷ phú USD. Cô trở thành nghệ sĩ âm nhạc thứ 5 trong lịch sử đạt được cột mốc này, sánh vai cùng các tên tuổi huyền thoại như Jay-Z, Bruce Springsteen, Rihanna và chính Taylor Swift.

Bảng xếp hạng 10 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất năm 2025 còn ghi nhận sự góp mặt của nhiều tên tuổi đình đám khác. Kendrick Lamar đứng thứ 4 với 109 triệu USD, theo sau là nhóm nhạc Coldplay và nữ ca sĩ Shakira cùng chia sẻ mức doanh thu 105 triệu USD. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Drake (78 triệu USD), Chris Brown (74 triệu USD), Zach Bryan (70 triệu USD) và Bad Bunny (66 triệu USD). Danh sách này cho thấy sự đa dạng của thị trường âm nhạc, nơi các chuyến lưu diễn quy mô lớn vẫn là "mỏ vàng" chính của các ngôi sao hàng đầu.