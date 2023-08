Thành viên có tóc mái 10 tỷ của BLACKPINK xả ảnh xinh tươi ở concert Việt Nam

Sau khi Jisoo, Rosé và Jennie đăng ảnh thương nhớ các fan Việt thì mới đây, thành viên Lisa nhóm Blackpink cũng đã xả ảnh xinh tươi. Đặc biệt khi chia sẻ lại hình ảnh hậu trường trong concert ở Việt Nam, Lisa viết caption bằng tiếng Việt: “Cảm ơn Việt Nam”.

Lisa đăng ảnh xinh tươi, vén tóc mái 10 tỷ trong hậu trường concert ở Việt Nam

Tài khoản của Lisa hiện có hơn 96 triệu người theo dõi. Cô "công chúa" của fan Việt có "tóc mái 10 tỷ" và đôi chân cực phẩm. Không những vậy Lisa còn được ví như "cỗ máy nhảy" trong nhóm Blackpink. Việc nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn bằng tiếng Việt cho thấy sự khéo léo của sao Hàn khi lấy lòng fan quốc tế.

Trên trang fanpage BLACKPINK mới đây cũng đã đăng tải dòng trạng thái gửi lời cảm ơn tới fan Việt: “Falling in love with our V-BLINKs all over again. We had a blast thanks to your heated energy. Cảm ơn bạn hẹn gặp lại lần sau” (Tạm dịch: Yêu tất cả các bạn V-BLINKs của chúng ta thêm một lần nữa. Chúng tôi đã rất vui nhờ năng lượng nhiệt huyết của các bạn). Kèm theo đó là 2 bức hình chụp lại 2 đêm diễn của nhóm tại sân vận động Mỹ Đình. Đã có khoảng 67.000 khán giả trong và ngoài nước tới hai đêm concert của nhóm ở Hà Nội. Đây là một con số kỷ lục với một nhóm nhạc quốc tế tới biểu diễn ở Việt Nam.

Fanpage của Blackpink đăng ảnh đêm diễn của nhóm ở Hà Nội

Với giá vé niêm yết thấp nhất trong concert của nhóm ở Hà Nội là 1,2 triệu đồng và cao nhất là 9,8 triệu đồng thì số tiền vé thu được của hai đêm diễn được dự tính rơi vào khoảng 335 tỷ đồng (Trung bình mỗi vé 5 triệu đồng).

Với lời hứa "hẹn gặp lại lần sau" mà Blackpink đưa ra khiến fan Việt đặt nhiều hy vọng vào một ngày không xa nhóm sẽ quay trở lại Việt Nam. Trước đó, có tin đồn nhóm tới TP. HCM biểu diễn vào tháng 9 nhưng hiện tại chưa có thông tin nào xác định sự kiện này. Ngoài ra thêm một tin vui với các fan Blackpink là MV Pink Venom đã đạt 700 triệu lượt xem trên YouTube.

Một số hình ảnh của Lisa trong concert tại Việt Nam vừa qua:

Lisa xinh như công chúa với nguồn năng lượng tràn đầy trong hậu trường concert ở Việt Nam

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]