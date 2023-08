Khán giả “muốn tắt tivi” vì chi tiết đau đớn trong “Gia đình mình vui bất thình lình”

Trong tập 44 của "Gia đình mình vui bất thình lình", cặp đôi vợ chồng con cả là Công (Quang Sự) và Phương (Kiều Anh) phải nhận nỗi đau vô bờ khi một lần nữa Phương không thể giữ được thai trong bụng. Đây là lần thứ 3 cô đau đớn nhận tin dữ.

Phương một lần nữa bị sảy thai

Công đã cho thấy hình ảnh một người chồng, người cha yêu thương con hết mực khi quyết định nghỉ làm để ở nhà phụ vợ. Anh chuẩn bị chiếc cũi đáng yêu để chào đón con đầu lòng. Vậy nhưng mất con lần thứ 3 là điều khiến anh không thể kìm nén được nỗi đau.

Khi Phương báo tin cho anh, không khí trầm mặc phủ kín. Công đón nhận bằng sự bình tĩnh đến lạ lùng. Nhưng khi còn lại một mình, Công đập phá đến chảy máu tay. Khi vợ quan tâm, anh lại lớn tiếng quát tháo chỉ vì không giữ được bình tĩnh. Công chán nản đi tới khuya. Thấy vậy, bà Cúc (NSND Lan Hương) nhắc nhở con trai đừng ham công tiếc việc như xưa, phải biết lo cho vợ, động viên vợ nhiều hơn vì cô đang mang thai. Công càng thêm buồn khi không thể nói cho bố mẹ biết chuyện Phương sảy thai.

Công mất bình tĩnh, đập phá đến chảy máu tay nhưng quát tháo khi vợ tỏ ý quan tâm

Bước vào phòng, Công nhìn vợ đang ngồi trên giường chờ chồng về. Anh không dám đối mặt với Phương, lặng lẽ tắt đèn mà chẳng nói năng gì. Nhìn chồng như vậy, Phương lên tiếng, chủ động đề nghị: "Chúng ta ly hôn được không?".

Người đau nhất là Phương khi cô mong ngóng đứa con nhiều đến mức nào. Khi đọc được cuốn nhật ký của chồng, cô hiểu Công cũng hy vọng, chờ đón con nhiều ra sao, khiến nỗi đau thêm lớn vì không thể giữ được con. Vợ chồng Phương giấu kín việc này với bố mẹ chồng. Trước mặt mẹ chồng, Phương cố giả vờ vẫn bị nghén nhưng sau khi chỉ còn lại một mình, cô đã không kìm được những giọt nước mắt.

Phương chủ động nói muốn chia tay

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả bất bình vì chi tiết đau đớn xảy đến với vợ chồng Công - Phương. Nhiều người bày tỏ “muốn tắt tivi” và chỉ trích biên kịch phim đẩy nhân vật vào bi kịch, không phù hợp với nội dung phim đang hướng tới.

“Phim với chả ảnh… tẩy chay”, một khán giả lên tiếng. “Dẹp phim này luôn đi. Cứ dập tơi tả vợ chồng Công Phương thế nhở. Xem để giải trí mà càng xem càng tức, càng buồn thêm. Cứ lê thê xem phát chán”, “Chán cái phim, cặp đôi mong chờ nhất, tôi theo dõi từng tập 1 nhưng hơi thất vọng với tình tiết này”, “Biên kịch ác quá, không phải đạo diễn ác”, “Đùa đạo diễn cho người ta khổ vừa thôi chứ. Khổ quá mất hay”… là những bình luận phản đối chi tiết bị cho là quá bất công với vợ chồng Công – Phương.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng đưa ra những lý giải về tính thực tế của chi tiết này. Một khán giả lên tiếng: “Không phải trên phim mới có đâu. Ngoài đời cũng có nha, là vợ chồng mình chứ đâu. Cả 3 lần đều mất con nên lần cuối mình hiểu cảm giác của Công. Cũng không bàng hoàng như 2 lần trước mà lần này là đón nhận một cách vô tri”.

“Lên các viện như bệnh viện Phụ sản Trung ương càng thấm hết nỗi đau của anh Công - chị Phương. Có nhiều ơi là nhiều bố mẹ phải đợi đến lần thứ 7 mới đón được con trên tay. Có những người bố, người mẹ đứng trên lan can tầng 4 bệnh viện đờ đẫn thiếu 1 giây thôi là họ thả mình rơi tự do xuống ngay dưới đất. Ê-kíp của viện, bệnh nhân và người nhà như là người thân, an ủi lấy người đối diện, dìu nhau qua bao cùng cực. Thương”, khán giả Nguyễn Bích Thuận viết.

Cặp vợ chồng con cả Công - Phương gặp nhiều phũ phàng trong cuộc sống

Nam diễn viên Quang Sự không hé lộ gì nhiều về những chi tiết sau đó. Anh chỉ bình luận: “Đúng là thử thách cuộc đời”. Có thể thấy chi tiết đau đớn với vợ chồng Công khiến khán giả không vui, thậm chí phẫn nộ nhưng qua đó, biên kịch muốn phản ánh về những thực tế trong cuộc sống đôi khi sự bất công cứ liên tiếp xảy ra, nhưng điều tốt đẹp sẽ ở phía trước và chắc rằng hai vợ chồng Công – Phương sẽ nhận được những niềm vui trong tương lai khi trải qua khó khăn này.

