Thân Thúy Hà tuổi trung niên: Mẹ đơn thân bí ẩn showbiz Việt, tin đồn tài sản 700 tỷ

Thân Thúy Hà: "Có 700 tỷ là tôi nghỉ hưu rồi"

Mới đây, Thân Thúy Hà trở thành tâm điểm chú ý khi một trang mạng đăng tải clip với tiêu đề: "Mỹ nhân Việt sinh con ở tuổi U50: Làm mẹ đơn thân, sở hữu tài sản 700 tỷ, con trai cao 1,8 m như soái ca". Thông tin này nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Bức xúc trước tin đồn sở hữu tài sản kếch xù 700 tỷ đồng, nữ diễn viên "Mưa đỏ" thẳng thắn bày tỏ: "Tôi sống 32 năm trong nghề nghiêm túc, chưa từng đánh đổi bằng những tin giật gân kiểu này".

Không chỉ phủ nhận sự giàu có, tài sản khủng, cô còn biết rõ thực tế cuộc sống hiện tại: Vẫn phải đi làm chăm chỉ để lo chi phí nuôi con, từ học hành đến sinh hoạt hàng ngày.

Thân Thúy Hà "khóc ròng" khi bị đồn sở hữu tài sản 700 tỷ.

"7 triệu thì tôi có, còn 700 tỷ tôi mà có là tôi nghỉ hưu, sáng pha trà ngắm hoa nghe nhạc, chiều đi dạo hóng gió ngắm hoàng hôn, sống cuộc đời an yên rồi. Còn sự thật bây giờ tôi đi làm nuôi con, đóng tiền học, cơm áo gạo tiền hàng ngày thiếu trước hụt sau, đừng có quăng bom kiểu này làm tôi sợ đứng tim sống sao nổi đây, làm ơn tha cho tôi đi", Thân Thúy Hà cho biết.

Nữ diễn viên sinh năm 1978 còn "nửa đùa nửa thật" rằng: "Tôi mà thất nghiệp, không ai mời đóng phim nữa, tôi không có tiền nuôi con là tôi đi kiếm chủ của clip đồn tôi có 700 tỷ nha. Tôi bắt nuôi 3 mẹ con tôi luôn, nuôi tới khi nào tôi có 700 tỷ mới thôi". Qua đó, nữ diễn viên 7X nhấn mạnh mong muốn không bị đưa tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình.

Đây không phải lần đầu Thân Thúy Hà bị đồn sở hữu tài sản khủng. Năm 2023, dư luận cũng từng xôn xao trước việc Thân Thuý Hà hé lộ những hình ảnh về ngôi biệt thự sang trọng, xa hoa tại Đà Lạt. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên vừa tậu thêm cơ ngơi mới, nâng cấp khối tài sản khủng. Sau đó, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận việc mua biệt thự và tiết lộ đây chỉ là bối cảnh của phim đang thực hiện.

Đồng thời, nữ diễn viên cũng cho biết về số tiền cát-xê nhận được mỗi khi đóng phim. Thân Thúy Hà tiết lộ chỉ đủ tiền nuôi con: "Tôi đóng phim đủ nuôi con thôi, tôi cũng ước nhà này là của tôi thiệt".

"Mẹ đơn thân bí ẩn" của showbiz Việt

Thân Thúy Hà kết hôn năm 2009 nhưng cuộc hôn nhân chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Sau ly hôn, cô một mình nuôi con trai đầu lòng – bé Duy Anh. Đến năm 2019, ở tuổi 41, nữ diễn viên sang Mỹ sinh con thứ hai.

Hiện tại, con trai lớn của cô ngày càng trưởng thành, cao lớn, khi con gái nhỏ đã 7 tuổi. Ngoài công việc, nữ diễn viên thường xuyên dành thời gian đưa các con đi du lịch, nghỉ dưỡng để bồi đắp tình cảm.

Làm mẹ đơn thân trong ngành giải trí chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thân Thúy Hà từng thừa nhận những lúc kiệt sức khi vừa phải quay phim, vừa chăm con. "Có khi đi quay về rất mệt, nhưng vẫn phải lo cho con. Single mom là con đường mình chọn và mình hạnh phúc với lựa chọn đó". Với cô, tinh thần là yếu tố quan trọng nhất để vượt qua áp lực. May mắn là bên cạnh cô luôn có bạn bè sẵn sàng hỗ trợ.

Nhiều năm qua, Thân Thúy Hà duy trì tình bạn đặc biệt với Tăng Thanh Hà. Cả hai thân thiết hơn thập kỷ qua. Nữ diễn viên gọi Tăng Thanh Hà là "Sẻ nhỏ" và khẳng định đó là người bạn đặc biệt trong cuộc đời cô.

Tuy nhiên, cô cũng không ít lần phải đối đầu với tin đồn thất thiệt, thậm chí chí từng bị đồn "cặp đại gia để sinh con". "Họ nói bé Hera (tên ở nhà của con gái Thân Thúy Hà - PV) là con của nhiều đại gia tại Việt Nam. Nếu được vậy, chắc tôi không phải thức khuya, dậy sớm, đi quay phim để kiếm tiền nuôi các con", cô chia sẻ trong một talk show.

Nữ diễn viên cũng cho biết việc cô giữ kín danh tính cha của con gái không xuất phát từ những đổ vỡ trong quá khứ, mà là lựa chọn giữ gìn sự riêng tư. Theo cô, nghệ sĩ không nhất thiết phải chia sẻ toàn bộ đời sống cá nhân, điều quan trọng là được khán giả nhớ đến qua các vai diễn và sản phẩm nghệ thuật.

Thân Thúy Hà sinh năm 1978, được khán giả yêu thích qua hàng loạt vai diễn trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng như: Scandal: hào quang trở lại, Cung đường tội lỗi, Đồng tiền quỷ ám, Ly hôn, Nếu còn có ngày mai, Nợ ân tình, Giọt nước mắt hận thù… Đáng chú ý nhất, năm 2025, nữ diễn viên góp mặt trong bom tấn "Mưa đỏ". Dự án tạo ra cơn sốt trên cả nước và thu về hơn 700 tỷ đồng.

Ở tuổi U50, Thân Thúy Hà vẫn duy trì vóc dáng thanh mảnh, cân đối. Nữ diễn viên là mẹ đơn thân nhiều năm qua. Cô cho biết từng mong muốn có một gia đình đông con, nhưng cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ khiến kế hoạch dang dở. “Tôi nghĩ nếu lần này chưa may mắn thì sẽ có cơ hội khác. Phải 10 năm sau, tôi mới sinh bé thứ hai”, cô chia sẻ.

