Danh hài giàu có bậc nhất showbiz Việt lên tiếng chuyện bán gấp biệt phủ trăm tỷ đồng, vỡ nợ trốn đi xa

Kèm theo hình ảnh bài đăng, danh hài Hoàng Mập thẳng thắn lên tiếng, cho rằng việc đưa tin thiếu kiểm chứng là hành động thiếu trách nhiệm. Anh nhấn mạnh những người làm nội dung cần giữ đạo đức nghề nghiệp, tránh chạy theo lượt xem bất chấp, đồng thời kêu gọi sự tôn trọng và ứng xử văn minh trên không gian mạng.

Hoàng Mập tại biệt phủ đang rao bán. Ảnh: FBNV

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực đồng nghiệp. Diễn viên Tiến Luật cho rằng thông tin lan truyền là vô lý, đồng thời động viên Hoàng Mập xem đây như một sự việc không đáng bận tâm. Trong khi đó, diễn viên Hiền Mai cũng bày tỏ sự bất ngờ trước tin đồn thất thiệt, khẳng định không có cơ sở cho những suy đoán tiêu cực.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng đồng loạt lên tiếng, cho rằng thông tin đang lan truyền là vô căn cứ, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh và uy tín cá nhân của nam diễn viên.

Diễn viên Hoàng Mập cũng chia sẻ thông tin rao bán căn nhà tâm huyết của mình trên trang cá nhân.

Theo đó, nam nghệ sĩ cho biết mong muốn chuyển nhượng lại ngôi nhà cho chủ mới có “duyên”, đồng thời sẵn sàng để lại toàn bộ nội thất, không mang theo bất cứ vật dụng nào. Anh cũng khẳng định đây là nhà chính chủ, thủ tục sang tên có thể thực hiện nhanh chóng, giấy tờ đầy đủ và hiện không thế chấp ngân hàng.

Trong chia sẻ, Hoàng Mập bày tỏ tâm trạng dứt khoát khi quyết định “buông tay”, không còn vướng bận hay tiếc nuối với tài sản gắn bó lâu năm.

Bên trong biệt phủ của Hoàng Mập. Ảnh: FBNV

Trước đó, chia sẻ về quyết định rời xa cơ ngơi gắn bó nhiều kỷ niệm, danh hài Hoàng Mập cho biết khi xây dựng ngôi nhà này, anh từng nghĩ sẽ ở đó trọn đời, cùng gia đình đón Tết năm này qua năm khác. Tuy nhiên, sau 8 cái xuân đầy ắp ký ức, đến năm 2026, nam nghệ sĩ buộc phải nói lời chia tay để chuyển sang nơi ở mới.

Dù đã dọn đi, danh hài Hoàng Mập cho hay hiện anh vẫn chưa bán được căn nhà cổ. Trước mắt, nam nghệ sĩ giao lại ngôi nhà cho một người em thân thiết trông nom, chăm sóc. Theo anh, người em này yêu thiên nhiên và nhà cổ nên bản thân phần nào yên tâm, đồng thời thừa nhận việc tìm người “đủ duyên” để bán lại căn nhà không hề dễ dàng.

Danh hài Hoàng Mập cũng cho biết, chính sự gắn bó quá sâu nặng khiến anh nhiều lần chần chừ mỗi khi có người hỏi mua. Dù việc kinh doanh cần vốn, nhưng mỗi lần nghe nhắc đến chuyện bán nhà, nam nghệ sĩ lại không khỏi chạnh lòng.

Không chỉ là chốn đi về, căn nhà cổ tại Đồng Nai còn lưu giữ một phần ký ức nghề nghiệp đặc biệt của Hoàng Mập (Hoàng Thần Tài). Tại đây, anh đã bấm máy hơn 10 bộ phim như Nhà ông Hoàng có ma, Nhà ông Hoàng có vàng, Ngôi nhà hạnh phúc, Chiều nghiêng, Hợp đồng yêu đương, Dương thế bao la sầu, Nghĩa nặng hơn tình, Hoàng Hạc Lâu, Ngược dòng sóng bạc, Má tôi là đại gia… cùng nhiều dự án khác.

Theo danh hài Hoàng Mập, ngôi nhà là nơi chất chứa nhiều tiếng cười, niềm vui và kỷ niệm đẹp trong cả cuộc sống lẫn công việc. Việc phải rời xa nơi này, đặc biệt khi Tết năm nay không còn được đón xuân tại đây, khiến anh không khỏi xúc động. Khoảnh khắc bàn giao nhà cho người em trông nom, nam nghệ sĩ thừa nhận nước mắt đã trực trào, bởi đó là sự chia tay với một phần ký ức yêu thương của đời làm nghề.

Được biết, căn biệt phủ của Hoàng Mập tọa lạc tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai), cách TP.HCM khoảng 45 km, được xây dựng theo lối kiến trúc cổ dạng tam hợp viện. Ngôi nhà chính là căn nhà cổ hơn 100 năm tuổi ở Nam Định, được anh vận chuyển vào Nam và mời thợ miền Bắc trực tiếp thi công, lắp dựng.

Toàn bộ nội thất trong nhà như sập, tủ, giường, bàn ghế, bình hoa, lư hương, tượng Phật… đều là đồ cổ quý hiếm do Hoàng Mập sưu tầm nhiều năm, với tổng giá trị lên đến vài chục tỷ đồng. Riêng chiếc giường ngủ từng được anh tiết lộ có giá khoảng 2,3 tỷ đồng, còn hồ cá koi trong khuôn viên tiêu tốn khoảng 5 tỷ đồng với cá nhập từ Nhật Bản.

Hoàng Mập là danh hài giàu có bậc nhất showbiz. Ảnh: FBNV

Căn biệt thự cổ này được Hoàng Mập xây dựng trong suốt 3 năm, là tâm huyết và công sức của cả đại gia đình, từ khâu thiết kế, thi công đến việc tự tay trồng từng cành cây, ngọn cỏ, tạo nên một không gian sống mang đậm dấu ấn cá nhân và giá trị tinh thần đặc biệt.

Hoàng Mập tên thật là Bùi Minh Hoàng được biết đến là một diễn viên, nghệ sĩ nổi tiếng ở miền Nam. Trước đây, anh được khán giả biết đến với vai trò một danh hài nhờ tham gia vào nhiều chương trình hài. Sau một thời gian anh đảm nhận vai trò làm sản xuất phim chủ yếu.

Hoàng Mập sinh ra trong một gia đình có điều kiện. Từ nhỏ anh đi học đã có xe hơi đưa đón gia đình lúc nào cũng có người giúp việc, nhưng không được bao lâu. Vì kinh tế gia đình sa sút nên cha mẹ của anh đã phải chuyển cả gia đình về huyện Thốt Nốt, Cần Thơ và gầy dựng lại cuộc sống từ công việc chân tay chân lấm tay bùn.

Thời trẻ, bản thân nam diễn viên làm khá nhiều nghề tay chân. Sau một thời gian anh đã bén duyên với nghề diễn xuất. Mới tham gia vào còn đường nghệ thuật, anh lấy danh là tên của mình, nhưng khi đó có nhiều anh chị nghệ sĩ cũng cùng tên, anh đã thêm tên của mình cùng với thân hình nặng cân “Hoàng Mập”.