Thân Thúy Hà - diễn viên phim ‘Mưa đỏ’ có đời thực ra sao?

Thân Thúy Hà với trải nghiệm cảm xúc khó quên trong phim "Mưa đỏ"

Trong phim "Mưa đỏ", Thân Thúy Hà đã vào vai mẹ của nhân vật Quang. Đối với cô, vai diễn không phải là thử thách về mặt kỹ năng diễn xuất nhưng lại mang đến nhiều trải nghiệm: "Đặt trong bối cảnh của bộ phim, có những phân đoạn dù đau khổ vì mất con nhưng tôi không được khóc vì đó là nỗi đau âm ỉ. Đã có nhiều khoảnh khắc tôi phải tự trấn an bản thân không được khóc nhưng chính câu chuyện và bối cảnh đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc", Thân Thúy Hà chia sẻ.

Hình ảnh diễn viên Thân Thúy Hà trong phim "Mưa đỏ".

Ngoài những trải nghiệm cảm xúc đặc biệt, Thân Thúy Hà cũng tiết lộ chị từng muốn "trả vai" vì không sắp xếp được lịch trình. Nguyên nhân là do thời tiết ở Quảng Trị mưa nhiều nên đoàn làm phim phải dừng quay, chính điều đó đã làm nữ diễn viên bị lỡ công việc. Nhưng may mắn, chị đã sắp xếp được và tiếp tục đồng hành cùng ê-kíp trong phim "Mưa đỏ".

Nói về điều này, Thân Thúy Hà đã chia sẻ với báo chí: "Tôi nghĩ đây là một cơ hội để được tham gia một phim lớn như thế, dù vai nhỏ nhưng bỏ qua lại rất đáng tiếc nên cuối cùng cố gắng xếp lịch để diễn. Một kỷ niệm đáng nhớ là trong phim này tôi hầu như chỉ khóc, nhưng đến cuối đạo diễn lại không cho khóc. Lúc này, hòa bình, con cũng đã mất lâu rồi nên đạo diễn yêu cầu không ướt át như lúc đầu. Nhưng khi quay cảnh tôi lên thăm mộ Quang, trời âm u, cảnh vật chỉ cần nhìn, không cần lấy cảm xúc, nước mắt tôi tuôn trào. Cảnh hai người mẹ thả hoa trên sông cũng khiến tôi rơi nước mắt nhưng phải cố gắng kìm lại để hoàn thành cảnh người mẹ đau khổ mà không được khóc".

Thân Thúy Hà vào vai mẹ Quang.

Trước khi tham gia phim "Mưa đỏ", Thân Thúy Hà đã nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Chị được coi là người đẹp đa tài khi trải qua khá nhiều công việc từ nghề người mẫu cho đến diễn viên điện ảnh. Và cơ hội đổi đời đầu tiên của Thân Thúy Hà chính là danh hiệu Hoa khôi thanh lịch trong cuộc thi "Người đẹp sông Tiền". Kể từ đó, cô tham gia nghề người mẫu, diễn viên và đã trở thành một gương mặt quen thuộc của VTV, là một nghệ sĩ có tiếng tăm trong làng giải trí Việt.

Vẻ đẹp mặn mà ở tuổi trung niên của Thân Thúy Hà.

Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, Thân Thúy Hà đã đạt được nhiều thành tích như: được đề cử Giải Cánh diều năm 2015 ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Phim điện ảnh" cho vai diễn trong "Scandal: Hào quang trở lại"; đề cử Giải thưởng Truyền hình HTV năm 2015 ở hạng mục "Nữ diễn viên phim truyền hình được yêu thích nhất"; đề cử Liên hoan phim Việt Nam năm 2015 cho "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất - Phim điện ảnh".

Thân Thúy Hà và cuộc sống bà mẹ đơn thân kín tiếng

Thành công trong sự nghiệp nhưng về đường tình cảm, Thân Thúy Hà lại không được may mắn như vậy. Chị từng yêu một nam ca sĩ đình đám ở Hà thành nhưng cuối cùng nhận ra nhiều sai lầm và quyết định dừng lại.

Thân Thúy Hà bên con gái nhỏ.

Sau những vấp váp trong chuyện tình cảm, Thân Thúy Hà quyết định kết hôn với một doanh nhân giàu có vào năm 2009. Tuy nhiên, sau 2 năm chung sống, cặp đôi lại quyết định đường ai nấy đi. Thân Thúy Hà nuôi con trai Duy Anh một mình.

Kể từ lúc làm mẹ đơn thân, chị càng trở nên kín tiếng trong chuyện tình cảm. Thân Thúy Hà miệt mài chạy show, kinh doanh để kiếm tiền nuôi con. Chị có một cuộc sống bình yên và bí ẩn trong mắt công chúng. Bất ngờ, đầu năm 2019, Thân Thúy Hà mang bầu lần 2 và sinh con gái ở Mỹ. Thông tin này khiến nhiều người ngỡ ngàng, kéo theo nhiều tin đồn rằng chị được đại gia bao nuôi.

Thân Thúy Hà chọn cuộc sống kín tiếng về đời tư.

Trước những đồn đoán, Thân Thúy Hà đều im lặng và không đưa ra bất cứ bình luận nào. Mới đây, chị còn bức xúc vì có người đàn ông mạo danh là cha của con gái chị. Chị cũng thẳng thắn cho biết sẽ tiết lộ danh tính cha của các con khi cảm thấy đến thời điểm cần thiết. Còn hiện tại, sau những sóng gió trong cuộc sống, Thân Thúy Hà tìm được bình yên bên hai con. Ngoài công việc, gia đình và bạn bè chính là điểm tựa giúp chị vững tin vào những điều bản thân đã lựa chọn.