Thân thế bạn trai quân nhân của Hòa Minzy

Theo Hòa Minzy, bạn trai tên Thăng Văn Cương, sinh năm 1995 (cùng tuổi cô), quê Bắc Giang cũ (nay thuộc Bắc Ninh). Gia đình anh làm nông, trồng lúa, vải, rau và ngô để bán. Hiện anh mang hàm đại úy, công tác trong quân đội.

Văn Cương và Hòa Minzy bén duyên từ chương trình Sao nhập ngũ 2022. Sau đó, ca sĩ từng nhiều lần trở lại doanh trại quân đội ở Bắc Giang để thăm hỏi và giao lưu với các quân nhân, từng đăng ảnh chung với Văn Cương nhưng không ai nhận ra hai người hẹn hò. Từ Sao nhập ngũ, Văn Cương cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều người nổi tiếng như ca sĩ ST. Sơn Thạch, Anh Tú, streamer Độ Mixi...

Hòa Minzy bên bạn trai quân nhân dịp Tết Bính Ngọ.

Sau khi công khai chuyện tình cảm với đại úy Văn Cương tối 6/3, Hòa Minzy được nhiều người chúc phúc. Gia đình cô cũng bày tỏ vui mừng vì con gái, em gái cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bình yên sau nhiều thăng trầm, lận đận trong chuyện tình duyên.

"Bao năm em luôn khao khát yêu và được yêu, nay có được bờ vai vững chãi, an tâm dựa vào. Gia đình chúc phúc cho hai em", chị gái Hòa Minzy đăng lại chia sẻ của ca sĩ và bày tỏ.

Chuyện tình yêu của Hòa Minzy ngày càng được chú ý khi cô úp mở về kế hoạch chuẩn bị đám cưới. Cô cũng hứa sẽ thông báo tin vui, mời mọi người đi ăn cỗ vào thời điểm thích hợp.

Hòa Minzy từng về thăm đơn vị của Văn Cương ở Bắc Giang cũ hồi tháng 5/2022.

Tối 6/3, Hòa Minzy đăng video có ảnh nắm tay một quân nhân kèm đoạn nhạc có giai điệu về hạnh phúc lứa đôi. Ca sĩ còn bày tỏ niềm vui khi tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chúc phúc. Đến sáng 7/3, cô đính kèm tài khoản Facebook cá nhân của bạn trai vào bài đăng, như một cách công khai chuyện tình cảm.

Theo một nguồn tin thân thiết ca sĩ, Hòa Minzy và bạn trai quân nhân đã hẹn hò từ lâu nhưng cả hai giữ kín chuyện tình cảm. Văn Cương thi thoảng đồng hành ca sĩ trong một số sự kiện quan trọng nhưng không ra mặt. Anh có mối quan hệ tốt đẹp với gia đình cô.

Văn Cương bên ST Sơn Thạch và Độ Mixi tại 'Sao nhập ngũ 2022'.

Nữ ca sĩ sinh ra trong một gia đình có 5 chị em tại Bắc Ninh. Bố mẹ cô đều không theo nghệ thuật nhưng rất mê ca hát và ủng hộ con gái theo đuổi đam mê âm nhạc. Khi Hòa Minzy làm MV Bắc Bling, cả gia đình cô đều tham gia các công việc hậu kỳ, giúp sức. Vài năm nay, cô đưa con trai - bé Bo - về Bắc Ninh sinh sống cùng nhà ngoại.

Hòa Minzy sinh năm 1995, tên thật Nguyễn Thị Hòa, quê Bắc Ninh, từng giành quán quân Học viện Ngôi sao 2014. Cô có nhiều ca khúc được yêu thích như Rời bỏ(Vũ Huy Hoàng), Không thể cùng nhau suốt kiếp (Mr Siro), Bật tình yêu lên (Tăng Duy Tân). Đầu năm 2024, Hòa Minzy lần đầu đoạt giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất tại Mai Vàng và được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại giải Cống hiến. Cùng năm, cô ra mắt MV Bắc Bling, trở thành bản hit lớn trong sự nghiệp.

Về đời tư, Hòa Minzy từng công khai yêu cầu thủ Công Phượng và doanh nhân Minh Hải nhưng đều không đi đến cái kết viên mãn. Sau khi chia tay Minh Hải, cô làm mẹ đơn thân của bé Bo và rất kín tiếng chuyện tình cảm. Ca sĩ từng bị đồn yêu Văn Toàn nhưng nhiều lần khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.