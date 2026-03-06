Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được 'đẩy thuyền' với Hòa Minzy

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước bức ảnh được đăng tải trên trang cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Trong hình, nam nhạc sĩ diện vest lịch lãm, tay cầm bó hoa tươi đứng cạnh ca sĩ Hòa Minzy diện chiếc váy bồng bềnh như công chúa.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy chụp ảnh như cô dâu chú rể

Không chỉ gây chú ý bởi tạo hình, bức ảnh còn đi kèm dòng chú thích hài hước: "Văn Toàn không nhận thì để Văn Chung". Câu nói đùa lập tức khiến cộng đồng mạng thích thú bởi trước đó, khán giả thường xuyên "đẩy thuyền" cho Hòa Minzy và cầu thủ bóng đá Nguyễn Văn Toàn.

Chỉ sau một thời gian ngắn đăng tải, bức ảnh đã thu hút gần 200.000 lượt thích cùng hàng nghìn bình luận sôi nổi. Nhiều khán giả để lại những bình luận vui vẻ, trêu chọc cả hai nghệ sĩ.

Một người viết: "Thuyền Toàn - Hòa chưa cập bến mà thuyền Chung - Hòa đã ra khơi thần tốc thế này". Người khác hài hước bình luận: "Quả cap của anh đúng là chấn động mạng xã hội". Thậm chí có khán giả còn đùa rằng: "Vợ ca sĩ, chồng nhạc sĩ là hết phần thiên hạ"…

Tuy nhiên, khi liên hệ với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh đã nhanh chóng làm rõ câu chuyện.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và Hòa Minzy thân thiết hơn sau khi hợp tác trong tác phẩm "Nỗi đau giữa hòa bình".

Chia sẻ với chúng tôi, nam nhạc sĩ khẳng định, mối quan hệ giữa anh và Hòa Minzy chỉ đơn giản là anh em, bạn bè thân thiết. Anh cho biết, bức ảnh gây "hiểu lầm" thực chất chỉ là một khoảnh khắc ngẫu hứng.

"Chúng tôi vô tình đi chung thang máy và lúc đó không có nhiếp ảnh gia ở gần nên tự chụp ảnh với nhau. Còn bó hoa mà tôi cầm trên tay cũng không phải hoa cưới như nhiều người đồn đoán", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho hay.

Theo lời nam nhạc sĩ, bó hoa anh cầm trên tay được ban tổ chức của Giải Cống hiến tặng. "Bó hoa là của tôi, Hòa cũng có một bó nhưng để quên ở đâu đó rồi", anh cười và giải thích thêm.

Đặc biệt, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cũng tiết lộ, bài đăng trên fanpage không phải do anh trực tiếp đăng tải. "Bức ảnh đó được nữ quản lý của tôi đăng lên để mọi người cùng giải trí cho vui thôi", anh chia sẻ.

Trên thực tế, giữa nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Hòa Minzy vốn có mối quan hệ thân thiết trong công việc. Sau khi hợp tác trong ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình", cả hai thường xuyên trò chuyện và có những tương tác hài hước với nhau trên mạng xã hội.

Nam nhạc sĩ bày tỏ, tính cách của cả hai đều khá vui vẻ và thích đùa. "Tôi và Hòa đều có tính hài hước nên đôi khi chỉ trêu nhau cho vui. Thực ra mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình," anh nói.

