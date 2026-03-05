Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ảnh sao 5/3: Hòa Minzy bị đồn yêu quân nhân

Nhiều fan tin rằng Hòa Minzy đang yêu quân nhân khi cô đăng ảnh tình tứ bên một người đàn ông mặc quân phục; tạo hình của Mỹ Tâm trong phim 'Tài' gây sốt; Tóc Tiên khoe body gợi cảm với mốt xuyên thấu.

Hòa Minzy được nhiều bạn bè chúc mừng khi đăng khoảnh khắc tình tứ bên một chàng trai mặc quân phục chèn nhạc 'Ngày về anh cưới em' do cô thể hiện. Nữ ca sĩ cho biết đây là món quà âm nhạc cô và nhạc sĩ Tuấn Cry dành tặng cho các nàng hậu phương có chồng hoặc người yêu là bộ đội. Sự tung hứng của nữ ca sĩ và bạn bè ở phần bình luận khiến nhiều khán giả đồn đoán Hòa Minzy đang ngầm công khai chuyện tình cảm với bạn trai quân nhân.

Tạo hình của ca sĩ Mỹ Tâm trong phim "Tài" do Mai Tài Phến đạo diễn, viết kịch bản khiến nhiều fan thích thú.

Ca sĩ Tóc Tiên khiến nhiều người trầm trồ với body gợi cảm khi diện đồ xuyên thấu táo bạo.

Lệ Quyên đăng ảnh bán nude khi tắm suối khoáng nóng ở Nhật Bản.

Ca sĩ Bảo Anh mở tiệc mừng con gái Misumi tròn ba tuổi.

Dàn nghệ sĩ hải ngoại chúc mừng Đan Trường và vợ cũ khai trương quán cafe mới ở Mỹ.

Diễn viên Lê Phương cùng em gái đưa bố mẹ đi lễ chùa ở quê nhà Vĩnh Long.

Diễn viên Quỳnh Nga du xuân Hàn Quốc.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chăm chút từng góc trong quán cafe mới mở tại TP HCM.

Nhiếp ảnh Tuấn Khôi, ông xã H'Hen Niê khoe khoảnh khắc đưa con gái Harley đi dạo sau khi đi làm về.

Sau 1 thập kỷ nỗ lực, Hòa Minzy có một "mùa vàng" giải thưởng. Và hơn hết, cô còn được ghi nhận là một nghệ sĩ sống tử tế.

04/03/2026 22:59 PM (GMT+7)
