Show diễn ở Mỹ Đình bị tố dùng nhạc chưa xin phép

Tối 7/6, nghệ sĩ Vstra lên tiếng về việc bản phái sinh ca khúc Hôn vào đây đi được tạo bằng AI xuất hiện trong chương trình nhạc hội ở Mỹ Đình diễn ra tối 6/6.

"Ngay sau khi ghi nhận sự việc, chúng tôi đã chủ động liên hệ với ban tổ chức chương trình K-Pulse Hanoi 2026 để xác minh sự việc, thông báo và làm rõ các vấn đề pháp lý về quyền sở hữu trí tuệ. Song, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía ban tổ chức", phía nghệ sĩ lên tiếng.

Hôn vào đây đi nằm trong album Triệu, ra mắt vào tháng 12/2025.

Theo Vstra, bản phái sinh được sử dụng trong chương trình chưa được cấp phép sử dụng, dẫn đến những rủi ro pháp lý không đáng có.

Do đó, nghệ sĩ cần sự phối hợp nhanh chóng từ ban tổ chức để xử lý cũng như ngăn chặn việc tiếp tục sử dụng bản phái sinh này, nhằm đảm bảo trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật trọn vẹn của khán giả.

Phía Vstra đang phối hợp với đội ngũ pháp lý để rà soát các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng hợp tác với các đơn vị tổ chức sự kiện trên tinh thần tôn trọng quyền tác giả. Hiện ban tổ chức chưa có phản hồi về sự việc.

Ở concert tối 6/6, rapper Jay Park thực hiện một đoạn vũ đạo trên nền ca khúc Hôn vào đây đi phiên bản remix AI, khuấy động khán giả có mặt tại sân Mỹ Đình. Phần vũ đạo kéo dài chưa đầy một phút.

Cách đây một tháng, Vstra cũng bức xúc lên tiếng về việc giọng hát bị can thiệp bằng công nghệ AI và trục lợi trái phép. Nữ ca sĩ gay gắt lên tiếng: "Tôi chưa bao giờ cấp quyền cho ai lấy giọng mình làm vocal AI rồi remix vinahouse vớ vẩn. Vậy mà có một số đơn vị còn vô tư đăng tải lên các DSPs để kiếm tiền?".

Jay Park trình diễn trong đêm nhạc tối 6/6.

Tối 6/6, đêm đầu tiên của lễ hội nhạc nước K-Pulse Hanoi gây chú ý với loạt sao PSY, Jay Park, Sandara Park, fromis_9, BamBam (GOT7), Baby DONT Cry. Mỗi nghệ sĩ biểu diễn từ 20-30 phút.

Một số hình ảnh ghi nhận tại sân vận động cho thấy concert chưa thể lấp đầy sân, nhiều ghế bị bỏ trống ở các hạng vé. Đêm diễn thứ hai tổ chức tối 7/6, thu hút đông khán giả hơn.

Khâu bán vé của concert cũng không mấy sôi động. Ngày 1/6, ban tổ chức bất ngờ thông báo điều chỉnh giá vé với mức giảm lên tới 35% cho toàn bộ hạng vé. Chương trình ưu đãi được áp dụng từ 14h cùng ngày đến hết 7/6.

Theo công bố ban đầu, giá vé dao động từ 1,5-6,5 triệu đồng. Sau khi áp dụng chương trình ưu đãi, mức giá giảm xuống đáng kể, cao nhất gần 5 triệu đồng.