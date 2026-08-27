Thần đồng âm nhạc Từ Kiệt qua đời

Ngày 25/8, Sina đưa tin ca sĩ Từ Kiệt qua đời ở tuổi 27 tuổi. Lễ truy điệu diễn ra sáng 26/8 tại Nhà tang lễ Đông Hải, thành phố Đài Trung. Thông tin nam ca sĩ qua đời được công bố sau khi hậu sự hoàn tất.

Người thân cho biết Từ Kiệt qua đời sau thời gian điều trị bệnh gan, không đau đớn. Gia đình cảm ơn khán giả quan tâm, giúp đỡ nam ca sĩ trong thời gian hoạt động nghệ thuật và điều trị bệnh.

Trước khi qua đời, Từ Kiệt có thời gian học học đại học ở Thái Lan, đồng thời theo đuổi nghiệp ca hát. Gần đây, sức khỏe của anh giảm sút vì bệnh gan, điều trị một thời gian nhưng không tiến triển. Khoảng một năm trước, gia đình đưa nam ca sĩ về quê để chăm sóc và tiếp tục chữa bệnh.

Thông tin Từ Kiệt qua đời được công bố sau khi hậu sự hoàn tất.

Từ Kiệt sớm bộc lộ khả năng ca hát từ nhỏ, thường xuyên xuất hiện trong các chương trình dành cho thiếu nhi. Truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá Từ Kiệt có giọng hát trong trẻo, quãng cao nổi bật.

Nam ca sĩ từng giành chiến thắng chương trình Diamond Nightclub, cuộc thi ca hát thiếu nhi Tìm kiếm Tiểu Khang Ni, đạt danh hiệu quán quân tháng của Super Children’s League.

Năm 2009, Từ Kiệt đạt dấu mốc mới trong sự nghiệp. Nam ca sĩ được mời tham gia Super Idol mùa 3 với tư cách “PK Ma Vương”, người trực tiếp thách đấu các thí sinh. Từ Kiệt lựa chọn thể hiện ca khúc Vẻ đẹp đã mất của Trương Thiều Hàm. Đối thủ của anh là Chu Lệ Tịnh, Từ Kiệt sau đó giành ngôi quán quân.

Từ Kiệt ở thời điểm thi Super Idol (ảnh trên) và khi trưởng thành.

Từ Kiệt nhận 43,2 điểm, cao hơn mức 42,9 điểm của Chu Lệ Tịnh. Kết quả giúp cậu bé 11 tuổi trở thành tâm điểm của đêm thi. Giám khảo Hoàng Quốc Luân đánh giá cao khả năng kiểm soát giọng hát và cách truyền tải cảm xúc vượt tuổi của Từ Kiệt.

Video ghi lại màn trình diễn tiếp tục được chia sẻ trong nhiều năm. Truyền thông gọi Từ Kiệt là tiểu ca vương, thần đồng âm nhạc thế hệ mới... Sau tuổi dậy thì, giọng hát của Từ Kiệt thay đổi, không còn độ cao và trong như thời niên thiếu.

Anh vẫn tham gia một số cuộc thi, biểu diễn và duy trì kế hoạch theo đuổi âm nhạc. Tuy nhiên, tên tuổi của nam ca sĩ không còn xuất hiện thường xuyên trên truyền hình như trước.