Taylor Swift tiết lộ kế hoạch đám cưới: Một sân vận động mới đủ chứa khách mời!

Ngày 3/10, Taylor Swift chính thức phát hành album phòng thu thứ 12 - The Life of a Showgirl. Để quảng bá cho dự án, nữ ca sĩ đã thực hiện nhiều buổi phỏng vấn trên các đài radio và chương trình truyền hình. Bên cạnh thông tin về album mới, những chia sẻ về kế hoạch đám cưới của cô và Travis Kelce đang khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Xuất hiện trong chương trình The Graham Norton Show được phát sóng gần đây, Taylor Swift đã không ngần ngại chia sẻ những suy nghĩ về ngày trọng đại của mình. Khi được hỏi về quy mô đám cưới, giọng ca The Life of a Showgirl đã khẳng định một cách đầy hài hước và thoải mái rằng: "Hôn lễ sẽ cực kỳ lớn".

Nữ ca sĩ chia sẻ rằng sẽ mời tất cả những người cô từng tiếp xúc đến đám cưới. Giải thích về quyết định "mời cả thế giới" của mình, Taylor Swift nói: "Cháu rất phấn khích về đám cưới và cảm thấy rất vui khi lên kế hoạch về nó. Cháu nghĩ những đám cưới căng thẳng nhất là những đám cưới có quy mô nhỏ và khách mời thì “lưng chừng”. Bạn phải ngồi lại và đánh giá xem mối quan hệ đó có đáng để người đó có mặt trong đám cưới của bạn không. Cháu sẽ không làm điều đó. Cháu quý mọi người mà cháu tiếp xúc."

Với tiêu chí "không muốn căng thẳng vì lọc danh sách khách mời", người hâm mộ đùa nhau rằng Taylor có lẽ sẽ phải thuê hẳn sân vận động SoFi Stadium để tổ chức đám cưới cho đủ chỗ. Bên cạnh đó, việc sắp xếp chỗ ngồi cho toàn bộ “những người cô từng trò chuyện” chắc chắn sẽ là một thử thách không nhỏ.

Dù đã có những chia sẻ về quy mô tổ chức, Taylor Swift vẫn giữ kín về địa điểm và thời gian cụ thể. Dù vậy, nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi sẽ tổ chức đám cưới tại Ý. Nữ ca sĩ cho biết hiện tại, ưu tiên hàng đầu của cô là công việc: "Cháu muốn tập trung vào album này trước đã và đám cưới sẽ là thứ xảy ra sau đó trong kế hoạch."

Chuyện tình giữa Taylor Swift và Travis Kelce bắt đầu vào mùa hè năm 2023 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả thế giới. Mối tình của cặp đôi được ví như “câu chuyện cổ tích giữa nhạc pop và thể thao”, đỉnh điểm là khi Travis cầu hôn Taylor vào giữa năm 2025 sau gần hai năm hẹn hò, chính thức khép lại hành trình từ fanboy trở thành vị hôn phu của “công chúa nhạc đồng quê” thế giới.