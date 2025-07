Huyền thoại rock Ozzy Osbourne qua đời ở tuổi 76

Gia đình chia sẻ tin buồn vào tối thứ Ba: "Với nỗi buồn sâu sắc không thể diễn tả bằng lời, gia đình chúng tôi xin thông báo Ozzy Osbourne yêu dấu đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng nay. Ông ra đi trong vòng tay gia đình và tình yêu thương".

Rocker Ozzy Osbourne. Ảnh: MTV

Trước khi mất, Ozzy Osbourne biểu diễn lần cuối cùng với ban nhạc Black Sabbath tại Birmingham vào ngày 5/7. Trong nhiều năm, ông phải vật lộn với bệnh Parkinson và một số căn bệnh khác. Mặc dù gặp nhiều thử thách về sức khỏe, ông vẫn tổ chức một buổi hòa nhạc từ thiện chia tay tại quê nhà vào đầu tháng này.

Hồi tháng Hai, vợ ông - ngôi sao truyền hình thực tế Sharon Osbourne - cho biết rằng rocker rất vui mừng và xúc động khi được trở lại sân khấu. Dù bệnh Parkinson làm ảnh hưởng đến khả năng đi lại của ông nhưng giọng hát vẫn rất tốt. Trong quá khứ, Osbourne từng chấn thương cổ do ngã và trải qua ca phẫu thuật năm 2022 để gỡ bỏ hai miếng kim loại trong cột sống. Ông trở lại sân khấu tại Commonwealth Games ở Birmingham vào tháng 8/2022 và tiếp tục muốn biểu diễn trực tiếp bất chấp những vấn đề sức khỏe.

Ozzy ngồi trên ghế biểu diễn trong đêm nhạc cuối cùng ngày 5/7. Ảnh: The Rock and Roll Hall of Fame

Sinh ra ở Birmingham, Anh vào ngày 3/12/1948, Ozzy Osbourne nổi tiếng với vai trò ca sĩ chính của Black Sabbath - ban nhạc heavy metal thành lập năm 1968 cùng Tony Iommi, Geezer Butler và Bill Ward. Nhiều ca khúc của họ như Paranoid, Iron Man và War Pigs đã trở thành kinh điển trong thể loại này. Thời gian đó, Ozzy lấy biệt danh là Prince of Darkness (Hoàng tử bóng đêm).

Tuy nhiên, đến năm 1979, Ozzy bị sa thải khỏi ban nhạc do nghiện ma túy. Rocker rơi vào khủng hoảng nhưng nhờ sự giúp đỡ của người vợ sau này, quản lý âm nhạc Sharon Osbourne, ông đã vực dậy và bắt đầu sự nghiệp solo. Ozzy đã phát hành 13 album phòng thu của riêng mình và đạt thành công rực rỡ. Ông tạo nên những bản hit như Crazy Train và No More Tears.

Ozzy tái hợp với ban nhạc Black Sabbath đi biểu diễn nhiều lần từ đầu những năm 2000. Ảnh: Wire

Năm 2019, rocker nhận giải Grammy Thành tựu trọn đời. Ozzy nhận tổng cộng 12 đề cử Grammy và thắng 5 giải. Ông được vinh danh hai lần tại Đại sảnh Danh vọng Rock and Roll - với tư cách là thành viên của Black Sabbath và nghệ sĩ solo.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Ozzy cũng nổi tiếng khi tham gia chương trình truyền hình thực tế The Osbournes cùng vợ con trên kênh MTV từ năm 2002 đến 2005. Chương trình mang đến cho khán giả cái nhìn hài hước và cảm động về cuộc sống gia đình của họ.

Rocker bên vợ và hai con út trong chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: MTV

Nghệ sĩ kết hôn với Sharon năm 1982, có ba người con: Aimee Osbourne, 42 tuổi, hiện là ca sĩ; Kelly Osbourne 41 tuổi, là ca sĩ, người dẫn chương trình và biểu tượng thời trang; Jack Osbourne 40 tuổi - nhà sản xuất truyền hình. Ông cũng có ba người con từ cuộc hôn nhân trước với Thelma Riley.

Hôn nhân của Ozzy với Sharon từng trải qua nhiều sóng gió, có thời điểm đã chia tay vì rocker mắc chứng nghiện tình dục. Sau khi Ozzy đi cai nghiện, vợ chồng ông hàn gắn vào năm 2017. Trong bộ phim tiểu sử về câu chuyện tình yêu của họ phát sóng năm 2021, Sharon chia sẻ: "Mối quan hệ của chúng tôi đôi khi thường hoang dã, điên rồ và nguy hiểm, nhưng chính tình yêu bất diệt đã giữ chúng tôi bên nhau."