Tăng Thanh Hà được con trai ca ngợi 'người mẹ đỉnh nhất'

Chiều 10/5, Tăng Thanh Hà đăng story hé lộ tấm thiệp chứa đựng tình cảm của con trai hơn 4 tuổi, kèm chú thích: "My everything".

Trong đó, cậu nhóc Mason viết tiếng Anh với nội dung: "Mẹ thân yêu, cảm ơn mẹ về những hy sinh dành cho cả nhà. Con sẽ không bao giờ ngừng biết ơn. Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, ngầu nhất và đỉnh nhất thế giới. Con hy vọng mẹ có Ngày của Mẹ đáng nhớ. Con yêu mẹ rất nhiều!".

Tăng Thanh Hà bên con trai út hồi cậu bé 3 tuổi, tháng 12/2024.

Cậu út nhà Tăng Thanh Hà - Louis Nguyễn có tính cách năng động, hoạt bát. Diễn viên Bỗng dưng muốn khóc từng chia sẻ con trai sớm biết chơi đàn piano và thường hát theo nhạc. Ngoài ra, cô tập cho quý tử thói quen đọc sách từ nhỏ. Nhóc tỳ có khu vực tủ riêng chứa sách ảnh, truyện tranh trong biệt thự triệu đô.

Mỹ nhân 40 tuổi từng kể đêm nào Mason cũng cuộn tròn trong vòng tay mẹ. Đợi bé ngủ say, Hà Tăng thường để con qua một bên nhưng chỉ vài phút cậu nhóc lại lồm cồm dậy, chui vào lòng mẹ. Điều này khiến cô đôi chút mất ngủ và mỏi tay, nhưng sợ con lớn quá nhanh nên vẫn tranh thủ ôm bé thật nhiều.

Dịp Mason tròn 3 tuổi năm 2024, nàng dâu hào môn trải lòng: "Mẹ thật hạnh phúc khi có em. Cảm ơn em đã đến bên mẹ! Ở cạnh em, mẹ thấy trái tim tràn đầy hạnh phúc, lan tỏa khắp lồng ngực, giống như tâm hồn đang mỉm cười. Mỗi lần xa em, tim mẹ lại nhói đau, thôi thúc quay trở về. Mẹ yêu em vô cùng".

Tấm thiệp do bé Mason viết tặng mẹ.

Tăng Thanh Hà sinh năm 1986 tại Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang cũ). Từ nhỏ, cô được mẹ cho theo học lớp kịch nói dành cho thiếu nhi của sân khấu Idecaf, TP HCM. Sau bộ phim Dốc tình, gương mặt ăn ảnh của cô được các đạo diễn chú ý. Người đẹp từng tham gia loạt phim: Hàn Mặc Tử, Hương phù sa, Bỗng dưng muốn khóc, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

Năm 2012, Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn - con trai "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn. Từ khi làm dâu hào môn, cô rút khỏi showbiz để tập trung kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, chỉ xuất hiện tại các sự kiện do gia đình hoặc bạn bè tổ chức. Vợ chồng diễn viên có ba con: Richard sinh năm 2015, Chloe sinh năm 2017 và Mason sinh năm 2021. Louis Nguyễn nhiều lần nói Hà Tăng là "người vợ, người mẹ tuyệt nhất".