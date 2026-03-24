'Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á' Mason Moon tuổi 19

Sự kiện: Hotgirl - Hot boy

Từng là 'em bé quốc dân' phủ sóng khắp châu Á, Mason Moon nay 19 tuổi, sống tại Canada, tập trung học tập và ít xuất hiện trước công chúng.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 1

Mason Moon sinh năm 2007, có bố là người Canada và mẹ là người Hàn Quốc.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 2

Cậu nổi tiếng từ năm một tuổi khi tham gia phim Baby and I, đóng cùng tài tử Jang Keun-suk.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 3

Với ngoại hình bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và biểu cảm tự nhiên, Mason nhanh chóng được gọi là "em bé quốc dân", trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình, quảng cáo và mạng xã hội, gây sốt không chỉ tại Hàn Quốc mà còn lan rộng ra nhiều nước châu Á.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 4

Cùng hai em trai Maybin và Maden, Mason từng tạo thành bộ ba sao nhí được yêu thích.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 5

Tuy nhiên, khi khoảng 10 tuổi, cậu từng đối mặt với những bình luận trái chiều về ngoại hình khi không còn giữ được vẻ đáng yêu như thời nhỏ.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 6

Sau đó, Mason dần rút khỏi showbiz và chuyển về Canada sinh sống cùng gia đình. Trong nhiều năm, cậu gần như biến mất khỏi truyền thông, tập trung vào việc học và cuộc sống cá nhân.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 7

Năm 2025, Mason bất ngờ xuất hiện trở lại trên chương trình My Kid's Private Life của đài ENA, đánh dấu lần hiếm hoi lộ diện sau khoảng một thập kỷ.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 8

Chương trình ghi lại cuộc sống thường ngày của ba anh em tại Canada, cho thấy hình ảnh hoàn toàn khác so với thời là sao nhí.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 9

Ở tuổi 19, Mason được giới thiệu là học sinh đứng đầu toàn trường, có thành tích học tập nổi bật và đặt mục tiêu theo học ngành y.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 10

Bên cạnh việc học, cậu tích cực chơi thể thao, đặc biệt là bóng rổ, đồng thời vẫn giữ sở thích nhảy K-pop.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 11

Gia đình Mason hiện có bốn anh em sau khi bố mẹ sinh thêm em gái út Meirin năm 2021.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 12

Trong chương trình năm ngoái, ba anh em từng tự đi máy bay đưa em gái về Hàn Quốc và trực tiếp chăm sóc em mà không có bố mẹ đi cùng, cho thấy sự trưởng thành và gắn bó trong gia đình.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 13

Hình ảnh Mason trong vai trò anh cả, vừa học giỏi, vừa hỗ trợ gia đình gây sự chú ý với khán giả.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 14

Sau chương trình, Mason cùng gia đình trở lại Canada, tiếp tục cuộc sống kín tiếng và tập trung cho việc học.

&#39;Nhóc tỳ gây sốt toàn châu Á&#39; Mason Moon tuổi 19 - 15

Mason không hoạt động mạng xã hội, trong khi trang cá nhân của mẹ cậu chủ yếu đăng tải hình ảnh em út Meilyn. Cô bé được nhận xét có nhiều nét giống anh trai lúc nhỏ.

Theo Phạm Linh ([Tên nguồn])

-23/03/2026 23:11 PM (GMT+7)
