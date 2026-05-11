Người thừa kế vạch trần bí mật gia tộc

Vạch trần bí mật gia tộc

Nhà hoạt động môi trường Thái Lan Siranudh Scott, thường được biết đến với biệt danh Psi, đang gây chấn động mạng xã hội sau khi đăng tải đoạn video tiết lộ những tổn thương bị che giấu suốt nhiều năm cùng mâu thuẫn kéo dài trong gia đình.

Anh là thành viên đời thứ tư của gia tộc Bhirombhakdi, chủ sở hữu thương hiệu bia Singha nổi tiếng. Trong video, anh cho biết không còn muốn bị gọi là “người thừa kế Singha”. “Tôi không muốn bất kỳ ai gọi mình là người thừa kế Singha nữa. Mọi người không biết sự thật", anh nói.

Psi bật khóc, kể lại những chuyện kinh hoàng anh phải đối mặt.

Chia sẻ trên kênh cá nhân hơn 580.000 người theo dõi, Psi nói trong nước mắt, cáo buộc từng nhiều lần bị anh trai xâm hại tình dục khi còn ở tuổi thiếu niên, từ 12-24 tuổi. Anh nói nhiều người trong gia đình biết rõ sự việc nhưng không có hành động can thiệp.

Psi cho biết trong suốt quãng thời gian đó, anh gần như không nhận được sự hỗ trợ nào dù đã tìm kiếm giúp đỡ từ người thân và người lớn tuổi trong gia tộc.

Anh tiết lộ bị chính mẹ ruột khởi kiện liên quan đến khối tài sản thừa kế do ông ngoại Chamnong Bhirombhakdi - cựu chủ tịch Singha Corp - để lại. Psi còn cho biết anh bị xem là đứa con vô ơn sau khi nói với mẹ bị người giúp việc xâm hại.

“Khi tôi cầu cứu những người lớn trong gia đình, họ chỉ bảo tôi đi xin lỗi mẹ... Tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi biết mình không thể tiếp tục sống như thế này. Tôi không thể ở trong gia tộc không xem trọng nhân phẩm của tôi, không hiểu nỗi đau tôi đã trải qua", anh nghẹn ngào rồi bật khóc.

Psi được biết đến nhờ hoạt động bảo vệ môi trường biển. Anh là người sáng lập tổ chức Sea You Strong, tổ chức tình nguyện tập trung vào bảo tồn đại dương.

Tháng 4/2025, anh từng gây chú ý truyền thông sau khi xảy ra mâu thuẫn với Cục Công viên Quốc gia, Động vật hoang dã và Bảo tồn thực vật Thái Lan. Anh bị miễn nhiệm khỏi vai trò cố vấn giữa những cáo buộc có hành vi không phù hợp.

Nữ diễn viên bị kéo vào chỉ trích

Sự việc gây rúng động mạng xã hội Thái Lan. Nữ diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng Mild Lapassalan (nghệ danh: WJ Mild) trở thành mục tiêu tấn công của cư dân mạng sau khi biết cô là vợ của Pi Scott - anh trai Psi.

WJ Mild kết hôn với Pi vào tháng 12/2025 sau 8 năm yêu. Đến tháng 5/2026, cô thông báo mang thai. Một số nguồn tin nói Psi nhiều lần liên lạc với WJ Mild để vạch trần sự thật nhưng bị phớt lờ. Đám cưới của cả hai, Psi không tham dự.

Nữ diễn viên WJ Mild và chồng Pi Scott - anh trai Psi.

Nhận nhiều bình luận công kích trên Instagram cá nhân có hơn 3,8 triệu người theo dõi của WJ Mild, cho rằng cô bưng bít sự thật, bao che tội ác. Trái lại, không ít khán giả cho rằng việc lôi Mild vào ồn ào gia tộc chồng là vô lý, nhất là khi cô đang mang thai.

Một bộ phận cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước những bình luận tiêu cực nhắm vào nữ diễn viên. "Nhiều người thiếu suy nghĩ, chưa làm rõ đúng sai đã vội chỉ trích, mọi người nên giữ giới hạn khi bình luận trên mạng xã hội", bình luận để lại.

Nhiều người khuyên Mild lưu lại toàn bộ bình luận quá khích để làm bằng chứng pháp lý nếu cần thiết.

Hoạt động trong ngành giải trí từ năm 2011, WJ Mild bắt đầu được khán giả quốc tế biết đến rộng rãi sau khi đảm nhận vai Maewnam trong bộ phim nổi tiếng Ugly Duckling Series.