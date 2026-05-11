“Tây Du Ký” bản mới 2027 lộ diện "Đường Tăng” điển trai liệu có qua nổi phiên bản 1986?

Theo các nguồn tin trong ngành giải trí Trung Quốc, dự án “Tây Du Ký” phiên bản mới do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) phát triển, dự kiến phát sóng vào năm 2027.

Bộ phim được cho là có quy mô sản xuất lớn với khoảng 27 tập, kinh phí ước tính khoảng 500 triệu nhân dân tệ, và dự kiến khởi quay vào quý I năm 2027 dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Phí Chấn Tường.

Dự án này được mô tả là một phiên bản hiện đại hóa của nguyên tác kinh điển, với sự đầu tư mạnh vào kỹ xảo hình ảnh (VFX) thông qua hợp tác với các đơn vị nghiên cứu khoa học và công nghệ trong nước. Một số bối cảnh quay được dự đoán bao gồm Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương, hang động Yulin - quần thể chùa hang Phật giáo tại Cam Túc, Trung Quốc và khu di tích Nalanda Mahavihara ở Ấn Độ.

Thông tin casting hiện vẫn chưa được xác nhận chính thức, tuy nhiên nhiều tin đồn trên mạng xã hội cho rằng Vương Nhất Bác đang được cân nhắc cho vai Đường Tăng.

Bên cạnh đó, các vai diễn khác trong nhóm thầy trò Đường Tăng cũng được cho là đang trong quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng. Vai Tôn Ngộ Không được định hướng dành cho diễn viên có nền tảng kinh kịch hoặc kỹ năng biểu diễn võ thuật tốt, trong khi Trư Bát Giới và Sa Tăng có thể được giao cho những gương mặt có thế mạnh về hài kịch hoặc hành động.

Lý do Vương Nhất Bác được nhắc đến trong vai Đường Tăng chủ yếu xuất phát từ hình tượng cá nhân của anh trong mắt công chúng với ngoại hình trẻ trung, phong thái điềm tĩnh. Một số người hâm mộ cũng liên hệ giữa hình tượng Đường Tăng và nhân vật lịch sử Huyền Trang – người truyền cảm hứng cho nguyên tác – để tạo ra những diễn giải mang tính biểu tượng.

Vương Nhất Bác sinh ngày 5/8/1997 tại Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, là một nghệ sĩ đa lĩnh vực hoạt động trong ngành giải trí Trung Quốc, nổi bật với vai trò ca sĩ, diễn viên và người nổi tiếng đại chúng có tầm ảnh hưởng lớn trong thế hệ nghệ sĩ trẻ cuối thập niên 2010 và đầu 2020.

Xuất thân từ một môi trường không thuộc giới nghệ thuật, Vương Nhất Bác sớm bộc lộ năng khiếu về vũ đạo và biểu diễn. Khi còn rất trẻ, anh được công ty Yuehua Entertainment phát hiện và ký hợp đồng đào tạo chuyên nghiệp. Sau đó, anh được đưa sang Hàn Quốc để tham gia chương trình đào tạo thực tập sinh theo mô hình K-pop, nơi anh rèn luyện trong môi trường cạnh tranh khắt khe với cường độ cao về ca hát, vũ đạo và kỹ năng sân khấu.

Năm 2014, anh chính thức ra mắt với tư cách thành viên nhóm nhạc UNIQ – một nhóm nhạc nam hoạt động giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Dù nhóm có định hướng quốc tế, UNIQ không đạt được thành công thương mại lớn, nhưng đây vẫn là bước khởi đầu quan trọng giúp Vương Nhất Bác tích lũy kinh nghiệm biểu diễn. Sau đó, anh tiếp tục hoạt động trong nhóm X NINE, được hình thành từ chương trình truyền hình thực tế, qua đó mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực giải trí đại chúng Trung Quốc.

Bước ngoặt lớn trong sự nghiệp đến vào năm 2019, khi Vương Nhất Bác tham gia bộ phim truyền hình “Trần Tình Lệnh”. Trong phim, anh vào vai Lam Vong Cơ – một nhân vật mang tính biểu tượng với hình tượng lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng nội tâm sâu sắc. Tác phẩm nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn châu Á, giúp anh trở thành một trong những diễn viên trẻ nổi bật nhất thời điểm đó. Thành công này cũng đánh dấu sự chuyển hướng rõ rệt của anh từ idol âm nhạc sang diễn viên chuyên nghiệp.

Sau “Trần Tình Lệnh”, Vương Nhất Bác tiếp tục mở rộng sự nghiệp diễn xuất sang nhiều thể loại khác nhau như phim hiện đại, hành động và đề tài thể thao. Song song với nghệ thuật, anh còn được biết đến với niềm đam mê đua mô tô, từng tham gia các giải đấu nghiệp dư và đạt thành tích nhất định, góp phần xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ năng động và đa chiều.

Những năm gần đây, tên tuổi của Vương Nhất Bác liên tục xuất hiện trong các dự án lớn của điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, đồng thời anh cũng là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu quốc tế.

Một bộ phận khán giả kỳ vọng Vương Nhất Bác có thể mang đến một phiên bản Đường Tăng mới mẻ, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần nguyên tác. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng việc làm lại một tác phẩm kinh điển như “Tây Du Ký” luôn tiềm ẩn rủi ro so sánh với phiên bản truyền hình 1986.

Tính đến hiện tại, CCTV chưa công bố bất kỳ thông tin chính thức nào về dàn diễn viên. Do đó, khả năng Vương Nhất Bác tham gia dự án vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.