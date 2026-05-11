Shin Se Kyung: Từng diễn xuất 'nhạt, đơ' trước khi gây bất ngờ tại Baeksang

Tối 8/5, Shin Se Kyung gây bất ngờ khi giành giải thưởng Diễn viên phụ xuất sắc, mảng điện ảnh, tại Lễ trao giải Baeksang lần thứ 62. Trên sân khấu, tay cầm chiếc cúp, ngôi sao 36 tuổi run rẩy bày tỏ xúc động: "Tôi đến đây, không hề nghĩ mình sẽ giành giải thưởng, vì vậy đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Là một diễn viên ưa nhịp độ chậm rãi nhưng tôi đã trưởng thành hơn, nhờ các bạn". Ngôi sao cảm ơn các đồng nghiệp, người hâm mộ... đã giúp cô chạm tay tới vinh dự này.

Thực tế, trước khi "hái quả ngọt", Shin Se Kyung từng là một trong những nữ diễn viên gây tranh luận nhiều về diễn xuất, bị khán giả nhận xét "nhạt, đơ". "Shin Se Kyung có thực sự biết diễn không?" - là câu hỏi nhiều lần bị đề cập trên các diễn đàn tại Hàn Quốc.

Shin Se Kyung khi nhận cúp. Ảnh: Osen

Vì sao Shin Se Kyun bị chê diễn "nhạt", "đơ"?

Điểm bị phàn nàn nhiều nhất của Shin Se Kyung là nét diễn "phẳng". Cô có visual thanh tú, lạnh và sang kiểu cổ điển Hàn Quốc nhưng thiếu độ bật cảm xúc. Trong nhiều tác phẩm như Cô dâu thủy thần, Hiệp sĩ đen... , khán giả thường nhận xét cô thoại đều đều, ánh mắt thiếu thay đổi, phản ứng cảm xúc chậm, chemistry với bạn diễn yếu ớt. Nhiều khán giả dùng cụm "bal-yeon-gi" (diễn xuất trống rỗng) để nói về cô.

Giống như bản thân tự thừa nhận, Shin Se Kyung không phải kiểu diễn viên bùng nổ. Cô không có lối diễn giàu năng lượng như Kim Tae Ri hay nội lực dữ dội như nhiều cô đào khác. Ngôi sao 36 tuổi thiên về lối diễn tiết chế, nhỏ nhẹ, dễ bị cảm nhận thành nhạt. Một số đạo diễn ưa Shin Se Kyung vì gương mặt lên hình điện ảnh, hợp vai buồn, nội tâm... nhưng trong mắt khán giả, cô bị đóng khung "nhạt".

Điểm yếu khác của Shin Se Kyung là chọn nhiều vai tương tự nhau. Một thời gian dài, cô đóng khá nhiều dạng nhân vật nữ chính hiền, chịu đựng, trầm tính.

Tuy nhiên, tới Humint, chiến thắng đã mỉm cười với Shin Se Kyung. Trong phim, cô vào vai Chae Seon Hwa, một nhân viên nhà hàng kiêm điệp viên người Triều Tiên. Nhân vật mang màu sắc bí ẩn, lạnh và khó đoán. Nếu ở các tác phẩm trước, Shin Se Kyung thường bị chê "một màu", "thiếu lực" thì trong Humint, sự tiết chế được đánh giá "rất phù hợp với không khí căng thẳng và âm u của tác phẩm". Thay vì cố gắng thể hiện cảm xúc bằng nét mặt hay thoại, diễn viên tập trung vào ánh mắt, nhịp ngắt câu và cảm giác bất an âm ỉ của nhân vật.

Nhiều nhà phê bình cho rằng đây là lần hiếm hoi Shin Se Kyung gặp đúng dạng vai hợp với "tần số". Cô không cần gồng lên để tạo những phân đoạn bùng nổ cảm xúc - điều vốn chưa bao giờ là thế mạnh - mà phát huy tốt kiểu diễn lạnh, tối giản.

Nhiều đánh giá khen ngợi cô "đã bắt kịp bạn diễn như Jo In Sung và Park Jung Min". Giới phê bình và khán giả dành cho cô những lời khen ngợi tích cực, gọi cô là "diễn viên có thể thay đổi không khí chỉ bằng sự hiện diện".

Thành công này được xem như dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Shin Se Kyung, đặc biệt sau nhiều năm cô bị gắn với định kiến "bình hoa di động" hơn là một diễn viên thực lực.

Shin Se Kyun. Ảnh: Nate

Trước đó, chia sẻ với báo chí về con đường sự nghiệp bị đánh giá quá bình lặng, Shin Se Kyung thừa nhận: "Tôi không nghĩ mình được định sẵn phải nổi tiếng. Khi còn trẻ và liên tục trượt casting, tôi từng nghĩ nếu không thành công sẽ làm nghề khác".

Thừa nhận bản thân khá nhạy cảm với phản ứng của công chúng, Shin cho biết trong giai đoạn bị tranh cãi về diễn xuất, cô luôn tự hỏi nên là chính mình hay nên cố theo cách khán giả muốn. Sau cùng, cô nhận ra, việc sống đơn giản, không làm tổn thương người khác và phát triển theo tốc độ của riêng mình là quan trọng.

20 năm sự nghiệp bền bỉ của Shin Se Kyung

Shin Se Kyung ra mắt làng giải trí vào năm 1998, khi mới 8 tuổi, với tư cách là mẫu poster và bìa album solo Take Five của Seo Taiji. Tên tuổi cô bùng nổ sau phim sitcom Gia đình là số 1 phần 2 - tác phẩm giúp cô trở thành một trong những gương mặt trẻ được công chúng chú ý nhất thời điểm đó.

Từ thành công này, diễn viên chuyển hướng sang các tác phẩm chính kịch và dần khẳng định vị trí ở cả truyền hình lẫn điện ảnh. Trong hơn 10 năm tiếp theo, cô liên tục xuất hiện trong nhiều dự án lớn như Cây đời, Thời trang vương giả, Khi người đàn ông yêu, Lục long tranh bá, Cô dâu Thủy thần, Tân sử gia Goo Hae Ryung, Đường đua tình yêu...

Shin Se Kyung khi đóng 'Gia đình là số một'. Ảnh: Nate

Ở lĩnh vực điện ảnh, cô cũng duy trì sự hiện diện đều đặn qua các tác phẩm như Sát thủ văn phòng, Canh bạc nghiệt ngã 2 hay gần đây là Humint.

Không dẫn đầu về diễn xuất, Shin Se Kyung tồn tại bền bỉ trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc suốt hơn 20 năm mà không đánh mất độ nhận diện công chúng. Cô vẫn duy trì được vị trí riêng nhờ hình ảnh sạch scandal, đời tư kín tiếng và phong cách làm nghề ổn định.