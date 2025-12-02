Tài tử TVB tuyệt vọng tìm con trai thất lạc

Vỹ Liệt cho biết 30 năm trước, bạn gái sinh cho ông một con trai. Tuy nhiên, vài tuần sau khi con chào đời, ông và bạn gái mâu thuẫn về lối sống rồi chia tay. Từ đó, ông không thường xuyên gặp đứa trẻ. Năm con lên 9, ông được gặp con một lần rồi mất liên lạc từ đó.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, một người dùng mạng có tên "Mic" đã đăng bức ảnh Vỹ Liệt bế một đứa bé lên mạng xã hội, tự nhận là con trai đã thất lạc từ lâu của nam diễn viên.

Với sự giúp đỡ của mạng xã hội, hồi cuối tháng 11, Vỹ Liệt liên lạc được với con trai, cả hai hẹn gặp. Diễn viên ngập tràn hy vọng, thậm chí cả đêm trước cuộc gặp đã không ngủ nổi. Vào ngày đã hẹn, người con lại bất ngờ báo "không thể đến". Diễn viên đau lòng, thất vọng, tuy nhiên nói "vẫn chờ một cơ hội". Ông tin con có nỗi khổ tâm hoặc sự sợ hãi nào đó.

Diễn viên Vỹ Liệt tiết lộ tấm ảnh hiếm hoi chụp cùng con trai. Ảnh: Weibo

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chỉ trích ông từng vô trách nhiệm với con, giờ về già, tứ cố vô thân mới đi tìm con để nương tựa. Tuy nhiên, nam diễn viên phủ nhận, nói người mẹ ngăn cản ông gặp con. Vỹ Liệt thừa nhận hai người không hợp nhau, ông không đổ lỗi cho ai.

Vỹ Liệt nói cảnh già của ông rất buồn. Năm ngoái, Amy - người vợ kém ông 18 tuổi - qua đời vì ung thư. Hai người khi chung sống không có con. Ở tuổi lên lão, ông khao khát được gần gũi con trai từng xa cách. Thông tin về con khiến ông "thấy như một tia sáng soi rọi cuộc đời", "đó sẽ là một điều may mắn lớn lao trong cuộc đời tôi".

Diễn viên Vỹ Liệt tuổi 74. Ảnh: HK01

Vỹ Liệt năm nay 74 tuổi, đóng Hẹn hò với Cương Thi, Na Tra, Ngũ anh hùng thiếu lâm, Mười ba triều đại nhà Thanh, Hồ sơ cảnh sát hoàng gia, Bao Thanh Thiên, Vua cờ bạc, Thiên thần thực tập, Nữ hoàng tin tức, Điều tra hình sự 12...