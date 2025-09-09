Vợ tài tử TVB Hoàng Trạch Phong sinh con ở tuổi 58

Trần Lệ Lệ ôm con gái mới sinh. Ảnh: Weibo

Trong bức ảnh được Trần Lệ Lệ đăng trên mạng xã hội, cô ôm em bé mới sinh trong lòng, gương mặt lộ rõ mệt mỏi nhưng tràn ngập hạnh phúc. Bé gái mới chào đời gương mặt tròn trịa, hồng hào.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông trước đó, Hoàng Trạch Phong tiết lộ vợ chồng anh muốn sinh con thứ hai và hy vọng sẽ thụ thai tự nhiên. Tuy nhiên, vì Trần Lệ Lệ đã 58 tuổi, mong muốn này không khả thi. Cuối cùng, họ quyết định thụ tinh nhân tạo.

Sau khi Lệ Lệ công bố tin mừng, trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích vợ chồng Hoàng Trạch Phong suy nghĩ ích kỷ, không nghĩ đến tương lai đứa trẻ. Số khác cho rằng người mẹ vất vả mang thai dù tuổi rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho cả mẹ, con. Thậm chí, một số người còn vào trang cá nhân của Trần Lệ Lệ và Hoàng Trạch Phong để lại lời lẽ khó nghe. Trước áp lực dư luận, tài tử TVB giải thích, anh hy vọng con gái sau này sẽ có người bầu bạn, không cô đơn. Anh bày tỏ yêu thương con, thường xuyên đăng ảnh con gái lên mạng xã hội. Tài tử còn mua một quỹ giáo dục cho con, nhằm đảm bảo con gái có thể hoàn thành đại học mà không phải lo lắng tiền bạc.

Trạch Phong ôm con gái mới sinh. Ảnh: Weibo

Hoàng Trạch Phong sinh năm 1967, đã đóng phim cho TVB trong 25 năm. Anh là bạn cùng lớp với Trịnh Y Kiện và Tạ Thiên Hoa trong lớp đào tạo. Anh đã đóng vai khách mời trong hàng trăm bộ phim truyền hình, chẳng hạn như Quyền Vương, Đội điều tra đặc biệt, Xứng danh tài nữ... Khi công việc ở đài sút kém, anh làm đủ nghề ở công ty du lịch, huấn luyện viên và trọng tài Muay Thái, hồ bơi, nhà hàng...

Hoàng Trạch Phong từng có cuộc hôn nhân đầu thất bại, sau đó, anh lấy nhà thiết kế thời trang Trần Lệ Lệ vào năm 2010. Tại Hong Kong, Lệ Lệ hiện gần như phá vỡ kỷ lục về độ tuổi sinh con.