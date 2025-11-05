Tài tử 'Now You See Me' hiến thận cho người lạ

Jesse Eisenberg chia sẻ về ý định đầy nhân văn với Today hôm 30/10: "Thực ra tôi sẽ hiến một quả thận của mình trong 6 tuần nữa. Tôi nói thật đấy".

Khi được hỏi điều gì đã dẫn anh đến quyết định này, tài tử 42 tuổi từng được đề cử Oscar đáp: "Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi bị thôi thúc vì đã thường xuyên hiến máu. Tôi sẽ thực hiện ca hiến thận vì lòng nhân ái vào giữa tháng 12. Tôi thật sự háo hức được làm điều đó".

Theo hệ thống y tế RWJ Barnabas Health, hiến tạng vì lòng nhân ái (altruistic donation) là việc một người tình nguyện hiến thận cho bệnh nhân mắc bệnh thận giai đoạn cuối mà mình hoàn toàn không quen biết. Những người này được gọi là người hiến thận không chỉ định vì họ không hiến cho thành viên gia đình, bạn bè hoặc người quen biết nào đó cần thận.

"Việc này gần như không có rủi ro và lại vô cùng cần thiết", Eisenberg nói. "Tôi nghĩ mọi người sẽ nhận ra đây là điều hiển nhiên, nếu bạn có thời gian và thiện chí".

Diễn viên Jesse Eissenberg. Ảnh: AP

Ngôi sao phim The Social Network cũng giải thích cách hoạt động của quy trình này.

"Giả sử có một người ở Kansas City cần ghép thận, và con của họ hoặc người thân nào đó dự định hiến nhưng không tương thích, còn tôi lại phù hợp", Eisenberg nói. "Khi đó, người ấy vẫn có thể nhận thận của tôi, và con của họ vẫn có thể hiến thận, nhưng quả thận đó sẽ được đưa vào ngân hàng thận, nơi sẽ tìm được người nhận phù hợp khác. Cơ chế này chỉ hoạt động khi có người hiến tạng vì lòng nhân ái - tức không hiến cho người quen cụ thể nào cả".

Tài tử tiết lộ anh nảy ra ý định hiến thận khoảng 10 năm trước và từng liên hệ với một tổ chức nhưng không nhận được phản hồi. Gần đây, khi trò chuyện với một người bạn là bác sĩ, anh bày tỏ mong muốn hiến thận, và cô đã giới thiệu anh đến Hệ thống Y tế NYU Langone ở thành phố New York để đăng ký. "Tôi có mặt ở bệnh viện ngay hôm sau, trải qua hàng loạt xét nghiệm, và giờ đã được lên lịch hiến thận vào giữa tháng 12", Eisenberg nói.

Mỹ hiện thiếu hụt người hiến tạng, khi khoảng 90.000 người đang nằm trong danh sách chờ ghép thận tính đến tháng 9/2024, theo Cục Quản lý Tài nguyên và Dịch vụ Y tế.

Eisenberg cũng giải đáp những lo ngại của nhiều người về việc hiến thận tự nguyện và sau đó lại xảy ra trường hợp người thân trong gia đình cần ghép thận.

"Cách thức hoạt động hiện nay là bạn có thể lập danh sách những người mà bạn muốn được ưu tiên", anh nhắc đến chương trình phiếu ưu tiên hiến thận cho người thân của Cơ quan Đăng ký Thận Quốc gia.

Eisenberg cho biết anh đã đưa các thành viên gia đình mình vào danh sách đó để họ được ưu tiên nhận thận hiến tặng từ người sống nếu cần. "Vì vậy, điều này cũng không gây rủi ro cho gia đình tôi", anh khẳng định.

Jesse Eisenberg sinh năm 1983 tại Queens, New York (Mỹ), nổi tiếng với vai diễn Mark Zuckerberg trong phim The Social Network (2010), mang về đề cử Oscar Nam chính xuất sắc. Anh còn được biết đến qua các phim Now You See Me, Zombieland, Batman vs Superman: Dawn of Justice. Ngoài diễn xuất, Eisenberg còn viết kịch và tiểu thuyết, đồng thời tham gia nhiều dự án sân khấu tại New York.