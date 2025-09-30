Ngôi sao đạt Oscar “Anora” Mikey Madison “bóc phốt” Facebook trong phim mới

Sau khi giành tượng vàng Oscar đầu năm nay ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc qua vai diễn trong phim Anora, Mikey Madison hiện là một trong những ngôi sao đang lên của Hollywood. Sự xuất hiện của cô trong phần tiếp theo của The Social Network càng khiến dự án phim này thêm thu hút sự chú ý của công chúng.

Mikey Madison nhận tượng vàng Oscar 2025.

Bộ phim The Social Network ra mắt vào năm 2010, do David Fincher đạo diễn và Aaron Sorkin viết kịch bản, với sự tham gia của Jesse Eisenberg - vai Mark Zuckerberg và “Người Nhện” Andrew Garfield - vai bạn thân và người đồng sáng lập Facebook bị phản bội. The Social Network thành công vang dội về mặt thương mại lẫn phê bình khi thu về 226 triệu đôla phòng vé toàn cầu và nhận được 8 đề cử giải Oscar, bao gồm cả hạng mục Phim hay nhất.

Jesse Eisenberg hóa thân Mark Zuckerberg trong The Social Network.

Được biết, phần tiếp theo của The Social Network có tên chính thức là The Social Reckoning. Câu chuyện trong phần tiếp theo là một bản “nâng cấp” so với phần đầu tiên. Nếu The Social Network kể câu chuyện về sự ra đời của Facebook - khởi điểm từ một dòng code khi người sáng lập Facebook bị một cô gái từ chối, thì The Social Reckoning khai thác câu chuyện ở thời điểm Facebook nay đã trở thành nền tảng mạng xã hội lớn nhất thế giới.

Mikey Madison (trái) vào vai Frances Haugen (phải) - kỹ sư dữ liệu đã "bóc phốt" Facebook ngoài đời thực.

Dựa vào các sự kiện có thật, The Social Reckoning kể về việc Frances Haugen - một kỹ sư dữ liệu của Facebook, đã tiết lộ những bí mật được bảo vệ chặt chẽ nhất của "gã khổng lồ" này. Cô đã thực hiện một hành trình nguy hiểm với sự trợ giúp của Jeff Horwitz - một phóng viên của tờ Wall Street Journal.

Sau đó, một loạt bài báo ra đời vào năm 2021, cáo buộc Facebook ưu tiên lợi nhuận hơn an toàn và che giấu nghiên cứu của riêng mình khỏi các nhà đầu tư và công chúng. Theo đó, loạt phóng sự vạch trần những tác hại của Facebook đối với thanh thiếu niên và sự lan truyền thông tin sai lệch một cách có chủ đích.

Jeremy Allen White (trái) hóa thân thành Jeff Horwitz (phải) - nhà báo viết các bài phóng sự cáo buộc Facebook.

Được giới thiệu là phần tiếp theo của The Social Network nhưng ngoài chủ đề “Facebook”, The Social Reckoning không có nhiều mối liên kết với phần phim đầu tiên. Cốt truyện có vẻ mang tính đối đầu hơn, đạo diễn cũ không trở lại mà dàn diễn viên cũ cũng vậy.

Đạo diễn của The Social Reckoning không còn là David Fincher mà vai trò cầm trịch sẽ thuộc về Aaron Sorkin (cũng là người viết kịch bản của phần phim đầu tiên). Về dàn diễn viên, Jesse Eisenberg lẫn Andrew Garfield đều không xuất hiện. Có thể nói phần phim mới đã "thay máu" gần như toàn bộ.

Jeremy Strong (trái) hóa thân Mark Zuckerberg (phải) trong The Social Reckoning.

Ngoài Mikey Madison, những gương mặt còn lại của The Social Reckoning đều là những cái tên đã ghi dấu ấn ở những giải thưởng lớn về diễn xuất.

Theo đó, nam diễn viên đạt giải Quả Cầu Vàng và giải Emmy Jeremy Allen White (The Bear) vào vai nhà báo Jeff Horwitz. Nam diễn viên được đề cử giải Oscar Jeremy Strong (Succession) hoá thân Mark Zuckerberg. Còn nam diễn viên được đề cử giải Oscar Bill Burr (Old Dads) vào vai một nhân vật chưa được tiết lộ, có khả năng là hư cấu chứ không có trong sự kiện thật ngoài đời.

The Social Reckoning dự kiến ra rạp vào ngày 9/10/2026.

Vai diễn của Bill Burr chưa được tiết lộ.

Một số bình luận của netizen:

“Mikey Madison ở đây để giành giải Oscar tiếp theo.”

“Tôi hơi thất vọng khi biết phần tiếp theo của The Social Network mà lại vắng mặt David Fincher và Jesse Eisenberg. Chính phong cách của họ mới thực sự làm nên sự nổi bật của phần phim đầu.”

“Tôi hơi lo khi thiếu vắng đạo diễn David Fincher, bởi tài năng của ông ấy đã khiến các cuộc trò chuyện trong phòng họp trở nên thú vị. Tôi không tin Sorkin có khả năng đó.”

“Tôi rất nghi ngờ Jeremy Strong có thể toả ra năng lượng giống Jesse Eisenberg với vai Mark Zuckerberg, nhưng tôi rất phấn khích với bộ phim.”

“Tôi nghĩ chọn Jeremy Strong thay Jesse Eisenberg đóng Mark Zuckerberg trong phần này là một lựa chọn sáng suốt. Jesse gợi cảm giác cảm thông cho nhân vật, nhưng tôi không nghĩ điều này còn đúng với hình ảnh của người sáng lập Facebook ở thời điểm hiện tại.”

“Câu chuyện về một người đàn ông bán cả thế giới mà chẳng cảm thấy gì.”

“Trong phần tiếp theo, Mark Zuckerberg đã trở thành kẻ phản diện chứ không còn giả vờ là một kẻ phản diện nữa, nhỉ?”

“Phim sẽ vạch trần hay tẩy trắng Facebook đây?”

“Tôi thấy với việc đổi diễn viên và cốt truyện, gọi đây là phần tiếp theo của The Social Network không khớp lắm. Nó là một phim khác về Facebook thì đúng hơn.”