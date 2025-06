Kim Soo Hyun bị tịch thu nhà

Ngày 12/6, Bang Sung Hoon, đại diện pháp lý cho Kim Soo Hyun từ công ty luật LKB & Partners, xác nhận bất động sản thuộc sở hữu của nam diễn viên sinh năm 1988 ở khu Galleria Forêt thuộc quận Seongdong, Seoul, Hàn Quốc, đã bị tòa án tịch thu.

Theo luật sư Bang, lệnh tịch thu không công bằng. Ông cho rằng Kim Soo Hyun là nạn nhân của kênh Garo Sero Institute (Hoverlab), cho nên anh không vi phạm nghĩa vụ hợp đồng với công ty dụng cụ y tế thẩm mỹ Classys.

“Theo góc nhìn của nhà quảng cáo, họ trả tiền cho người mẫu nhưng không thể sử dụng người mẫu đó cho mục đích quảng cáo, dẫn đến tổn thất tài chính. Điều này là không thể phủ nhận. Nhưng ai mới là người gây ra tình huống này? Đó là Hoverlab. Nếu chúng tôi có thể chứng minh thông qua các thủ tục tố tụng tại tòa án rằng Hoverlab đưa ra tuyên bố sai sự thật, danh tiếng của Kim Soo Hyun sẽ được phục hồi và các thương hiệu không còn lý do để theo đuổi việc bồi thường thiệt hại nữa”, ông Bang nhấn mạnh.

Căn hộ 2,2 triệu USD của Kim Soo Hyun bị tịch thu theo yêu cầu từ thương hiệu mà anh từng làm người đại diện.

Trước đó, Classys đệ đơn yêu cầu tạm thời tịch thu bất động sản của Kim Soo Hyun tại Galleria Forêt, trị giá khoảng 3 tỷ won (2,2 triệu USD). Công ty cáo buộc phía Kim Soo Hyun không trả các khoản tiền phạt liên quan đến việc vi phạm hợp đồng quảng cáo.

Kim Soo Hyun vốn là đại gia bất động sản có tiếng trong ngành giải trí Hàn Quốc. Riêng khu Galleria Forêt, anh có tổng cộng 3 bất động sản, tính cả căn hộ bị tịch thu.

Tin tức mới về Kim Soo Hyun gây tranh cãi trong công chúng Hàn Quốc. Một bộ phận cho rằng việc bị Hoverlab và gia đình Kim Sae Ron nhắm tới nằm ngoài tầm kiểm soát của Kim Soo Hyun, không thể quy kết trách nhiệm cho anh được. Số khác tỏ ra thông cảm với Classys vì bê bối của Kim Soo Hyun ảnh hưởng đến công ty và họ không thể đòi tiền từ bên không có trong hợp đồng.

Cư dân mạng bình luận: “Bây giờ tôi hiểu tại sao ngôi sao Hàn Quốc phải nói dối về mối quan hệ tình cảm. Quá rủi ro đối với họ. Tôi nhớ cặp sao Crash Landing On You phủ nhận hẹn hò cho đến khi phim kết thúc”, “Tôi nghĩ động thái của Classys cũng dễ hiểu. Công ty này phải đối mặt với làn sóng tẩy chay khi bê bối lên tới đỉnh điểm. Về mặt pháp lý, họ không thể kiện những người không liên quan đến hợp đồng. Kim Soo Hyun đã ký hợp đồng và gây ảnh hưởng cho đối tác. Nếu danh tiếng thực sự bị hãm hại, anh ấy có thể kiện những kẻ gây tổn hại cho anh ấy”, “Công ty đại diện có thể mua bảo hiểm cho nghệ sĩ để đề phòng những trường hợp như vậy. Thương hiệu mà ngôi sao ký kết không liên quan đến bên thứ 3. Do đó, khi bê bối nổ ra, họ chỉ có thể đòi bồi thường từ nghệ sĩ thôi”...

Trước đó, ngày 9/6, Tòa án quận trung tâm Seoul chấp thuận yêu cầu từ công ty quản lý của Kim Soo Hyun, Gold Medalist, tạm thời tịch thu hai căn hộ thuộc sở hữu của Kim Se Eui, người đứng đầu kênh YouTube Garo Sero Institute, với giá trị ước tính khoảng 4 tỷ won (2,9 triệu USD). Đây là một phần trong vụ kiện phỉ báng trị giá 12 tỷ won (8,8 triệu USD) của Gold Medalist chống lại Kim Se Eui và gia đình Kim Sae Ron.