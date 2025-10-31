Tài tử 'Captain America' Chris Evans có con đầu lòng

People đưa tin, em bé chào đời hôm 24/10 tại bang Massachusetts, được đặt tên là Alma Grace. "Chris Evans và Alba Baptista đang tận hưởng khoảng thời gian riêng tư cùng những khoảnh khắc đầu tiên đầy ý nghĩa bên con", nguồn tin nói.

Chris Evans và vợ, Alba Baptista. Ảnh: UPI

Trước đó, vào tháng 6, người hâm mộ từng đồn đoán cặp sao sắp có con sau khi bố vợ Chris Evans - ông Luiz Baptista - bình luận về bài đăng chúc mừng Ngày của Cha. Ông Luiz viết: "Cảm ơn con nhiều, Chris thân mến. Sắp đến lượt con sắp rồi đấy".

Cuối năm ngoái, ngôi sao Marvel, 44 tuổi, cũng chia sẻ với Access Hollywood về mong ước có con: "Tôi hy vọng điều đó sẽ trở thành hiện thực. Được làm bố chắc chắn sẽ là điều tuyệt vời".

Chris Evans có hôn nhân hạnh phúc với nữ diễn viên Bồ Đào Nha Alba Baptista. Ảnh: Instagram

Chris Evans thổ lộ ước mơ về "ngôi nhà và những đứa trẻ" trong cuộc phỏng vấn với tạp chí People năm 2022 - nơi anh được vinh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới. Chris Evans tâm sự, khi bước sang tuổi trung niên, anh thích cuộc sống ổn định và cân bằng, không còn muốn nay đây mai đó đóng phim suốt nhiều tháng trời.

Chris Evans và Alba Baptista, 28 tuổi, công khai mối quan hệ vào năm 2022, kết hôn một năm sau đó. Họ tổ chức hai lễ cưới - ở Bồ Đào Nha quê vợ và nhà tài tử ở Massachusetts với sự tham dự của loạt sao Avengers như Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Jeremy Renner. Sau cưới, Chris tiết lộ anh từng học tiếng Bồ Đào Nha để cầu hôn vợ. "Tôi đã luyện cả tuần câu: Em sẽ lấy anh chứ? Tới lúc thổ lộ, tôi hồi hộp đến nỗi chắc là nói sai hết. Nhưng may mắn cô ấy vẫn hiểu ý tôi", Chris kể trên tờ The Knot.

Alba Baptista sinh năm 1997 tại Lisbon, Bồ Đào Nha và hiện định cư tại Mỹ. Cô có thể nói thành thạo bốn thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha. Người đẹp hiện là một diễn viên quốc tế, từng đoạt giải Shooting Star tại Liên hoan phim Berlin 2021.

Chris Evans sinh năm 1981 là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim người Mỹ. Anh nổi tiếng nhất với vai Steve Rogers/Đội trưởng Mỹ trong loạt phim Captain America và Avengers của Marvel. Nam diễn viên cũng được yêu thích với phim Fantastic Four (2005), Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer (2007), Knives Out (2019)...