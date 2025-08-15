Rộ tin Liam Hemsworth đính hôn với bạn gái

Cuối tuần qua, Gabriella Brooks được trông thấy dạo bước trên cầu cảng ở Ibiza, Tây Ban Nha với chiếc nhẫn lấp lánh nổi bật. Trong một số bức ảnh, cô mỉm cười và dường như khoe viên kim cương lớn với nhiều người xung quanh.

Đại diện của Liam Hemsworth hiện không phản hồi trước tin đồn đính hôn, theo People.

Gabriella Brooks khoe nhẫn kim cương trong kỳ nghỉ ở Tây Ban Nha cuối tuần qua. Ảnh: Backgrid

Gabriella Brooks, 28 tuổi, và Liam Hemsworth, 35 tuổi, đang tận hưởng kỳ nghỉ châu Âu nhân dịp sinh nhật lần thứ 42 của Chris Hemsworth - anh trai Liam. Chuyến đi còn có sự góp mặt của tài tử Matt Damon, ca sĩ Rita Ora và chồng là đạo diễn Thor: Love and Thunder Taika Waititi.

Liam Hemsworth và Gabriella Brooks vướng nghi vấn đính hôn. Ảnh: Backgrid

Liam và Gabriella Brooks lần đầu bị bắt gặp hẹn hò vào tháng 12/2019 khi cùng dùng bữa với bố mẹ nam diễn viên tại Byron Bay, Australia. Cuộc gặp diễn ra bốn tháng sau khi Liam chia tay ca sĩ Miley Cyrus. Thời điểm đó tài tử The Hunger Games rời Mỹ về quê nhà Australia sống, tìm kiếm cuộc sống mới bình yên sau hôn nhân đổ vỡ.

Gabriella Brooks sinh năm 1996, là người mẫu Australia. Cô bắt đầu sự nghiệp khi mới 14 tuổi và hiện ký hợp đồng với các công ty người mẫu ở Sydney, London, New York. Người đẹp từng quảng cáo cho Louis Vuitton, Calvin Klein, Valentino và là gương mặt đại diện toàn cầu của Seafolly. Cô cũng xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang như Harper's Bazaar, InStyle. Gabriella được miêu tả là cô gái có tính cách vui vẻ, ngọt ngào, yêu thiên nhiên, theo đuổi lối sống lành mạnh và thích sự kín đáo.

Liam Hemsworth bên bạn gái tại lễ ra mắt phim vào tháng 7. Ảnh: Hola!

Trong gần 6 năm yêu, Gabriella nhiều lần đi chơi và dự thảm đỏ cùng gia đình Hemsworth. Mới đây, cô cùng Liam và bố mẹ bạn trai tới buổi ra mắt phim tài liệu Limitless: Live Better Now của Chris Hemsworth ở London, ngày 17/7. Người đẹp được cho là có mối quan hệ hòa hợp với nhà Liam, được người thân của anh yêu quý.