Người đàn ông khiến Triệu Vy mất trắng

Tờ Thời báo Hoàn Cầu mới đây có bài phân tích về sự nghiệp kinh doanh của Triệu Vy và chồng cũ Huỳnh Hữu Long cho thấy chính ngôi sao Hoàn Châu cách cách cũng là một nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo từ doanh nhân họ Huỳnh.

Vỏ bọc "Warren Buffett bản nữ"

Theo Toutiao cuộc hôn nhân của Triệu Vy và Huỳnh Hữu Long bắt đầu đầy hào nhoáng nhưng kết thúc trong hỗn loạn tột độ. Triệu Vy vốn là ngôi sao đa tài, nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Tài sản từ các hoạt động nghệ thuật của cô không hề nhỏ.

Tuy nhiên, sau khi kết hôn, nữ diễn viên dần chuyển sang hoạt động kinh doanh với niềm tin mù quáng rằng dưới sự hướng dẫn của chồng là Huỳnh Hữu Long, cô sẽ nhanh chóng gia tăng tài sản của mình theo cấp số nhân, nhưng chính hành động này đã đẩy nữ diễn viên xuống vực thẳm.

Triệu Vy vốn là ngôi sao hàng đầu Trung Quốc, nhiều năm vào top nghệ sĩ kiếm tiền nhiều nhất, theo Forbes.

Nguồn tin cho biết Huỳnh Hữu Long đã thông qua Thái Nhất Phượng để vay tiền của "ông trùm sòng bạc" Châu Trác Hoa 60 triệu USD. Vợ chồng Triệu Vy sử dụng số tiền này để đầu tư vào một số dự án, sau đó khai khống khoản đầu tư nhằm đẩy giá cổ phiếu lên cao kiếm lời. Chiêu trò "đòn bẩy kinh tế" giúp cả hai thu về 3 tỷ NDT, nhưng hậu quả để lại là hàng chục nhà đầu tư lâm vào cảnh phá sản.

Năm 2017, vợ chồng Triệu Vy bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phạt nặng với điều kiện 5 năm không được tham gia thị trường chứng khoán. Đồng thời, họ phải đối mặt với hơn 500 vụ án khác nhau. 9 năm trôi qua, Triệu Vy vẫn phải đối mặt với 400 vụ án đòi tiền từ nhà đầu tư chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, theo Thời báo Hoàn Cầu , Triệu Vy thực chất không hiểu biết nhiều về chứng khoán, những hoạt động kinh doanh đều do Huỳnh Hữu Long chỉ đạo. Trong thời gian đầu khi chưa bị phạt, nhờ danh tiếng của Triệu Vy, Huỳnh Hữu Long ăn nên làm ra, tài sản của họ đạt tới một tỷ USD. Lúc này, Triệu Vy còn được ca ngợi là "Warren Buffett bản nữ", đầu tư đâu thắng đó. Chính vì cô say mê việc được vinh danh nên dù không hiểu hết mánh khóe kinh doanh vẫn chấp nhận để chồng sử dụng danh tiếng của mình kêu gọi đầu tư.

Sau sự cố năm 2017, vợ chồng Triệu Vy trục trặc tình cảm, họ ly thân năm 2018, năm 2019 nộp đơn xin ly hôn, đến năm 2021 mới hoàn tất thủ tục. Tuy nhiên, công ty của Huỳnh Hữu Long không thay đổi thông tin đăng ký. Đến tháng 8/2024, tên của Triệu Vy vẫn còn nằm trong nhóm cổ đông tập đoàn Shunlong Holdings.

Tháng 1/2025, Triệu Vy đã chủ động nộp hồ sơ ly hôn tới Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), yêu cầu họ cập nhật thông tin liên quan đến mối quan hệ của cô và doanh nhân Huỳnh Hữu Long.

Sở giao dịch cũng đã chứng minh 3,5 tỷ NDT cổ phần của Triệu Vy trong công ty Shunlong Holdings đã bị chuyển giao vào ngày cặp đôi hoàn thành thủ tục ly dị 23/7/2021.

Hoạt động kinh doanh ma của Huỳnh Hữu Long khiến Triệu Vy lâm vào cảnh kiện tụng, bị chỉ trích nhiều năm, mất hết danh tiếng. Nữ diễn viên phải đứng ra vạch rõ giới hạn với chồng cũ.

Sohu phân tích thêm hành vi giấu giếm của Huỳnh Hữu Long là lợi dụng tên tuổi Triệu Vy, nhằm thu lợi cho mình, bởi cái tên Triệu Vy có sức nặng, uy tín hơn hẳn Huỳnh Hữu Long. Thế nhưng, đây là tội che giấu thông tin thật với các đối tác.

Khi Thái Nhất Phượng kiện Huỳnh Hữu Long ra tòa vì không thanh toán khoản hoa hồng 100 triệu HKD, cô cũng cho biết Triệu Vy không liên quan tới các hoạt động kinh doanh của chồng.

Anh trai Triệu Vy chia sẻ nữ diễn viên không giỏi kinh doanh, chỉ là người làm nghệ thuật đơn thuần. Tuy nhiên, thời điểm kết hôn, cô chấp nhận sát cánh bên ông xã vì tin tưởng Huỳnh Hữu Long. Những lời khen ngợi có cánh về tài kinh doanh của Triệu Vy đã bị thổi phồng quá mức, khiến nhiều nhà đầu tư mù quáng tin theo Huỳnh Hữu Long vì cho rằng doanh nhân này đại diện cho Triệu Vy.

"Trắng tay" sau cuộc hôn nhân

Theo Thời báo Hoàn Cầu , sau khi bị Ủy ban Chứng khoán Trung Quốc phạt, Huỳnh Hữu Long không xuất hiện trước truyền thông. Có thông tin doanh nhân này đã ra nước ngoài, kết hôn và có con riêng. Chỉ có Triệu Vy ở lại với tai tiếng lừa dối hàng trăm nhà đầu tư.

Không những vậy, những động thái của Huỳnh Hữu Long trong việc chuyển nhượng tài sản cũng bị đánh giá là rất tàn nhẫn. Triệu Vy từng khoe khoang các điền trang rượu vang Pháp trước công chúng, nhưng sau khi ly hôn lại lộ hóa ra tài sản này đã được Huỳnh Hữu Long chuyển nhượng cho vợ cũ từ lâu.

Khi bong bóng hạnh phúc tan vỡ, những khoản nợ sòng bạc, những rắc rối kinh doanh, con ngoài giá thú và bê bối chuyển nhượng tài sản bí mật lần lượt bị phơi bày.

Triệu Vy từng khoe việc mua lâu đài và trang trại sản xuất rượu nho tại Pháp. Nhưng cuối cùng phần tài sản này lại thuộc về người khác.

Hiện tại, Triệu Vy đối mặt với khủng hoảng tài chính, cổ phần bị đóng băng vì kiện tụng, còn đối mặt với tin đồn tiêu cực như liên quan tới các hoạt động lừa đảo tại nước ngoài, buôn người, tẩu tán tài sản...

"Huỳnh Hữu Long bị thu hút bởi sức hút và sự nổi tiếng của Triệu Vy, tận dụng danh tiếng của cô để củng cố đế chế kinh doanh riêng mình. Trong khi Triệu Vy bị sự giàu có nhất thời làm cho mờ mắt, lầm tưởng rằng "ông trùm giả" là bến đỗ của mình", Thời báo Hoàn Cầu bình luận.

Hiện tại, Huỳnh Hữu Long trốn ra nước ngoài. Khi bị Thái Nhất Phượng kiện ra tòa vào ngày 7/6, anh lấy lý do bị bệnh tim không thể về Hong Kong. Chỉ còn lại Triệu Vy đối mặt với những tranh chấp không hồi kết và vũng lầy dư luận.

Thông báo: "Những gì xảy ra sau đó với anh ta không liên quan gì đến tôi" không chỉ là lời tuyên bố pháp lý, mà còn là lời kêu cứu của một phụ nữ đã bị lừa dối nhiều năm, đang tuyệt vọng, cố gắng đoạn tuyệt với quá khứ.

Nhìn lại cuộc tình với "đại gia rởm" Huỳnh Hữu Long, Triệu Vy đã mất quá nhiều.