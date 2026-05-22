Không thể cưỡng lại trước một Song Hye Kyo 'táo bạo và quyến rũ'

Trong bộ ảnh, Song Hye Kyo thu hút mọi ánh nhìn với tạo dáng táo bạo khoe đôi chân thon dài, những bộ đồ lót gợi cảm và một bầu không khí quyến rũ, gợi cảm.

Những bức ảnh cho thấy Song Hye Kyo để kiểu tóc dài ngang vai và diện hoàn hảo nhiều phong cách trang phục khác nhau, bao gồm cả nội y và váy. Tập trung vào buổi chụp ảnh, cô khoe vẻ đẹp tựa nữ thần, với những đường nét đặc trưng trong suốt các bức ảnh.

Đặc biệt, cô gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch, sở hữu vóc dáng khó tin mức B (vóc dáng cân đối với tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ từ 21 - 24%). Khi nhìn thấy điều này, Kang Min Kyung đã thốt lên: “Ôi trời ơi…”, trong khi Han Hye Yeon nhận xét: “Đồ Celine White rất hợp với cô ấy”.

Trong khi đó, Song Hye Kyo đã chọn series phim Netflix, Slowly and Intensely làm dự án tiếp theo và đang chờ đợi ngày phát hành.

"Slowly and Intensely" là bộ phim rất được mong chờ của Song Hye Kyo và Gong Yoo trong năm 2026. Lấy bối cảnh ngành giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt và đầy cạnh tranh những năm 1960 và 1980, bộ phim kể về hành trình của những cá nhân, dù xuất thân nghèo khó, vẫn mơ ước về thành công rực rỡ và đã dốc hết sức mình. Min Ja (Song Hye Kyo) là một người phụ nữ kiên cường, được tôi luyện bởi tuổi thơ đầy khó khăn. Trên con đường đời, cô nhìn thấy cơ hội trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc và mạnh dạn dấn thân, quyết tâm tạo dấu ấn riêng. Dong Gu (Gong Yoo) là bạn thời thơ ấu của Min Ja. Cùng nhau trải qua đủ mọi hoàn cảnh khi lớn lên, sau này họ sát cánh bước vào ngành công nghiệp âm nhạc. Mặc dù liều lĩnh và khó đoán, Dong Gu lại rất yêu quý Min Ja và luôn lắng nghe những gì cô nói. Min Hui là người có mối quan hệ yêu ghét với Min Ja từ nhỏ. Từng ngây thơ và dễ tin, luôn nghe theo lời Min Ja, Min Hui cũng bộc lộ một khía cạnh nổi loạn và sắc sảo. Gil Yeo là nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thời đại. Là một nhân vật quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc, Gil Yeo nổi tiếng với khả năng biến mọi ca sĩ mà ông từng hợp tác thành ngôi sao. Yang Ja là mẹ của Min Hui và cũng là một ca sĩ đầy tham vọng. Mặc dù phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn và thực tế khắc nghiệt, Yang Ja không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, luôn kiên trì và nhiệt huyết theo đuổi nó.