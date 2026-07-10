IU, Lee Jong Suk chia tay sau 4 năm yêu

Ngày 10/7, người đại diện của Lee Jong Suk và IU đã nói với Dispatch: "Hai người vừa mới chia tay. Họ quyết định vẫn giữ mối quan hệ tốt với tư cách là tiền bối và hậu bối".

Hai ngôi sao gặp nhau lần đầu vào năm 2012, khi cùng làm MC cho chương trình Inkigayo của đài SBS-TV. Sau 10 năm làm đồng nghiệp, họ trở thành một cặp vào năm 2022. Tuy nhiên, cả hai quá bận rộn nên không thể tiếp tục mối quan hệ. Một nguồn tin thân cận với cặp nghệ sĩ cho biết: "Họ chấm dứt mối quan hệ vì tần suất gặp gỡ ngày càng ít đi do lịch trình bận rộn của cả hai".

Lee Jong Suk và IU. Ảnh: Dispatch

Lee Jong Suk đang chuẩn bị cho việc ra mắt loạt phim gốc trên Disney+ mang tên Nữ hoàng tái hôn. Anh cũng xác nhận sẽ tham gia phim Tình yêu của Lee Seop, một bộ phim chuyển thể người thật đóng từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng trên Naver.

IU đã hoàn thành việc quay phim cho bộ phim The Grand Prince's Wife của đài MBC-TV và đang tập trung chuẩn bị cho album mới. Cô cũng có một buổi concert dự kiến diễn ra vào tháng 9 tại Sân vận động chính Khu liên hợp thể thao Goyang.

Lee Jong Suk trong kỳ nghỉ mới đây. Ảnh: Instagram

Lee Jong Suk sinh năm 1989, là diễn viên, người mẫu Hàn Quốc, nổi tiếng qua nhiều bộ phim như V.I.P, Tuổi trẻ sục sôi, The Face Reader, Biệt đội tiêm kích, Ghost...

IU sinh năm 1993, tên thật là Lee Ji Eun. Cô là ca sĩ, diễn viên được yêu thích xứ Hàn. Cô từng trải qua thơ ấu nghèo khó, sự nghiệp thành công nhờ kiên trì, nỗ lực. Đời tư của cô được đánh giá tốt vì không scandal.