Sơn Tùng M-TP ủng hộ 1,6 tỷ đồng

Ngày 10/10, Sơn Tùng M-TP cho biết anh cùng công ty đã ủng hộ 1,6 tỷ đồng vào Quỹ Tấm lòng Việt để hỗ trợ người dân bị thiệt hại do bão lũ. Từ cuối tháng 9 đến nay, nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề sau hai cơn bão mạnh Bualoi (số 10) và Matmo (số 11), gây mưa lớn kéo dài, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề.

"Những trận mưa lũ vừa qua đã cướp đi không chỉ nhà cửa, tài sản, mà còn cả sự bình yên vốn có của những gia đình đang oằn mình gánh chịu hậu quả thiên tai. Tùng hiểu rằng, phía sau những con số thiệt hại là những câu chuyện về sự mất mát và nỗi đau không dễ gì bù đắp.

Chính vì vậy, tôi cùng tập thể M-TP Entertainment thực sự muốn gửi gắm sự đồng hành, dù nhỏ bé, như một lời sẻ chia chân thành, góp phần mang lại niềm tin và sức mạnh để cùng tất cả mọi người vượt qua giai đoạn thử thách này và sớm xây dựng lại cuộc sống mới. Sau cơn mưa chắc chắn trời sẽ sáng, cầu mong bình an sớm trở lại với mọi nhà", nam ca sĩ chia sẻ.

Sơn Tùng M-TP cùng công ty góp 1,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào vùng bão lũ.

Trước đó, tháng 1/2025, Sơn Tùng M-TP và diễn viên Hải Tú từng đến làng Nủ (huyện Bảo Yên, Lào Cai) thăm điểm trường liên cấp do anh đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt xây dựng. Dự án trị giá 1,5 tỷ đồng được tài trợ bởi công ty M-TP nhằm khắc phục thiệt hại sau bão Yagi 3 tháng 9/2024.

Phía Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, Sky - Cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP cũng ủng hộ số tiền 175 triệu đồng gửi tới đồng bào các tỉnh đang chịu ảnh hưởng bởi bão lũ.

Không chỉ Sơn Tùng M-TP, những ngày qua, nhiều nghệ sĩ, đơn vị cũng hướng về vùng lũ với tinh thần tương thân tương ái. Tối 9/10, ca sĩ Hòa Minzy quyên góp 100 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh Cao Bằng. “Tôi xin được chia sẻ cùng bà con. Mong mọi người mạnh mẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này”, cô nói.

Ngay trong đêm, Hòa Minzy còn đến đê Đẩu Hàn (Bắc Ninh) hỏi thăm người dân, đoàn viên thanh niên và tình nguyện viên đang túc trực đắp đê ngăn nước tràn. Cô mang theo những chai nước chanh muối tự chuẩn bị, gửi tận tay các bạn trẻ “để uống cho có sức”.

Cùng ngày, MC Mỹ Vân, nhà báo Ngô Bá Lục và nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Hùng phát động quyên góp, hướng đến mốc 100 triệu đồng. Đến nay, quỹ đã nhận được 68,5 triệu đồng, dự kiến dùng để hỗ trợ người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

MC Hồng Nhung (VTV) cũng góp 100 triệu đồng. "Bão chồng bão, lũ chồng lũ. Đọc báo nhìn hình, nghe tin gia đình bạn bè ở điểm lũ... đâu cũng thấy nghèn nghẹn.. Xin cùng chung tay mong mọi sự khó khăn cực khổ qua mau, để bà con được an lành", cô chia sẻ.

MC Hồng Nhung ủng hộ 100 triệu đồng.

Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, dưới sự chỉ đạo của NSND Quốc Hưng - Giám đốc Học viện, cán bộ, giảng viên và sinh viên đã quyên góp bánh kẹo, đường, sữa cùng nhiều nhu yếu phẩm, tổ chức vận chuyển ngay trong đêm 9/10 lên Thái Nguyên - địa phương đang chịu thiệt hại nặng.

Hoa hậu Yến Nhi, đương kim Miss Grand Vietnam, cũng trích 50 triệu đồng từ tiền thưởng đăng quang để gửi tới Quỹ Ủy ban MTTQ Việt Nam, hỗ trợ người dân Thái Nguyên và Cao Bằng. Cô cho biết hiện đang ở Thái Lan nên nhờ công ty quản lý thực hiện chuyển khoản thay. “Tôi mong có thể góp phần nhỏ san sẻ khó khăn, mất mát với bà con”, cô nói.

Những ngày qua, Thái Nguyên và các tỉnh lân cận liên tục có mưa to đến rất to, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu dân cư bị chia cắt, nhà cửa tan hoang, tài sản hư hỏng nặng. Khi nước rút, bùn đất và rác thải phủ khắp các tuyến phố.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, mưa lũ do bão số 11 đã khiến ít nhất 18 người chết và mất tích, hơn 65.000 ngôi nhà vẫn còn ngập, chủ yếu tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh. Trong đó, Thái Nguyên là nơi chịu thiệt hại nặng nhất với 6 người chết, 2 người mất tích do lũ cuốn.

Những tấm lòng hướng về vùng lũ, từ cá nhân nghệ sĩ đến tổ chức đang góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, giúp người dân các tỉnh sớm vượt qua thiên tai, khôi phục cuộc sống sau những mất mát.