Hòa Minzy, Đức Phúc chuyển 200 triệu đồng hỗ trợ người dân Thái Nguyên

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên có văn bản gửi các địa phương, tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sự tàn phá khủng khiếp của cơn bão số 11 (Matmo) gây ra hậu quả, thiệt hại hết sức nghiêm trọng, cần nhiều nguồn lực để hỗ trợ nhân dân, phục hồi sản xuất, khắc phục cơ sở hạ tầng bị hư hỏng, sớm ổn định cuộc sống.

Đức Phúc, Hòa Minzy chia sẻ khó khăn với người dân Thái Nguyên.

Hưởng ứng lời kêu gọi, nhiều nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào. Sáng 8/10, ca sĩ Hòa Minzy chuyển 100 triệu đồng tới tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Ca sĩ bày tỏ: "Theo lời kêu gọi của nhà nước và trái tim mình, Hòa xin được ủng hộ và chia sẻ cùng bà con Thái Nguyên. Mong bà con an toàn, mong trời nắng lên, nước không chảy xiết, dâng cao thêm nữa".

Ca sĩ Đức Phúc cũng ủng hộ 100 triệu đồng. Anh cho biết cả đêm nằm đọc những tin tức về ảnh hưởng của bão tới bà con tại Thái Nguyên. "Tiếp nối đợt ủng hộ vừa qua và hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Đức Phúc xin chia sẻ chút tấm lòng nhỏ của mình đến bà con, chỉ mong bão qua thật nhanh để bà con đỡ khổ", anh nói.

Cũng trong sáng 8/10, diễn viên Huỳnh Lập và ca sĩ Bùi Công Nam mỗi người ủng hộ 50 triệu đồng, chuyển tới tài khoản của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Diễn viên Quỳnh Trang vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ bánh mì, sữa, nước uống và thuốc men để chuyển tận tay người dân vùng lũ. Diễn viên Việt Anh cũng chuẩn bị đi cứu trợ ở Thái Nguyên.

"Ngập lụt ở Thái Nguyên đang rất nghiêm trọng, tôi cần nguồn cung ứng nước uống đóng chai và lương khô số lượng lớn, giá tốt để mua mang đi cứu trợ. Ai biết chia sẻ giúp nhé", nam diễn viên nói.

Người dân Thái Nguyên ngâm mình trong nước, tài sản hư hại do ảnh hưởng của bão lũ.

Diễn viên Vân Dung bày tỏ xót xa khi đọc tin tức về sức tàn phá của cơn bão số 11. "Tôi từng đi quay phim ở các tỉnh, thành vùng sâu vùng xa, cũng nhiều lần gặp những trận mưa lớn dài ngày không dứt, lũ lụt ngập đầu gối, đường sá sạt lở, nên mỗi lần xem thông tin về mưa bão đều không cầm nổi nước mắt, cảm thấy thương bà con vô cùng. Mưa bão có thể cuốn trôi nhiều thứ, nhưng không thể cuốn đi tình thương, nghị lực và ý chí khát vọng vươn lên của con người", nữ diễn viên chia sẻ.

Đến sáng 8/10, nước lũ từ đầu nguồn tràn về đã gây ngập nhiều khu dân cư, trong đó có khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Nước lũ sông Cầu trên mức báo động 3, vượt đỉnh lũ năm 2024. Tỉnh Thái Nguyên đang xem xét, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Theo thống kê sơ bộ, do ảnh hưởng của mưa bão, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 3 người chết, 3 người mất tích và một số người bị thương. Nhiều khu vực bị chia cắt, cô lập, gây khó khăn cho công tác tiếp cận, cứu hộ, cứu nạn.