Sơn Tùng M-TP, bà Phương Hằng bị VTV "gọi tên": Ảo tưởng quyền lực trên mạng?

“Không ai được phép đứng trên luật pháp”, BTV VTV khẳng định.

Mới đây, chương trình "Việt Nam Hôm Nay" phát sóng tối 31.5 về vấn đề liên quan đến “Ảo tưởng quyền lực trên mạng xã hội”, đặc biệt của những người nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.

Theo đó, BTV Hoàng Dương mở lời: “Mạng xã hội đang được xem là vũ khí lợi hại phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của mọi người nhanh nhất và trực tiếp nhất. Tuy nhiên có một thực tế đáng buồn là, giá trị thật và giá trị được thừa nhận trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau, khiến nhiều người hoang mang, dễ bị cuốn vào biểu hiện thể hiện quá cái tôi của mình, muốn nói gì thì nói, muốn chửi ai thì chửi. Cũng có những trường hợp cố tình vượt qua giới hạn, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác, rồi đăng tin sai sự thật để câu kéo sự chú ý”. Anh cho biết, sự nổi tiếng được đám đông tung hô ấy lại khiến nhiều người lầm tưởng là một dạng quyền lực trên mạng xã hội. “Thế nhưng không ai được phép đứng trên luật pháp như vậy và không ít người đã phải trả giá”, BTV VTV khẳng định.

Phóng sự dẫn chứng hàng loạt cá nhân đã có phát ngôn thiếu chuẩn mực, công khai thách thức dư luận như một cách gây dựng tên tuổi, chứng minh bản thân. Đáng chú ý, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Đại Nam, bị nêu đích danh với loạt livestream nói tục, vượt quá giới hạn. Vì thế, ngày 24.3, bà đã bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

“Những hành xử này đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở nhiều lần, báo chí, công luận lên tiếng nhưng vẫn lặp đi lặp lại. Thậm chí còn tưởng rằng mình là người hùng mạng được phép tha hồ thóa mạ, xúc phạm danh dự của người khác, đưa thông tin sai sự thật, không kiểm chứng về cá nhân, tổ chức khác”, BTV Hoàng Dương cho biết.

Cũng trong chương trình đã nhắc đến nhiều sao Việt để đề cập đến Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ. Cụ thể, Sơn Tùng M-TP là nghệ sĩ được VTV điểm danh đầu tiên. Nam ca sĩ bị Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra quyết định xử phạt 70 triệu đồng và gỡ MV “There's no one at all” khỏi các nền tảng số. “MV có hình ảnh, động tác, phương tiện biểu đạt, hình thức biểu diễn tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội”, lời dẫn đưa ra.

Một tình trạng khác tồn tại trên không gian mạng được nhắc đến là việc các hội nhóm kín được lập ra để nói xấu, bôi nhọ người khác. Nhóm Anti Thủy Tiên với hàng chục nghìn thành viên được đề cập trong phóng sự. Giọng ca “Ngải tình” từng phải đối diện với nhiều lời chỉ trích vì những câu chuyện, tin tức không rõ thực hư mặc nhiên được cho là sự thật bởi độ phủ trên không gian mạng.

Sau đó, hình ảnh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và nghệ sĩ Hoài Linh xuất hiện khi chương trình giới thiệu về “Bộ quy tắc ứng xử trên không gian mạng”, “Bộ quy tắc ứng xử của nghệ sĩ” – người có ảnh hưởng đến công chúng để điều chỉnh các phát ngôn, hành vi ứng xử và cả những sản phẩm văn hóa trên không gian mạng.

BTV Hoàng Dương đưa ra lời kết: “Mạng thì ảo nhưng hậu quả thì có thật. Pháp luật Việt Nam ghi nhận tự do ngôn luận, tự do bày tỏ quan điểm, ý kiến của cá nhân nhưng tất cả đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật”.

