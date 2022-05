"Tình tin đồn" của Đoàn Văn Hậu xuất hiện bên siêu xe 9 tỷ: Danh tính người lái gây tò mò

Hình ảnh người đẹp Hà thành check-in trong chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia khiến dân mạng trầm trồ.

Mới đây, trên tài khoản TikTok cá nhân, Doãn Hải My đã đăng tải clip tổng hợp hành trình đi chơi từ Bắc vào Nam của mình khiến người hâm mộ thích thú. Đáng chú ý, địa điểm cô dừng chân là resort cao cấp ở Hồ Tràm (Vũng Tàu) - nơi diễn ra đám cưới thủ môn Bùi Tiến Dũng và nàng mẫu Dianka Zakhidova.

Doãn Hải My ngồi trên siêu xe Ferrari 458 Italia

Qua hình ảnh được chia sẻ, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 ngồi ở ghế phụ của chiếc siêu xe Ferrari 458 Italia. Từ kiểu dây an toàn của xe đua, có thể thấy đây là mẫu xe đời cũ, tuy nhiên vẫn có giá trị đắt đỏ hơn 9 tỷ đồng. Dù không quay lại hình ảnh bạn đồng hành nhưng dân mạng suy đoán người cầm lái là cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Bởi trước đó, cả hai từng rất thân mật khi tham dự đám cưới thủ thành Thanh Hóa. Bên cạnh đó, trong video, người đẹp sinh năm 2001 còn có mặt trên một chiếc xe đắt tiền khác là Rolls-Royce Ghost đời cũ.

Doãn Hải My khiến dân mạng trầm trồ khi di chuyển trên nhiều xe sang

Từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Doãn Hải My trở thành gương mặt được yêu thích trong showbiz. Cô đắt show quảng cáo và đang hoạt động với vai trò người mẫu tự do. Người đẹp khá kín tiếng về cuộc sống đời tư cũng như chuyện tình cảm. Liên tục vướng tin đồn hẹn hò với cầu thủ Đoàn Văn Hậu nhưng cả hai chưa từng một lần lên tiếng, dù vậy cặp đôi vẫn thường xuyên bị người hâm mộ soi ra những bằng chứng hẹn hò. Thậm chí Đoàn Văn Hậu còn không ít lần khiến dân tình ngưỡng mộ với những cử chỉ tình cảm dành cho Doãn Hải My.

Gần đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau

Cặp đôi liên tục sánh vai trong nhiều đám cưới của Thành Chung, Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng

Khi được hỏi về chuyện tình cảm với Đoàn Văn Hậu, Doãn Hải My từng chia sẻ: “Về chuyện riêng tư, khi nào thuận tiện, tôi xin phép sẽ chia sẻ sau”. Cô khẳng định không thấy phiền khi bị gán ghép với cầu thủ quê Thái Bình. “Tôi nghĩ nếu tình yêu xuất phát từ tấm lòng chân thành sẽ không sợ dư luận hay thị phi. Chỉ có điều chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, đã là “riêng tư” thì không chỉ những nghệ sĩ mà ai cũng sẽ muốn có một khoảng riêng của chính họ. Chúng ta nên tôn trọng điều đó”, người đẹp tâm sự trong một lần trả lời phỏng vấn truyền thông.

Nhiều khán giả nhận xét, so với thời Hoa hậu Việt Nam, Doãn Hải My có nhan sắc thăng hạng và nóng bỏng hơn

