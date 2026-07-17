Siêu mẫu Eva Herzigova kết hôn ở tuổi 53

Eva Herzigova và doanh nhân Gregorio Marsiaj trong lễ cưới hôm thứ Bảy. Ảnh: GC

Lễ cưới diễn ra ngày 11/7 tại nhà thờ San Vito, Italy, với sự chứng kiến của ba con trai của họ - George, Philipe và Edward - cùng một số người thân, bạn bè thân thiết.

Trong ngày trọng đại, Eva Herzigova diện váy cưới trắng của Lanvin với thiết kế cổ chữ V khoét sâu, kết hợp áo choàng dài mềm mại, tôn vẻ đẹp thanh lịch. Cô liên tục nở nụ cười rạng rỡ khi sánh bước bên chú rể Gregorio Marsiaj sau nghi thức thành hôn. Doanh nhân Italy chọn bộ suit xám đậm, phối sơ mi trắng, cà vạt xám nhạt và cài hoa trắng trên ve áo.

Eva Herzigova rạng rỡ bên bạn đời trong ngày cưới. Ảnh: GC

Sau lễ cưới tại nhà thờ, cặp vợ chồng cùng các khách mời di chuyển đến cung điện lịch sử Palazzo Carignano để hoàn tất nghi thức đăng ký kết hôn dân sự. Tiệc cưới sau đó được tổ chức ấm cúng tại Del Cambio, nhà hàng đạt sao Michelin ở thành phố Turin.

Eva Herzigova và Gregorio Marsiaj gặp nhau năm 2001 tại làng ven biển Varigotti của Italy và đính hôn vào năm 2017. Siêu mẫu lần lượt sinh ba người con vào các năm 2007, 2011 và 2013.

Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của Eva Herzigova. Trước đó, siêu mẫu người Cộng hòa Czech kết hôn với Tico Torres - tay trống của ban nhạc Bon Jovi - nhưng cả hai chia tay sau hai năm chung sống.

Sinh năm 1973, Eva Herzigova nổi tiếng toàn cầu sau chiến dịch quảng cáo "Hello Boys" của Wonderbra năm 1994. Cô nhanh chóng trở thành một trong những siêu mẫu hàng đầu thế giới, từng hợp tác với nhiều nhà mốt danh tiếng như Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Dior và Chanel.

Eva Herzigova trong chiến dịch Hello Boys thập niên 1990. Ảnh: Daily Mail

Trong khi đó, Gregorio Marsiaj xuất thân từ một gia đình doanh nhân nổi tiếng ở Turin. Gia đình ông sáng lập Sabelt - công ty chuyên sản xuất các hệ thống an toàn dành cho xe đua và xe thể thao.

Chia sẻ với Tatler về người bạn đời, Eva từng nói: "Anh ấy khiến tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khi được là chính mình. Đôi lúc tôi cũng mất tự tin, nhưng anh ấy luôn giúp tôi vực dậy. Anh ấy là một người vô cùng lạc quan, một người cha tuyệt vời và mang đến cho cuộc sống của tôi rất nhiều niềm vui".