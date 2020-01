Sao phim 18+ đóng phim bom tấn Hàn thắng giải Quả cầu vàng là ai?

Thứ Năm, ngày 09/01/2020 00:20 AM (GMT+7)

Trước khi được nổi tiếng khắp thế giới nhờ vai diễn trong "Ký sinh trùng", Jo Yeo Jeong từng có nhiều năm gắn liền với danh xưng 'nữ hoàng cảnh nóng' của màn ảnh xứ Hàn.

Sau khi đoạt giải Cành Cọ Vàng của LHP Cannes 2019, bộ phim Ký Sinh Trùng (Parasite) của điện ảnh Hàn đã thực sự gây bão đối với người hâm mộ Châu Á và trên toàn thế giới. "Ký Sinh Trùng" không chỉ đạt hiệu quả về mặt nghệ thuật, mà còn đảm đương được giá trị thương mại khi làm bùng nổ hàng loạt phòng vé.

Bộ phim có sự góp sức của dàn diễn viên hạng A trong showbiz Hàn

Khó quên trong đó chính là sự xuất hiện của nữ hoàng cảnh nóng Jo Yeo Jeong, ngôi sao của những giải thưởng và những cảnh nóng táo bạo trên màn ảnh. Trong "Ký sinh trùng", Jo Yeo Jeong vào vai Yeon Kyo - cô vợ của nhân vật Park, giữ vai trò khắc họa sự phù phiếm của giới thượng lưu.

Bên cạnh đó, phim điện ảnh "Ký sinh trùng" đã vượt qua rất nhiều cái tên để mang về 5 chiếc cúp trong lễ trao giải Rồng Xanh lần thứ 40. Cùng với giải Chuông Vàng danh giá, Rồng Xanh được xem là một trong hai giải thưởng điện ảnh lâu đời và uy tín nhất, nhằm tôn vinh những tác phẩm, nghệ sĩ xuất sắc của màn ảnh rộng xứ Hàn.

Nữ diễn viên góp phần làm nên thành công của ‘Ký sinh trùng’ tại Cannes đang là một trong những biểu tượng của điện ảnh Hàn.

Sinh năm 1981, Jo Yeo Jeong có sự nghiệp khá trắc trở so với những minh tinh đồng trang lứa. Ở mảng phim thương mại giải trí, cô thua xa Son Ye Jin và Song Hye Kyo. Đối với dòng phim cảnh nóng, Jo Yeo Jeong cũng không thể bằng được “quả bom sex” Jeon Do Yeon. Song, sao nữ nhỏ nhắn này vừa làm được điều mà các nữ đồng nghiệp trước không thể. Đó là góp mặt trong bộ phim Hàn Quốc đầu tiên thắng giải Quả cầu vàng.

Nhân vật của Jo Yeo Jeong trong phim Ký sinh trùng

Với "Ký sinh trùng", khả năng diễn xuất linh hoạt và tài tình của Jo Yeo Jung một lần nữa được khẳng định, vai diễn Yeon Kyo trong phim cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tình cảm yêu mến của khán giả. Trong phim, cô cũng có một cảnh thân mật với bạn diễn Lee Sun-kyun, nhưng đã được cắt bỏ bớt khi công chiếu tại Việt Nam.

Jo Yeo Jeong có khuôn mặt trong sáng, thơ ngây cùng thân hình gợi cảm

Minh tinh Ký sinh trùng bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Dẫu chỉ cao 1,63 m nhưng với khuôn mặt trong sáng, thơ ngây cùng thân hình gợi cảm, Jo Yeo Jeong được tạp chí Ceci chọn làm gương mặt ảnh bìa từ năm 16 tuổi. Tuy nhiên, khi bước chân vào con đường điện ảnh, Jo Yeo Jeong lại gặp khó khăn khi chỉ được giao các vai phụ mờ nhạt và phải tìm đất diễn trong dòng phim 18+.

Jo Yeo Jeong -Từ diễn viên ít tên tuổi

...đến kiều nữ chuyên trị cảnh 18+

Nữ diễn viên có vai diễn đáng chú ý đầu tiên trong phim The Servant năm 2010. Bộ phim chứa nhiều cảnh phô bày da thịt táo bạo, đưa Jo Yeo Jeong từ một diễn viên chẳng ai nhớ đến thành một gương mặt gây sốt trên màn ảnh. Sự liều lĩnh và nghiêm túc của mỹ nhân sinh năm 1981 đổi lại bằng những thước phim táo bạo, mãnh liệt trên màn ảnh, giúp tác phẩm thu hút hơn 3 triệu lượt khán giả ra rạp và đem về khoản doanh thu đáng kể. Thành công của The Servant đưa cô đến với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng” của điện ảnh xứ kim chi.

Phim điện ảnh "The Servant" (Người hầu) ra mắt năm 2010

Thành công của The Servant giúp Jo Yeo Jeong có cơ hội đóng nữ chính trong I Need Romance 1. Nội dung tác phẩm xoay quanh nhóm phụ nữ trên 30 tuổi với những khát khao nhục dục âm thầm mà cháy bỏng. Không táo bạo như vai diễn trước đó, nhưng mỹ nhân 8x vẫn có nhiều cảnh ôm hôn tình tứ với tài tử Kim Jeong Hoon.

Hai năm sau, Jo Yeo Jeong tham gia phim 18+ The Concubine, kể lại cuộc hành trình của một phi tần trong cung đình triều Joseon (Hàn Quốc). Trong phim, cô đóng cảnh giường chiếu khỏa thân với tài tử Kim Dong Wook và Kim Min Joon. Để hoàn toàn nhập vai với những cảnh chăn gối trong tác phẩm này, Jo Yeo Jeong thú nhận cô đã phải học hỏi rất nhiều các kỹ năng phòng the, thậm chí từ cả các vũ công nhằm di chuyển cơ thể sao cho giống thật nhất.

Jo Yeo Jeong tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với tác phẩm "Vương phi của Hoàng đế" (The Concubine)

Năm 2014, Jo Yeo Jeong tái hợp đạo diễn The Servant, Kim Dae Woo, trong bộ phim 19+ Obsessed. Thủ vai Lee Sook Jin, người vợ màn ảnh của tài tử "Trái tim mùa thu" Song Seung Hun, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh ngay từ những giây đầu tiên với phân cảnh giường chiếu táo bạo.

Những nỗ lực trong nghệ thuật của Jo Yeo Jeong từng bị coi là bất chấp tất cả để nổi tiếng, bán rẻ cơ thể để được chú ý.

Bước chân lên đỉnh cao của danh hiệu "Nữ hoàng cảnh nóng", nhưng những gì phải đánh đổi của Jo Yeo Jeong cũng chẳng hề dễ dàng. Về mặt đời tư, Jo Yeo Jeong cho biết việc đóng cảnh nóng khiến cô gặp trắc trở trong chuyện tình cảm.

Không chỉ vậy, người bạn trai 3 năm của Jo Yeo Jeong cũng lạnh lùng nói lời chia tay với cô, vì không chịu được những áp lực khi thấy bạn gái cởi đồ trên màn ảnh. Có giai đoạn, cô gần như trầm cảm, không ra ngoài, không nhận dự án phim vì những lời miệt thị của dư luận.

Cô từng bị bạn trai chia tay khi anh không chấp nhận yêu một phụ nữ cởi áo quá nhiều trước ống kính.

Mặc dù vậy, Jo Yeo Jeong chưa từng hối hận về con đường mà mình đã chọn, cũng như định hướng nghệ thuật mà cô theo đuổi. Vài năm trở lại đây, người đẹp gặt hái được nhiều thành tích đáng kể ở mảng phim truyền hình và ít đóng cảnh nóng hơn. Ở tuổi 39, Jo Yeo Jung vẫn giữ được nét trẻ trung và đang là một nữ hoàng độc thân gợi cảm, quyến rũ của showbiz Hàn.

Jo Yeo Jeong vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, quyến rũ ở tuổi U40

Thời điểm hiện tại, “nữ hoàng cảnh nóng” Jo Yeo Jeong tiếp tục gây chú ý với bộ phim truyền hình mới – Woman of 9.9 Billion Won. Bạn diễn của cô là tài tử Kim Kang Woo – ngôi sao nổi tiếng với nhiều tác phẩm dán mác 18+ như The Treacherous, The Taste of Money, The Vanished…

Woman of 9.9 Billion Won đánh dấu màn tái ngộ sau 7 năm của bộ đôi ông hoàng, bà hoàng cảnh nóng Hàn Quốc.

