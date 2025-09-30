Rosé (BlackPink) khiến Châu Kiệt Luân nhận chỉ trích

Sự việc diễn ra khi Rosé (BlackPink) đăng tải clip chơi piano ca khúc trong phim Bí mật không thể nói, Châu Kiệt Luân ngay lập tức chia sẻ lại với lời cảm thán bằng tiếng Anh: “Tôi không ngờ bạn lại chơi bài này. Thật tuyệt vời, cảm ơn bạn”. Sau đó, anh còn bình luận bằng tiếng Trung: “Cảm ơn bạn đã biểu diễn tác phẩm của tôi”.

Sự nhiệt tình này gây chú ý, bởi Rosé chưa hề hồi đáp, khiến nhiều người cho rằng đây là hành động có phần quá nịnh nọt.

Bình luận của Châu Kiệt Luân cảm ơn Rosé (BlackPink) gây tranh cãi.

Cư dân mạng cho rằng là tiền bối có vị thế trong làng nhạc Hoa ngữ, Châu Kiệt Luân vốn không cần phải tỏ ra quá bất ngờ. Họ cho rằng nam ca sĩ từ chỗ được xem là người tiên phong chống Hallyu nay lại quên bản sắc để tâng bốc sao Hàn. Thực tế, Bí mật không thể nói từng rất nổi tiếng ở Hàn Quốc, thu hút hơn 800.000 lượt xem tại rạp, đủ để Châu Kiệt Luân tự tin vào sức ảnh hưởng thay vì tỏ ra cảm kích.

Một số người nhắc đến tuyên bố trước đây của nam ca sĩ khi anh bày tỏ quan ngại trước sự xâm nhập của làn sóng Hallyu ở Trung Quốc. Năm 2012, Châu Kiệt Luân kêu gọi các nghệ sĩ cần đoàn kết lại để nền âm nhạc Trung Hoa không bị “nhiễu sóng”. Thời điểm đó Gangnam Style của Hàn Quốc đang là ca khúc gây sốt toàn cầu. Nam ca sĩ cũng ẩn ý chuyện người nổi tiếng nên dừng việc “nhảy ngựa”, truyền bá văn hóa Hàn Quốc. "Tôi thấy Gangnam Style hài hước, nhưng âm nhạc Trung Hoa sâu sắc hơn", anh chia sẻ.

Một số ý kiến cho rằng đây là biểu hiện của sự bất an khi tuổi tác và tài năng sáng tác của Châu Kiệt Luân không còn như trước. Nam ca sĩ cũng bị chỉ trích không dành sự quan tâm tương xứng cho nghệ sĩ trong nước.

Hồi tháng 7, G-Dragon tổ chức concert tại Đài Loan (Trung Quốc), Châu Kiệt Luân gửi lẵng hoa chúc mừng. Tin đồn về việc cả hai chuẩn bị hợp tác âm nhạc rộ lên, nhưng phía Châu Kiệt Luân không hề phủ nhận. Anh còn nhiều lần chia sẻ ảnh tụ họp cùng G-Dragon, tiết lộ cả hai thường xuyên trò chuyện qua âm nhạc và rượu.

Châu Kiệt Luân thân thiết với G-Dragon (mũ trắng).

Ngoài Hàn Quốc, Châu Kiệt Luân cũng nhiều lần tìm cách gắn kết với các ngôi sao quốc tế. Trước đó, anh khoe thiệp mời từ concert của Taylor Swift, được đãi ngộ đặc biệt, nhưng sau bị fan bóc mẽ chỉ là hạng vé thông thường, bỏ tiền mua như mọi người.

Châu Kiệt Luân, 46 tuổi, được mệnh danh là “ông hoàng nhạc pop châu Á”. Anh là nghệ sĩ có lượt tải xuống nhiều thứ ba thế giới vào năm 2010, bán được hơn 30 triệu bản album tính đến năm 2017. Mảng phim ảnh, anh để lại dấu ấn qua Hoàng kim giáp, Tô Khất Nhi...