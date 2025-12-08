Các tiểu thư, công tử nhà giàu hội tụ ở đám cưới con gái 'vua hàng hiệu'

Tối 7/12, Tiên Nguyễn và ông xã gốc Dubai Justin Cohen tổ chức dạ tiệc cưới phong cách hoàng gia, tại một trung tâm tiệc cưới cao cấp ở Nam An Khánh (TP HCM). Ảnh: Quỳnh Trần

Tiên Nguyễn là ái nữ của 'vua hàng hiệu' Jonathan Hạnh Nguyễn và người vợ thứ hai, cựu diễn viên Nguyễn Hồng Thủy Tiên. Bố cô là chủ tịch còn mẹ cô là Tổng giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) - tập đoàn lớn kinh doanh đa ngành tại Việt Nam, nổi tiếng nhất với mảng bán lẻ hàng hiệu xa xỉ (thời trang, mỹ phẩm, đồng hồ); thực phẩm, đồ uống và các ngành liên quan đến hàng không, dịch vụ. IPPG phân phối nhiều thương hiệu quốc tế và có các công ty thành viên như DAFC (thời trang), Sasco (miễn thuế)... Ảnh: Quỳnh Trần

Các thành viên của gia tộc "vua hàng hiệu" có mặt đông đủ để mừng ngày trọng đại của Tiên Nguyễn. Vợ chồng doanh nhân Louis Nguyễn - Tăng Thanh Hà khi sánh đôi tại sảnh tiệc. Ông xã của Tăng Thanh Hà là anh trai cùng cha khác mẹ với Tiên Nguyễn. Ảnh: Quỳnh Trần

Hiếu Nguyễn, con trai út của 'vua hàng hiệu' Jonathan Hạnh Nguyễn, diện tuxedo bảnh bao xuất hiện cùng bố mẹ trên sân khấu trong ngày trọng đại của chị gái. Ảnh: Quỳnh Trần

Sự kiện có sự tham gia của gần 1.000 khách mời, chủ yếu thuộc giới doanh nhân, chính trị gia và người nổi tiếng là đối tác, bạn bè của gia đình. Nhiều tiểu thư, công tử của các gia tộc giàu có tại TP HCM cũng có mặt để chung vui với Tiên Nguyễn cũng như gia đình "vua hàng hiệu". Trong ảnh, Hoàng Việt - con trai lớn của Chủ tịch tập đoàn Sơn Kim - đi cùng em gái Ruby Khánh Linh và em rể Phan Hoàng. Ảnh: Quỳnh Trần

Phillip Nguyễn, ông xã Linh Rin, cũng là anh cùng cha khác mẹ của Tiên Nguyễn. Vợ chồng anh có mặt từ sớm tại sảnh tiệc để cùng gia đình đón tiếp các khách mời. Ảnh: Quỳnh Trần

Doanh nhân Nguyễn Thị Sơn, nhà sáng lập Tập đoàn Sơn Kim, cho biết bà gặp cháu trai tại đám cưới vì cả hai đều có mối quan hệ với gia đình 'vua hàng hiệu'. Hoàng Việt là bạn học của Tiên Nguyễn trong khi bà thân quen vợ chồng ông Jonathan Hạnh Nguyễn khi cùng công tác từ thiện vì Hoàng Sa - Trường Sa và quỹ học bổng Vừ A Dính.

Hoàng Việt còn hội ngộ em gái Ruby Khánh Linh trên bàn tiệc. Cả hai đều có mối quan hệ thân thiết với cô dâu Tiên Nguyễn.

Cặp rich kid Ruby Khánh Linh và Phan Hoàng diện đồ đồng điệu khi sánh bước tại đám cưới bạn thân. Ái nữ gia tộc Sơn Kim chọn đầm đen dáng dài phối cùng túi Hermes Kelly da cá sấu cùng bộ trang sức kim cương đắt giá khi sánh đôi thiếu gia Phan Hoàng, con trai thứ của đại gia Phan Quang Chất - doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại TP HCM. Họ vừa làm đám cưới hồi cuối tháng 11.

Vợ chồng cựu hot girl Mie Nguyễn cũng có mặt tại bữa tiệc với tư cách bạn của cô dâu. Mie Nguyễn tên thật Nguyễn Hoàng My, là một trong những hot girl đời đầu tại TP HCM, là con gái của một gia đình giàu có, được học trường quốc tế từ nhỏ và tốt nghiệp đại học tại Boston (Mỹ). Ông xã cô cũng xuất thân giàu có, là con trai của cựu chủ tịch một tập đoàn viễn thông lớn tại Việt Nam.

Vợ chồng hoa hậu Đặng Thu Thảo - doanh nhân Trung Tín cũng góp mặt trong dàn khách mời thuộc giới nhà giàu. Họ có mối quan hệ thân thiết với vợ chồng doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn (bố cô dâu) và gia đình Tăng Thanh Hà - chị chồng của Tiên Nguyễn. Ông xã của Hoa hậu Việt Nam 2012 là con trai lớn của chủ tịch tập đoàn Trung Thủy nổi tiếng trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Anh từng đi du học trước khi về nước tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Bên cạnh đó, anh còn phát triển sự nghiệp riêng trong lĩnh vực game.