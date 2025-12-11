Quỳnh Nga khoe tin vui bên Việt Anh, con gái MC Quyền Linh đẹp trong trẻo

Sao Việt ngày 9/12: Thảo Linh - con gái MC Quyền Linh đẹp trong trẻo trong cổ phục Việt.

Diễn viên Quỳnh Nga khoe ảnh chụp cùng Việt Anh và tin vui: ''Thành công rực rỡ em được giải 3 rồi cả nhà ơi! Cám ơn V-Stars và anh Việt Anh đã tổ chức giải Pickleball để anh chị em nghệ sĩ giao lưu và gây quỹ từ thiện ủng hộ đồng bào vùng lũ Phú Yên - Khánh Hoà.

MC Hoài Anh đăng ảnh và viết: ''Chào cơ quan, chào ngày mới''.

Nghệ sĩ Việt Hương làm mâm cỗ tươm tất tưởng nhớ nghệ sĩ Chí Tài.

Diễn viên Lê Dương Bảo Lâm thân thiết rapper HIEUTHUHAI.

Vợ NSND Công Lý đăng ảnh đẹp cập nhật mạng xã hội.

Ca sĩ Sĩ Thanh an yên tận hưởng cuộc sống sau ồn ào nghi vấn mặc hàng nhái.

Ca sĩ Công Dương khoe body khiến fan thích thú.

Diễn viên Huyền Lizzie khoe ảnh hậu trường.

Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và chồng doanh nhân báo tin vui.

Diễn viên Quốc Anh thả hồn trước biển.