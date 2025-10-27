Quyền Linh thăm mộ Lê Công Tuấn Anh, siêu mẫu Minh Tú phải nhập viện

Tin sao Việt 26/10: NSƯT Nguyệt Hằng cùng ông xã - diễn viên Anh Tuấn "hâm nóng" tình cảm bằng cách cùng ra sân chơi thể thao. "Nói chung là cứ phải đồng đội thế này, thắng thua không quan trọng nữa rồi", chị nói với bạn đời.

Ca sĩ Lâm Khánh Chi diện bikini khoe dáng bãi biển. Ở tuổi 48, cô duy trì cơ thể gọn gàng nhờ chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ.

MC Hạnh Phúc selfie cùng Bảo Khánh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025. Cả 2 có buổi ghi hình trò chuyện sau đó ít phút.

MC Quyền Linh thăm mộ người bạn thân Lê Công Tuấn Anh dịp 29 năm ngày giỗ cố diễn viên.

Diễn viên Thanh Hương mặc áo len, ví von mình là "Người tình mùa đông".

Siêu mẫu Minh Tú phải nhập viện truyền nước biển sau cơn sốt 40 độ.

Nghệ sĩ Hồng Đào nhắn gửi những lời yêu thương đến con gái Vicky dịp sinh nhật. Chị vừa vui, vừa buồn vì con nay đã trưởng thành, sống xa nhà.

Huyền Baby đón tuổi 36, được khen trẻ đẹp.

Á hậu Hoàng My cảm giác bình yên bên con gái.

Ca sĩ Hà An Huy - Quán quân Vietnam Idol 2023 lịch lãm dự sự kiện mỹ thuật.

Ca sĩ Quang Vinh say đắm trước khung cảnh lãng mạn trong chuyến du lịch châu Âu.

Siêu mẫu Hà Anh hẹn hò nhà thiết kế Cao Minh Tiến trong những ngày thu mát mẻ.

Tối 26/10, tại TPHCM đông đảo nghệ sĩ như: Thúy Ngân, Võ Hoàng Yến, Hoàng Thùy, Ngô Kiến Huy, Puka... đã đến dự lễ cưới chính thức của á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và ông xã Phát Nguyễn.