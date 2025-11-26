Thảm đỏ gây chú ý nhất giới điện ảnh, đạo diễn nghìn tỷ Lý Hải và Trấn Thành hiếm hoi chạm mặt

Ê-kíp Mưa đỏ gồm Thượng tá, NSƯT, đạo diễn Đặng Thái Huyền và Đại tá, Giám đốc sản xuất Kiều Thanh Thúy được khán giả cổ vũ khi tiến vào thảm đỏ lễ trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24. Điện ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam làm nên lịch sử với tác phẩm đạt doanh thu hơn 714 tỷ đồng.

"Những người lính Mưa đỏ" gồm diễn viên Gia Huy, Đỗ Nhật Hoàng, Hiếu Nguyễn và Hoàng Long (từ trái sang) mặc chỉn chu, lịch lãm dự lễ bế mạc liên hoan phim. Ê-kíp Mưa đỏ thắng lớn khi bộ phim thắng Bông sen vàng phim truyện điện ảnh, ngoài ra còn nhận thêm giải Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc.

NSƯT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương tại chương trình vinh danh tác phẩm, đạo diễn và diễn viên nổi bật của điện ảnh Việt giai đoạn 2024-2025.

Ê-kíp phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (bao gồm Thu Anh, Quang Tuấn) trước khi bước vào chương trình chính. Bộ phim của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đạt giải Bông sen bạc phim truyện điện ảnh và giải Quay phim xuất sắc dành cho nhà quay phim Nguyễn K’Linh.

Đạo diễn Lý Hải và nhà sản xuất Minh Hà xuất hiện tại thảm đỏ lễ trao giải. Trong đêm bế mạc, Lý Hải là một trong những nghệ sĩ trao giải hạng mục Đạo diễn xuất sắc, nơi Hàm Trần (Tử chiến trên không) và Thu Trang (Nụ hôn bạc tỷ) được xướng tên.

Đạo diễn - diễn viên Thu Trang và diễn viên Tiến Luật tại thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim Việt Nam diễn ra tối 25/11. Thu Trang sau đó được trao giải Đạo diễn phim đầu tay xuất sắc với Nụ hôn bạc tỷ.

Phương Mỹ Chi, NSƯT Hạnh Thúy và đạo diễn Huỳnh Lập xuất hiện tại chương trình với tư cách ê-kíp của Nhà gia tiên - bộ phim điện ảnh đầu tay của Huỳnh Lập thu hơn 240 tỷ đồng.

Hoa hậu Lương Thùy Linh và Á hậu Minh Kiên xuất hiện với trang phục lộng lẫy, được khán giả reo hò, khen ngợi sắc vóc khi dự thảm đỏ liên hoan phim.

Đạo diễn Victor Vũ và diễn viên Đinh Ngọc Diệp giao lưu cùng khán giả ngoài thảm đỏ. Năm nay, tác phẩm Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu của Victor Vũ được trao Giải của Ban Giám khảo hạng mục phim truyện điện ảnh.

Diễn viên Uyển Ân và đạo diễn Trấn Thành đại diện ê-kíp Mai dự lễ trao giải. Mai được xướng tên Giải của Ban Giám khảo phim truyện điện ảnh, Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Phương Anh Đào và Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho Hồng Đào. "Chúc mừng tất cả chúng ta đã làm việc hết mình cho điện ảnh Việt Nam hai năm vừa qua. Cảm ơn ban tổ chức giành những giải thưởng danh giá cho những người làm phim chúng tôi. Đây là sự khích lệ lớn. Xin chúc mừng các anh chị đồng nghiệp đã đoạt giải vàng và bạc một cách xứng đáng", Trấn Thành chia sẻ sau chương trình.

Hai đạo diễn trăm tỷ Trấn Thành và Thu Trang trên hàng ghế đầu Liên hoan phim Việt Nam 24. Sau khi đối đầu ở phòng vé năm nay, cả hai tiếp tục chạm trán trong cuộc đua phim Tết Nguyên đán sắp tới với hai dự án mới gồm Thỏ ơi (Trấn Thành) và Mùi phở (Thu Trang).

Nam diễn viên Phương Nam - người đoạt giải Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai Tạ trong Mưa đỏ cùng diễn viên Hoàng Long hồi hộp chờ công bố giải thưởng. Mưa đỏ đại thắng mùa liên hoan phim năm nay với hạng mục Bông sen vàng phim truyện điện ảnh và hai giải cá nhân.