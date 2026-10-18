Quốc Trường, Thúy Ngân cùng nhau đón sinh nhật trên sóng truyền hình

Quốc Trường, Thúy Ngân xúc động khi nhận lời chúc từ gia đình

Sau những tiết mục văn nghệ sôi động của Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Erik cùng các chiến sĩ Hải quân tại Tiểu đoàn 863, Lữ đoàn 101, không khí chương trình bất ngờ lắng lại khi hình ảnh Quốc Trường, Thúy Ngân, chiến sĩ cũ Kim Anh và Trung đội trưởng Hồ Hùng Quang xuất hiện trên màn hình.

Quốc Trường Thúy Ngân cùng chung tiệc sinh nhật.

Đó là món quà sinh nhật được ê-kíp chương trình cùng đồng đội bí mật chuẩn bị cho những người có ngày sinh trong quý II. Không được báo trước, Quốc Trường và Thúy Ngân đều bất ngờ trước sự quan tâm của mọi người.

Quốc Trường chia sẻ, đúng năm anh quyết định không tổ chức sinh nhật thì lại được ê-kíp và đồng đội chuẩn bị cho một bữa tiệc đặc biệt. Với nam diễn viên, đây không đơn thuần là một buổi mừng tuổi mới mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong những ngày sống và huấn luyện xa nhà.

Điều khiến hai diễn viên xúc động hơn cả là những đoạn video chúc mừng từ bố mẹ. Khi hình ảnh người thân xuất hiện cùng giọng nói quen thuộc, Quốc Trường và Thúy Ngân không giấu được sự nghẹn ngào. Ở phía dưới, Châu Bùi và Văn Mai Hương cũng rơi nước mắt khi chứng kiến khoảnh khắc ấy.

Những ngày sống trong môi trường quân ngũ với lịch huấn luyện nghiêm ngặt khiến nỗi nhớ nhà trở thành cảm xúc khó tránh khỏi. Bởi vậy, lời chúc từ gia đình cùng sự quan tâm của đồng đội đã tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ trước khi bước vào những ngày huấn luyện cuối cùng.

Quốc Trường khẳng định đây là bữa tiệc sinh nhật đặc biệt nhất từ trước đến nay của anh. Với Thúy Ngân, kỷ niệm này cũng sẽ còn đọng lại rất lâu sau khi chương trình kết thúc.

Thúy Ngân xúc động trước tình cảm của mọi người.

Không cầu kỳ về hình thức, bữa tiệc vẫn tràn ngập tiếng cười, âm nhạc và tình cảm giữa những người cùng sinh hoạt, rèn luyện trong đơn vị. Tại đây, khoảng cách giữa những nghệ sĩ nổi tiếng và các chiến sĩ dường như không còn. Tất cả cùng chia sẻ niềm vui với tư cách những người đồng đội.

Văn Mai Hương cho biết, cô trân trọng khoảnh khắc ấy bởi trong môi trường quân ngũ, mọi người dành cho nhau sự quan tâm chân thành, không phân biệt nghề nghiệp hay danh tiếng.

Văn Mai Hương, Phan Mạnh Quỳnh thót tim trước cuộc hành quân đêm

Không khí vui vẻ nhanh chóng chuyển sang căng thẳng khi tiếng còi báo động bất ngờ vang lên giữa lúc các chiến sĩ đang hòa mình vào những tiết mục văn nghệ. Các chiến sĩ cũ lập tức cơ động theo lệnh, trong khi 8 chiến sĩ mới ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhận lệnh hành quân đêm, các nghệ sĩ bắt đầu cuống cuồng chuẩn bị quân tư trang. Quốc Trường tính toán xem có thể để lại những món đồ nào, Minh Trang lúng túng trong việc sắp xếp hành lý, còn Văn Mai Hương thậm chí nghĩ đến chuyện mang theo chú mèo Văn Mai Hoa mà cô nhận nuôi tại đơn vị.

Văn Mai Hương hành quân cùng đồng đội.

Phan Mạnh Quỳnh thừa nhận cả nhóm hoàn toàn bất ngờ, chưa biết phải chuẩn bị đồ đạc ra sao. Tình huống đột ngột khiến các chiến sĩ mới không tránh khỏi căng thẳng, nhất là khi chưa biết chặng đường phía trước sẽ có những thử thách gì.

Với Tuấn Dương, nỗi lo còn lớn hơn bởi sức khỏe của anh chưa thực sự ổn định. Lo ngại không đủ thể lực để hoàn thành nhiệm vụ, nam chiến sĩ chủ động xin phép chỉ huy không tham gia hành quân. Tuy nhiên, đề xuất này không được Đại đội trưởng chấp thuận. Chỉ huy đồng thời yêu cầu Trung đội trưởng đặc biệt chú ý đến tình trạng sức khỏe của Tuấn Dương và chuẩn bị cáng thương để hỗ trợ khi cần thiết.

Chặng đường dài trong đêm, địa hình đất gồ ghề cùng chiếc ba lô nặng trĩu nhanh chóng bào mòn thể lực của các chiến sĩ. Văn Mai Hương ví cảm giác mang ba lô như có một quả núi đè lên vai. Với nữ ca sĩ, cuộc hành quân là phép thử để cô biết mình có thể vượt qua giới hạn của bản thân đến đâu.

Erik cũng không giấu được sự ngỡ ngàng trước nội dung huấn luyện bất ngờ. Dù chưa có sự chuẩn bị về tâm lý, anh hiểu rằng khi đã nhận mệnh lệnh, mỗi chiến sĩ phải nghiêm túc chấp hành. Nam ca sĩ đồng thời lo lắng cho các đồng đội nữ và đặc biệt là Tuấn Dương, người có thể gặp khó khăn vì thể lực.

Những lo ngại ấy dần trở thành hiện thực khi Tuấn Dương bắt đầu xuống sức sau một quãng đường di chuyển. Anh đề nghị Quốc Trường đi chậm lại để mình có thể theo kịp, nhưng sau đó lại giục đồng đội tiếp tục bước vì sợ nếu dừng lại sẽ không thể đi tiếp.

Chứng kiến tình trạng của Tuấn Dương, Quốc Trường không khỏi xót xa. Nam diễn viên cho biết đồng đội đã rất mệt nhưng vẫn cố gắng tiến lên. Có những đoạn, Tuấn Dương phải bám vào người khác mới có thể tiếp tục di chuyển. Quốc Trường lo lắng đồng đội sẽ một lần nữa phải nhờ đến xe cấp cứu.

Khi về tới đơn vị, Tuấn Dương lập tức được các đồng đội dìu về phòng. Dù trải qua hành trình vất vả, những chiến sĩ còn lại vẫn giữ tinh thần quyết tâm. Minh Trang gây chú ý bởi sự tỉnh táo, chủ động và thái độ hăng hái trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua tình huống báo động chiến đấu, chương trình giúp khán giả hiểu thêm về yêu cầu phản ứng nhanh, khả năng cơ động và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của người lính Hải quân. Đằng sau những phút giây căng thẳng là quá trình rèn luyện để các lực lượng luôn chủ động trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

Màn đổ bộ đường biển quy mô lớn gây ấn tượng

Điểm nhấn cuối tập 10 là màn diễn tập đổ bộ đường biển, đánh chiếm cửa mở và chiếm lĩnh mục tiêu của 8 chiến sĩ mới. Sau những ngày học tập, rèn luyện các kỹ năng quân sự, đây được xem là bài kiểm tra tổng hợp, đánh giá khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ.

Trong tác chiến đổ bộ đường biển, đánh chiếm cửa mở là một giai đoạn quan trọng nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ phía trước, tạo điều kiện cho các lực lượng phía sau tiến vào chiếm lĩnh mục tiêu.

Màn diễn tập được triển khai với sự tham gia của nhiều phương tiện quân sự. Xe tăng lội nước cơ động trên biển, xuồng bắn pháo thực hiện nhiệm vụ phá tuyến phòng thủ, trong khi 8 chiến sĩ được chia thành 3 kíp đổ bộ theo từng xuồng, tiến vào vị trí chiến đấu và phối hợp với lực lượng thiết giáp.

Hình ảnh đẹp trong chương trình.

Sự xuất hiện đồng loạt của tàu chiến, xuồng bắn pháo, xe tăng lội nước và xe thiết giáp tạo nên khung cảnh quy mô, khác biệt so với những nội dung huấn luyện thông thường mà các nghệ sĩ đã trải qua. Không gian biển rộng lớn cùng âm thanh, hiệu ứng của cuộc diễn tập khiến phần cuối chương trình trở nên dồn dập, giàu kịch tính.

Trong bối cảnh ấy, các chiến sĩ mới tập trung thực hiện nhiệm vụ theo hiệu lệnh của chỉ huy. Quốc Trường, Erik và Tuấn Dương thể hiện sự nghiêm túc, trong khi Văn Mai Hương, Thúy Ngân, Châu Bùi và Minh Trang cũng giữ vững tinh thần trước tiếng nổ, tiếng súng và những tình huống mô phỏng chiến đấu.

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất là khi Phan Mạnh Quỳnh và Văn Mai Hương giương cao lá cờ đỏ sao vàng dưới cột mốc chủ quyền biển đảo được ê-kíp mô phỏng. Hình ảnh ấy khép lại phần diễn tập bằng cảm xúc tự hào, gợi nhắc ý nghĩa của những ngày trải nghiệm trong môi trường quân ngũ.

Từ những bỡ ngỡ ban đầu, các nghệ sĩ dần làm quen với kỷ luật, thử thách thể lực và yêu cầu phối hợp tập thể. Tập 10 vì thế không chỉ có những giây phút xúc động hay tình huống bất ngờ, mà còn cho thấy hành trình vượt qua giới hạn bản thân của các chiến sĩ mới.

Sao nhập ngũ 2026 phát sóng từ ngày 13/8/2026, lúc 20h45 thứ Năm hằng tuần trên kênh QPVN và 21h trên HTV7, YouTube, TV360.